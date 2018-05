Engeland laat Hart, Smalling én Wilshere thuis - Vukovic nu al zeker van ticket voor Rusland - Held van vorige WK-finale niet in Duitse voorselectie Redactie

15 mei 2018

17u50

Bron: Belga/Eigen berichtgeving

Engeland laat enkele ervaren krachten thuis en kiest vol voor de jeugd

Engels bondscoach Gareth Southgate heeft zijn 23-koppige selectie voor het WK voetbal van volgende maand (14 juni-15 juli) in Rusland bekendgemaakt. Southgate liet enkele gevestigde waarden als doelman Joe Hart (West Ham), verdediger Chris Smalling (Manchester United), en middenvelder Jack Wilshere (Arsenal) thuis. Liverpool-middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain moest geblesseerd afhaken.

De 31-jarige Hart zit al jaren in een negatieve spiraal, maar keepte in de kwalificaties toch nog negen van de tien interlands. Na enkele weinig overtuigende prestaties bij West Ham verloor hij daar zijn stek, waarop ook Southgate hem passeerde.

De 28-jarige Smalling, nochtans al jaren een vaste waarde bij Manchester United en aanwezig op het laatste WK in 2014 en EK in 2016, werd voor het laatst door Southgate geselecteerd in oktober vorig jaar. Zijn afwezigheid in de WK-selectie komt dus niet als een grote verrassing.

Ook de 26-jarige Wilshere is er niet bij. De middenvelder, wiens carrière al jaren geteisterd wordt door blessures, kende een degelijk seizoen bij Arsenal, maar verloor het pleit tegen de jongere Ruben Loftus-Cheek.

Engeland werd in de groepsfase ingedeeld in groep G, de poule van de Rode Duivels. De Three Lions starten met partijen tegen Tunesië (18 juni) en Panama (24 juni) om te eindigen met een duel tegen de Duivels (28 juni). Engeland hoopt eindelijk eens komaf te maken met de matige WK-prestaties uit het verleden. Behalve de wereldtitel in 1966 in eigen land, was de vierde plek in 1990 het beste resultaat. De voorbije twee WK's (in Zuid Afrika in 2010 en in Brazilië in 2014) werden de Engelsen respectievelijk in de achtste finales en in de groepsfase uitgeschakeld.

Selectie:

Doelmannen: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Verdedigers: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Tottenham Hotspur), Ashley Young (Manchester United)

Middenvelders: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Raheem Sterling (Manchester City)

Aanvallers: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal)

Reserves: Tom Heaton (Burnley), James Tarkowski (Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Adam Lallana (Liverpool)

Cavani en Suarez sterren bij Uruguay

De Uruguayaanse bondscoach Oscar Tabarez heeft een voorselectie met 26 spelers bekendgemaakt. De bekendste namen op de lijst zijn vedetten Luis Suarez (FC Barcelona) en Edinson Cavani (Paris Saint-Germain). Uiterlijk 4 juni moet Tabarez zijn definitieve selectie met 23 namen doorgeven aan de FIFA. Uruguay treedt op het WK aan in groep A, samen met het gastland, Saudi-Arabië en Egypte.

Doelmannen: Fernando Muslera (Galatasaray/Tur), Martin Silva (Vasco de Gama/Bra), Martin Campana (Independiente/Arg)

Verdedigers: Diego Godin (Atlético Madrid/Spa), Sebastian Coates (Sporting Lissabon/Por), José Maria Gimenez (Atlético Madrid/Spa), Maximiliano Pereira (Oporto/Por), Gaston Silva (Independiente/Arg), Martin Caceres (Lazio Rome/Ita), Guillermo Varela (Penarol)

Middenvelders: Nahitan Nandez (Boca Juniors/Arg), Lucas Torreira (Sampdoria/Ita), Matias Vecino (Inter Milaan/Ita), Federico Valverde (Deportivo La Coruna/Spa), Rodrigo Bentancur (Juventus/Ita), Carlos Sanchez (Monterrey/Mex), Gaston Ramirez (Sampdoria/Ita), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders/VSt), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca/Mex), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro/Bra), Diego Laxalt (Genoa/Ita), Cristian Rodriguez (Penarol)

Aanvallers: Cristhian Stuani (Girona/Spa), Edinson Cavani (PSG/Fra), Maximiliano Gomez (Celta Vigo/Spa), Luis Suarez (Barcelona/Spa).

