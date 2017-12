Engelse bondscoach Southgate: "Het wordt een uitdaging om wedstrijd tegen België voor te bereiden" Redactie

Met België, Tunesië en Panama als tegenstanders in de groepsfase van het WK, had de loting er voor Engeland er heel wat slechter kunnen uitzien. Met nog slechts drie ballen in de pot, had ook de groep met Duitsland nog gekund en dan verkiezen ze over het Kanaal toch een wedstrijd tegen België boven een duel met de regerende wereldkampioen. Dat neemt niet weg dat er momenteel veel respect is voor de Rode Duivels. "België heeft een uitstekend team, ze staan niet voor niets vijfde op de FIFA-ranking. Roberto Martinez heeft er uitstekend werk verricht en het wordt een uitdaging om die wedstrijd voor te bereiden", vertelde de Engelse bondscoach Gareth Southgate na de loting in Moskou.

Voor de Engelsen komt het er in de eerste plaats op aan de recente katers van het EK in Frankrijk en het WK in Brazilië door te spoelen. Kwalificatie voor de tweede ronde is een must en dan willen ze geen enkele tegenstander onderschatten. "Dat hebben we in het verleden te veel gedaan, waarna ze ons konden kloppen. Je moet elke wedstrijd goed voorbereiden. Uit mijn ervaring weet ik dat je in principe in elke wedstrijd punten moet pakken om door te stoten."

Tunesische bondscoach Maaloul ziet België als groepsfavoriet

De Tunesische bondscoach Nabil Maaloul ziet België als "groepsfavoriet" en wil "met Engeland strijden om de tweede plaats in de groep", zo verklaarde hij vrijdagavond na afloop van de WK-loting in het Kremlin in de Russische hoofdstad Moskou.

"België start zeker als topfavoriet in deze groep, daar bestaat geen enkele twijfel over en al zeker niet als je kijkt naar hetgeen ze de voorbije jaren gepresteerd hebben. Hun bondscoach heeft enkel luxeproblemen en beschikt over uitzonderlijke spelers. Zijn ploeg is in vorm en is op dit moment een van de sterkste in Europa. Voor de tweede plaats zal het tussen ons en Engeland gaan. Ik denk echt dat wij een kans maken tegen de Engelsen. Dat wordt de sleutelmatch voor ons. Als we winnen, maken we een goeie kans op kwalificatie", aldus Maaloul, die met Tunesië pas op de vijfde dag van het WK voor de eerste keer aan de bak moet. "Dat was heel belangrijk voor ons, met de ramadan die pas eindigt op 14-15 juni."

Bondscoach Panama: "De lat ligt hoog"

Hernan Dario Gomez slaagde er onlangs in om Panama voor de eerste keer in de geschiedenis naar een WK-eindronde te loodsen. "Ik denk dat België en Engeland de favorietenrol wat delen in deze groep", vertelde hij. "Engeland beschikt over heel wat bekende spelers en werd al eens wereldkampioen. De Belgische spelers zitten dan weer allemaal in topcompetities. In het Tunesische elftal zitten dan weer minder grote namen, maar dat neemt niet weg dat het een lastige tegenstander is."

"Mijn spelers dromen ongetwijfeld al van die wedstrijden tegen Engeland en België. De lat ligt hoog. We zijn er geraakt en nu willen we ervan genieten", besloot hij.

