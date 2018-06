Engelse bondscoach: "Het zou dom geweest zijn om Harry Kane te laten invallen" Redactie

29 juni 2018

06u52

Bron: Belga 1 WK voetbal Gareth Southgate toonde zich na afloop niet al te ontevreden, ondanks de 0-1-nederlaag tegen de Rode Duivels in Kaliningrad. Daardoor pakken de Engelsen de tweede plaats en ontlopen ze in de eventuele kwartfinales Brazilië.

"Dit was een goede test voor ons", aldus de Engelse bondscoach. "De wedstrijden in de tweede ronde zijn belangrijker, dan wordt er gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. Dat begrijpt iedereen wel. We wisten dat het niveau hoger zou zijn, ondanks de wissels. België had controle en balbezit, daardoor konden we niet hoog genoeg druk zetten. We ondergingen de wedstrijd, maar op het vlak van kansen was het wel gelijk. We zijn competitief gebleven tot het laatste fluitsignaal."

Net als zijn collega Roberto Martínez voerde Southgate met het oog op de tweede ronde heel wat wissels door in zijn basiself. "Iedereen heeft nu speelminuten opgedaan en gaat met die ervaring verder. We komen hier sterker uit, we hebben al onze spelers nodig. Dat was het hoofddoel van deze avond. Daarom ook werd Harry Kane gespaard. Het zou dom geweest zijn om hem te laten invallen en zo te riskeren dat hij enkele minuten later een trap incasseert. Je moet aan het grotere geheel denken en mijn spelersgroep ziet dat ook zo. Ze weten wat wij hier proberen te doen. Nu komt Colombia in de achtste finales en ik denk dat wij wel gewapend zijn om tegen hen te winnen."