Joachim Löw selecteert Neuer, maar passeert Götze

Borussia Dortmund-middenvelder Mario Götze zit niet in de voorselectie van Duitsland voor het WK in Rusland. Dat heeft bondscoach Joachim Löw bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bayern München-doelman Manuel Neuer hoort na een seizoen vol blessureleed wel bij de 27-koppige groep.

Voor de 25-jarige Götze, die vier jaar geleden het enige doelpunt in de WK-finale tegen Argentinië maakte, is er geen plek. Hoewel Götze al aan zeventien doelpunten en elf assists zit in 63 interlands, speelde hij sinds november 2016 slechts 25 minuten voor de Mannschaft, in de oefeninterland tegen Frankrijk (2-2). "Mijn job als bondscoach betekent jammer genoeg dat ik soms dromen aan diggelen moet slaan", zei Löw over zijn beslissing. "Ik beslis nooit tegen een speler, maar voor het team."

Löw, die dinsdag ook zijn contract verlengde bij de Duitse nationale ploeg tot 2022, maakte in zijn 27-koppige lijst wel plaats voor Bayern-doelman Manuel Neuer. De 74-voudig international en aanvoerder van de Mannschaft stond vrijwel het hele seizoen aan de kant met een gebroken middenvoetsbeentje, maar traint inmiddels weer mee bij Bayern. Maar met alleen nog de bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt in het verschiet, is het de vraag of Neuer nog minuten zal maken voor zijn club.

Een andere opvallende naam in de voorselectie is die van Nils Petersen. De 29-jarige spits scoorde dit seizoen in de Bundesliga vijftien doelpunten voor SC Freiburg en krijgt de voorkeur op Sandro Wagner, de doublure van Robert Lewandowski bij Bayern München. In de WK-kwalificatie scoorde Wagner nog vijf keer voor de wereldkampioen, maar hij mag dus al zeker niet mee naar Rusland. Petersen speelde tot nog toe enkel jeugdinterlands voor Duitsland, maar werd nog nooit opgeroepen voor de A-ploeg.

De definitieve selectie moet op 4 juni overgemaakt worden aan de FIFA. Löw heeft dus nog iets minder dan drie weken tijd om te beslissen welke drie spelers alsnog uit zijn kern vallen. Het WK begint voor de Duitsers op 17 juni. Dan nemen ze het in groep F op tegen Mexico. Op 23 juni treft Duitsland Zweden en op 27 juni Zuid-Korea.

De voorselectie:

Doelmannen: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Verdedigers: Mats Hummels (Bayern München), Jerome Boateng (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jonas Hector (1. FC Köln), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Sule (Bayern München), Antonio Rudiger (Chelsea)

Middenvelders: Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Arsenal), Sami Khedira (Juventus), Sebastian Rudy (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Schalke 04), Leroy Sane (Manchester City), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Ilkay Gundogan (Manchester City), Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Aanvallers: Timo Werner (RB Leipzig), Mario Gomez (Stuttgart), Nils Petersen (Freiburg), Thomas Müller (Bayern München)

Japanse bondscoach geeft voorselectie niet vrij

De Japanse bondscoach Akira Nishino houdt zijn voorselectie voor het WK in Rusland geheim. Hij bezorgde de FIFA een eerste lijst met namen, maar de identiteit van de spelers wordt niet vrijgegeven, zo bevestigde een bondswoordvoerder.

Het is dus voorlopig afwachten of Ryota Morioka (Anderlecht) en Yuya Kubo (AA Gent), goed voor respectievelijk vijf en dertien caps, volgende maand zullen te bewonderen zijn op de wereldbeker. Ten laatste 4 juni moet de definitieve selectie worden doorgegeven aan de FIFA.

Japan speelt op het WK in groep H tegen Colombia, Polen en Senegal. Een achtste finale tegen de Rode Duivels hoort tot de mogelijkheden.

Bacca en Izquierdo zitten in Colombiaanse voorselectie

De Colombiaanse bondscoach José Pekerman heeft een voorselectie met 35 spelers bekendgemaakt voor het WK. De bekendste namen zijn die van James Rodriguez (Bayern München), topschutter van het WK 2014, en Radamel Falcao (AS Monaco). Ook Carlos Bacca (Villarreal) en José Izquierdo (Brighton), allebei ex-Club Brugge, maken kans.

Uiterlijk 4 juni moet Pekerman zijn definitieve selectie van 23 doorgeven aan de FIFA. Colombia speelt op het WK in Rusland tegen Japan, Polen en Senegal.

De voorselectie:

Keepers: David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Cali), José Fernando Cuadrado (Caldas), Ivan Arboleda (Banfield)

Verdedigers: Santiago Arias (PSV Eindhoven), Farid Diaz (Olimpia), Bernardo Espinosa (Girona), Frank Fabra (Boca Juniors), Stefan Medina (Monterrey), Yerry Mina (FC Barcelona), Johan Mojica (Girona), Oscar Murillo (Pachuco), Davinson Sanchez (Tottenham), William Tesillo (León), Cristian Zapata (AC Milan)

Middenvelders: Abel Aguilar (Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Edwin Cardona (Boca Juniors), Sebastian Perez (Boca Juniors), Yimmi Chara (Junior), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Gustavo Cuellar (Flamenco), Jefferson Lerma (Levante), Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Bayern München), Carlos Sanchez (Espanyol), Mateus Uribe (America)

Aanvallers: Carlos Bacca (Villarreal), Miguel Borja (Palmeiras), José Izquierdo (Brighton), Radamel Falcao (Monaco), Teofilo Gutierrez (Junior), Luis Fernando Muriel (Sevilla), Duvan Zapata (Sampdoria)

Renato Sanches ontbreekt in voorselectie Portugal

Bondscoach Fernando Santos heeft de Portugese voorselectie voor het WK in Rusland bekendgemaakt. Opvallende afwezige is Swansea-middenvelder Renato Sanches, die op het EK in 2016 in Frankrijk nog werd verkozen tot beste jonge speler van het toernooi. Real Madrid-ster Cristiano Ronaldo is er natuurlijk wel bij.

De twintigjarige Sanches was twee jaar geleden op het EK nog een van de verrassingen bij Portugal, dat de Europese titel veroverde door gastland Frankrijk in de finale te verslaan. Sanches werd dat jaar bovendien verkozen tot Golden Boy, het Europese talent van het jaar. Na het EK maakte Sanches voor 35 miljoen euro de overstap van Benfica naar Bayern München, maar bij de 'Rekordmeister' kon het talent de verwachtingen niet waarmaken. Hij werd daarom dit seizoen verhuurd aan Swansea City, maar door een aantal blessures kwam de middenvelder slechts twaalf keer in actie in de Premier League. Hij is dus de opvallendste afwezige bij Portugal.

Kapitein Cristiano Ronaldo is logischerwijs de grootste naam op de 35-koppige lijst van de Europees kampioen. Ook andere bekende namen zoals Manchester City-flankaanvaller Bernardo Silva en oudgedienden Nani (Lazio) en Ricardo Quaresma (Besiktas) maken deel uit van de voorselectie. Andere spelers die Belgen wel nog zullen kennen, zijn Marseille-verdediger Rolando en Sporting Lissabon-middenvelder William Carvalho. Rolando speelde in het seizoen 2014-2015 even bij Anderlecht en kon er geen potten breken, maar speelt woensdag wel de finale van de Europa League tegen Atlético Madrid. In de halve finales tegen Red Bull Salzburg maakte hij zelfs het verlossende doelpunt dat Marseille naar de finale loodste. William Carvalho speelde dan weer van januari 2012 tot juli 2013 bij Cercle Brugge. Hij kwam 52 keer in actie voor Cercle en scoorde daarin drie keer.

Donderdag maakt Fernando Santos zijn definitieve selectie bekend. Vooraleer de Portugezen naar Rusland trekken, oefenen ze onder meer tegen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion op 2 juni. Op het WK neemt Portugal het in groep B op 15 juni op tegen Spanje. Op 20 juni treft het Marokko en op 25 juni Iran.

De voorselectie:

Doelmannen: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe), Rui Patrício (Sporting)

Verdedigers: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Inter), José Fonte (Dalian Yifang), Luís Neto (Fenerbahçe), Mário Rui (Napoli), Nélson Semedo (Barcelona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Marseille), Rúben Dias (Benfica)

Middenvelders: Adrien Silva (Leicester), André Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Sporting)

Aanvallers: André Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Éder (Lokomotiv), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Nani (Lazio), Paulinho (SC Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas), Ronny Lopes (Monaco)

Genk-keeper Vukovic naar WK

Australisch bondscoach Bert van Marwijk heeft een eerste 'afvalronde' gehouden. De Nederlander krimpte zijn voorselectie van 32 spelers in tot 26. Mitchell Langerak (Nagoya Grampus) viel als vierde doelman af, waardoor zowel Mathew Ryan (Brighton, ex-Club Brugge en Genk) als Danny Vukovic (Genk) zeker zijn van hun ticket voor Rusland. Van Marwijk moet nog drie spelers teleurstellen voor de afreis naar Rusland.

Veteraan Tim Cahill maakt ook nog altijd deel uit van de voorlopige selectie van Van Marwijk. De 38-jarige aanvaller van Millwall, die al aanwezig was op de WK's van 2006, 2010 en 2014, kan aan zijn vierde WK beginnen, hoewel hij in Engeland slechts sporadisch in actie komt. Australië is tijdens de groepsfase in Rusland ingedeeld in poule C, met verder Frankrijk, Denemarken en Peru.

Voorselectie na één afvalronde

Keepers: Brad Jones (Feyenoord), Mathew Ryan (Brighton), Daniel Vukovic (KRC Genk)

Verdedigers: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), Fran Karacic (NK Lokomotiva), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers), Trent Sainsbury (Grasshopper Club Zürich)



Middenvelders: Joshua Brillante (Sydney FC), Jackson Irvine (Hull City), Mile Jedinak (Aston Villa), Robbie Kruse (VfL Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (Al Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic), James Troisi (Melbourne Victory)

Aanvallers: Daniel Arzani (Melbourne City), Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (FC Luzern), Mathew Leckie (Hertha BSC), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa).

Neymar voert Braziliaanse selectie aan

Braziliaans bondscoach Tite heeft meteen de 23 spelers bekendgemaakt die op het vliegtuig mogen stappen naar Rusland. Sterspeler Neymar is zoals verwacht van de partij.

De belangrijkste afwezige in de selectie van Tite is Neymar's maatje bij PSG, rechtsachter Dani Alves. Hij liep vorige week een zware knieblessure op en moet thuisblijven.

Brazilië is de grote favoriet in groep E. De Seleçao ontmoet achtereenvolgens Zwitserland (17 juni), Costa Rica (22 juni) en Servië (27 juni) in de eerste ronde.

Selectie:

Doelmannen: Alisson (AS Roma/Ita), Ederson (Manchester City/Eng), Cassio (Corinthians/Bra)

Verdedigers: Danilo (Manchester City/Eng), Fagner (Corinthians/Bra), Marcelo (Real Madrid/Spa), Filipe Luis (Atlético Madrid/Spa), Miranda (Inter Milan/Ita), Marquinhos (Paris SG/Fra), Thiago Silva (Paris SG/Fra), Geromel (Gremio/Bra)

Middenvelders: Casemiro (Real Madrid/Spa), Fernandinho (Manchester City/Eng), Paulinho (Barcelona/Spa), Renato Augusto (Beijing Guoan/Chn), Fred (Shakhtar Donestk/Oek), Philippe Coutinho (Barcelona/Spa), Willian (Chelsea/Eng)

Aanvallers: Neymar (Paris SG/Fra), Gabriel Jesus (Manchester City/Eng), Roberto Firmino (Liverpool/Eng), Douglas Costa (Juventus/Ita), Taison (Shakhtar Donetsk/Oek)

Costa Rica neemt Ruiz en Azofeifa (beiden ex-Gent) mee naar Rusland

SAN JOSÉ 14/05 (AFP) = Oscar Ramirez, de bondscoach van Costa Rica, heeft maandag zijn definitieve selectie voor het WK van volgende maand (14 juni-15 juli) in Rusland bekendgemaakt. Bryan Ruiz en Randall Azofeifa (beiden ex-AA Gent) mogen hun tickets boeken.

Costa Rica neemt het in groep E op tegen Servië (17 juni), Brazilië (22 juni) en Zwitserland (27 juni). De Costa Ricanen verrasten vier jaar geleden in Brazilië door de kwartfinales te halen.

Selectie:

Doelmannen: Keylor Navas (Real Madrid/Spa), Patrick Pemberton (Alajuelense/CRi), Leonel Moreira (Herediano/CRi)

Verdedigers: Cristian Gamboa (Celtic/Sch), Ian Smith (Norrkoping/Noo), Rónald Matarrita (New York City/VSt), Bryan Oviedo (Sunderland/Eng), Oscar Duarte (Espanyol Barcelona/Spa), Giancarlo González (Bologne/Ita), Francisco Calvo (Minnesota United/VSt), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps/VSt), Johnny Acosta (Rionegro Águilas/Col)

Middenvelders: David Guzmán (Portland Timbers/VSt), Yeltsin Tejeda (Lausanne/Zwi), Celso Borges (Deportivo La Coruna/Spa), Randall Azofeifa (Herediano/CRi), Rodney Wallace (New York City/VSt), Cristian Bolaños (Saprissa/CRi) Bryan Ruiz (Sporting Lissabon/Por)

Aanvallers: Daniel Colindres (Saprissa/CRi), Joel Campbell (Betis Sevilla/Spa), Johan Venegas (Saprissa/CRi), Marco Ureña (Los Angeles Galaxy/VSt)

Ochoa (Standard) zit in Mexicaanse voorselectie, Govea (Moeskroen) is afwezig

Juan Carlos Osorio, de Colombiaanse selectiehier van Mexico, heeft maandag een 28-koppige voorselectie bekendgemaakt voor het WK voetbal van volgende maand (14 juni-15 juli) in Rusland. Standard-doelman Guillermo Ochoa is één van de certitudes, Moeskroen-middenvelder Omar Govea haalde de voorlopige kern niet. Osorio moet voor het WK nog vijf spelers laten afvloeien.

De Mexicanen, die op de voorbije zes WK's telkens sneuvelden in de tweede ronde, zijn in Rusland ondergebracht in groep F. Daarin wacht hen confrontaties met Duitsland (17 juni), Zuid-Korea (23 juni) en Zweden (27 juni).

Voorlopige selectie:

Doelmannen: Guillermo Ochoa (Standard Luik/BEL), Alfredo Talavera (Toluca/Mex), Jesus Corona (Cruz Azul/Mex)

Verdedigers: Diego Reyes (FC Porto/Por), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt/Dui), Hector Moreno (Real Sociedad/Spa), Oswaldo Alanis (Getafe/Spa), Nestor Araujo (Santos Laguna/Mex), Miguel Layun (Sevilla/Spa), Jesus Gallardo (Pumas/Mex), Hugo Ayala (Tigres/Mex), Edson Alvarez (America/Mex)

Middenvelders: Hector Herrera (Porto/Por), Andres Guardado (Real Betis/Spa), Rafa Marquez (Atlas/Mex), Jonathan dos Santos (LA Galaxy/VSt), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt/Dui), Jesus Molina (Monterrey/Mex), Erick Gutierrez (Pachuca/Mex), Giovani dos Santos (LA Galaxy/VSt)

Aanvallers: Javier Aquino (Tigres/Mex), Jesus Corona (Porto/Por), Raul Jimenez (Benfica/Por), Oribe Peralta (Club America/Mex), Javier Hernandez (West Ham United/Eng), Carlos Vela (LA FC/VSt), Hirving Lozano (PSV Eindhoven/Ned), Jurgen Damm (Tigres/Mex)

Argentijns bondscoach Sampaoli maakt 35-koppige voorselectie bekend

Argentijns bondscoach Jorge Sampaoli heeft een kern van 35 spelers aangeduid waarmee hij zijn voorbereiding op het WK voetbal van volgende maand (14 juni-15 juli) in Rusland wil aanvatten. De Argentijnen kunnen rekenen op een rits aan aanvallende topspelers, met onder meer Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain en Paulo Dybala.

Ook voormalig Anderlecht-kapitein Lucas Biglia zit in de voorlopige selectie van Sampaoli. De middenvelder, momenteel actief bij AC Milan, brak drie weken geleden nochtans nog twee ruggenwervels. Maar hij zou toch klaar geraken om het WK te kunnen betwisten.

Argentinië werd op het WK ingedeeld in groep D. Het treft daarin IJsland (16 juni), Kroatië (21 juni) en Nigeria (26 juni).

Voorselectie:

Doelmannen: Sergio Romero (Manchester United/Eng), Nahuel Guzman (UANL/Mex), Willy Caballero (Chelsea/Eng), Franco Armani (River Plate/Arg)

Verdedigers: Gabriel Mercado (Sevilla/Spa), Nicolás Otamendi (Manchester City/Eng), Federico Fazio (AS Roma/Ita), Nicolás Tagliafico (Ajax/Ned), Marcos Rojo (Manchester United/Eng), Marcos Acuña (Sporting Lissabon/Por), Ramiro Funes Mori (Everton/Eng), Cristian Ansaldi (Torino/Ita), Eduardo Salvio (Benfica/Por), Germán Pezzella (Fiorentina/Ita)

Middenvelders: Javier Mascherano (Hebei Fortuna/Chn), Ángel Di María (PSG/Fra), Ever Banega (Sevilla/Spa), Lucas Biglia (AC Milan/Ita), Manuel Lanzini (West Ham/Eng), Giovani Lo Celso (PSG/Fra), Ricardo Centurión (Racing Club/Arg), Guido Pizarro (Sevilla/Spa), Leandro Paredes (Zenit/Rus), Maximiliano Meza (Independiente/Arg), Enzo Pérez (River Plate/Arg), Pablo Pérez (Boca Juniors/Arg), Rodrigo Battaglia (Sporting Lissabon/Por)

Aanvallers: Lionel Messi (FC Barcelona/Spa), Sergio Agüero (Manchester City/Eng), Gonzalo Higuaín (Juventus/Ita), Paulo Dybala (Juventus/Ita), Mauro Icardi (Inter Milaan/Ita), Cristian Pavón (Boca Juniors/Arg), Lautaro Martínez (Racing Club/Arg), Diego Perotti (AS Roma/Ita)

Rode Duivels moeten Harbaoui niet vrezen: Tunesiërs rekenen niet op topschutter Jupiler Pro League

Dat hij er geen zal binnenschieten tegen onze Rode Duivels in Rusland, Hamdi Harbaoui. De Tunesische spits is niet opgenomen in de WK-voorselectie van zijn land, ondanks 22 doelpunten in de Jupiler Pro League. Dat raakte zonet bekend. Voor Gent-verdediger Dylan Bronn was er beter nieuws: hij mag zijn koffers voor Rusland alvast beginnen te pakken

Voor bondscoach Nabil Maâloul was het de voorbije maand ongetwijfeld puzzelen. De Tunesische selectieheer zag aanvallende sterkhouders als Yassine Khenissi (Espérance Tunis) en Youssef Msakni (Al-Duhail) geblesseerd uitvallen en kon dus ongetwijfeld wat extra scorend vermogen in zijn selectie gebruiken. Kwam daarbij dat Harbaoui in de play-offs tot dusver maar liefst dertien keer het net vond. Waanzinnige cijfers. Eén plus één is twee: een selectie leek nakend.

Toch verrassen de Tunesiërs nu: de topschutter van de huidige Jupiler Pro League mag niet mee naar het WK. In de 29-koppige lijst die vanmiddag bekendgemaakt werd op de zetel van de Tunesische voetbalbond, ontbreekt de naam van Harbaoui. Naar een reden is het voorlopig gissen, maar dat de spits van Essevee niet goed ligt bij de bazen van de voetbalbond is al geruime tijd geweten. Een kritische uitlating richting zijn toenmalige bondscoach op de Afrika Cup van 2013 wordt hem nog steeds aangewreven. "Harbaoui past niet in de spelersgroep", vertelde een Tunesische bondsofficial ons onlangs nog tijdens een voorbereidende WK-stage in Nice.

En dus trekken ze bij Tunesië liever zonder dan met de topschutter van de Jupiler Pro League naar Rusland. Alweer een zorg minder voor onze Rode Duivels, die het op 23 juni in Moskou tegen de Noord-Afrikanen opnemen in het kader van hun tweede poulematch. (MGA)

Panama neemt twee (!) Gent-beloften op in voorselectie

Coup de théatre in Panama, want de eerste WK-tegenstander van de Rode Duivels heeft niet één maar twee B-kernspelers van AA Gent opgenomen in zijn voorselectie. Naast vaste waarde Ricardo Avila (21) figureert ook newbie José Luis Rodriguez (19) op de lijst met 35 gelukkigen. Die laatste was bij de beloften van AA Gent een jaar buiten strijd met een blessure aan de kruisbanden en heeft er een slopende revalidatie op zitten. Na de komende WK-stage in Panama City en een voorlaatste oefenwedstrijd tegen Noord-Ierland op 29 mei, zal moeten blijken of beide Gentreserven met de afgeslankte groep van 23 het vliegtuig naar Europa mogen nemen voor het laatste deel van de WK-voorbereiding. Die wordt op 6 juni afgesloten met een oefenpot in en tegen Noorwegen. Op 18 juni volgt in Sochi de clash met de Rode Duivels. (MGA)

Voorlopige selectie

Doelmannen: José Calderón (Chorrillo FC/Pan), Jaime Penedo (Dinamo Boekarest/Roe), Alex Rodríguez (San Francisco FC/Pan).

Verdedigers: Azmahar Ariano (Patriotas FC/Col), Felipe Baloy (CSD Municipal/Gua), Harold Cummings (San José Earthquakes/VSt), Eric Davis (DAC Dunajska Streda/Slk), Fidel Escobar (New York Red Bulls/VSt), Adolfo Machado (Houston Dynamo/VSt), Michael Murillo (New York Red Bulls/VSt), Luis Ovalle (CD Olimpia/Hon), Francisco Palacios (San Francisco FC/Pan), Richard Peralta (Alianza/Pan), Román Torres (Seattle Sounders SC/VSt).

Middenvelders: Ricardo Ávila (KAA Gent/BEL), Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula/Mex), Ricardo Buitrago (CSD Municipal/Gia), Miguel Camargo (Universidad San Martín de Porres/Per), Adalberto Carrasquilla (Tauro FC/Pan), Armando Cooper (Club Universidad de Chili/Chl), Aníbal Godoy (San José Earthquakes/VSt), Gabriel Gómez (Bucaramanga/Col), José González (Unión Comercio/Per), Cristian Martínez (Columbus Crew/VSt), Valentín Pimentel (Plaza Amador/Pan), Alberto Quintero (Universitario de Lima/Per), José Luis Rodríguez (KAA Gent/BEL).

Aanvallers: Abdiel Arroyo (LD Alajuelense/CRi), Rolando Blackburn (Chorrillo FC/Pan), Ismael Díaz (Deportivo La Coruña/Spa), José Fajardo (CA Independiente/Arg), Roberto Nurse (Mineros Zacatecas/Mex), Blas Pérez (CSD Municipal/Gua), Luis Tejada (Sports Boys/Per), Gabriel Torres (CD Huachipato/Chl).

Voorselectie Nigeria telt met Simon (Gent) en Agbo (Standard) twee JPL-spelers

Gernot Rohr, de Duitse bondscoach van Nigeria, heeft maandag een voorlopige selectie van dertig spelers bekendgemaakt voor het WK voetbal van komende maand in Rusland (14 juni-15 juli). Met Moses Simon (AA Gent) en Uche Agbo (Standard) mogen twee spelers uit de Jupiler Pro League hopen op een selectie. Ook Elderson Echiejile, die dit seizoen kampioen werd met Cercle Brugge in 1B, zit in de voorlopige kern. De kern moet vlak voor het WK nog afgeslankt worden naar 23 spelers.

De Nigeriaanse selectie telt met William Troost-Ekong (ex-Gent), Wilfred Ndidi (ex-Racing Genk) en Mikel Agu (ex-Club Brugge) nog drie spelers die een verleden hebben in de Jupiler Pro League.

Nigeria werd in Rusland ingedeeld in groep D. De Super Eagles ontmoeten daarin Kroatië (16 juni), IJsland (22 juni) en Argentinië (26 juni).

Voorselectie:

Doelmannen: Ikechukwu Ezenwa (Enyimba/Nig), Daniel Akpeyi (Chippa United/ZAf), Francis Uzoho (Deportivo de La Coruna/Spa), Dele Ajiboye (Plateau United/Nig)

Verdedigers: William Troost-Ekong (Bursaspor/Tur), Leon Balogun (Mainz 05/Dui), Olaoluwa Aina (Chelsea/Eng), Kenneth Omeruo (Kasimpasa/Tur), Bryan Idowu (Amkar Perm/Rus), Chidozie Awaziem (Nantes/Fra), Abdullahi Shehu (Bursaspor/Tur), Elderson Echiejile (Cercle Brugge/BEL), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag/Ned), Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv/Bul)

Middenvelders: John Obi Mikel (Tianjin Teda/Chn), Ogenyi Onazi (Trabzonspor/Tur), John Ogu (Hapoel Beer Sheva/Isr), Wilfred Ndidi (Leicester City/Eng), Uche Agbo (Standard Luik/BEL), Oghenekaro Etebo (Las Palmas/Spa), Joel Obi (Torino/Ita), Mikel Agu (Bursaspor/Tur)

Aanvallers: Odion Ighalo (Changchun Yatai/Chn), Ahmed Musa (CSKA Moskou/Rus), Victor Moses (Chelsea/Eng), Alex Iwobi (Arsenal/Eng), Kelechi Iheanacho (Leicester City/Eng), Moses Simon (Gent/BEL), Junior Lokosa (Kano Pillars/Nig), Simeon Nwankwo (Crotone/Ita)

Salah leidt Egyptische voorselectie

De Argentijnse bondscoach van Egypte Héctor Cúper heeft zijn voorselectie van 29 spelers bekendgemaakt voor het WK in Rusland. De bekendste naam op de lijst is Liverpool-aanvaller Mohamed Salah. Ook Anderlecht-middenvelder Mahmoud "Trezeguet" Hassan, die dit seizoen uitgeleend is aan het Turkse Kasimpasa, hoort bij de 29.

Mohamed Salah, die zondag zijn 32e doelpunt in de Premier League scoorde en daarmee het record van meeste doelpunten in een seizoen verbrak, is logischerwijs een van de smaakmakers in de voorselectie. Ook Arsenal-middenvelder Mohamed Elneny hoort bij de 29-koppige selectie. Hij sukkelt nog met een enkelblessure, maar zal op tijd fit geraken voor het WK. De 45-jarige doelman Essam El-Hadary staat ook op de lijst. Als hij in actie komt op het WK in Rusland kan hij de oudste speler ooit op een WK-eindronde worden. Dat record staat nu op naam van de Colombiaanse doelman Faryd Mondragón, die op het WK in Brazilië in 2014 in de groepswedstrijd tegen Japan enkele minuten voor het einde van het duel invallen voor David Ospina. Hij was toen 43 jaar en drie dagen oud.

Egypte oefent voor het WK op 26 mei tegen Koeweit en op 6 juni nemen de "Farao's" het in het Koning Boudewijnstadion op tegen de Rode Duivels. Op het WK treft Egypte in groep A op 15 juni Uruguay. Nadien speelt het op 19 juni op tegen gastland Rusland en op 25 juni tegen Saoedi-Arabië.

De voorselectie:

Doelmannen: Essam El-Hadary (Taawoun), Mohamed El-Shennawi (Al-Ahly), Sherif Ekramy (Al-Ahly), Mohamed Awaad (Ismaily)

Verdedigers: Ahmed Fathi (Al-Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC), Mohamed Abdel-Shafi (Al-Fateh), Saad Samir (Al- Ahly), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ali Gabr (West Bromwich), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Karim Hafiz (Lens), Amro Tarek (Orlando City), Mahmoud "El-Winsh" Hamdy (Zamalek)

Middenvelders: Shikabala (Al-Raed), Abdallah El-Said (KuPS Kuopio), Mohamed Elneny (Arsenal), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Kahraba (Ittihad Jeddah), Mahmoud "Trezeguet" Hassan (Kasimpasa), Ramadan Sobhi (Stoke City), Sam Morsy (Wigan), Amr Warda (Atromitos), Mahmoud Abdel-Aziz (Zamalek)

Aanvallers: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Mohsen (Al-Ahly), Ahmed Koka (Sporting Braga), Ahmed Gomaa (Al-Masry)

Eriksen is het speerpunt van de Deense voorselectie

De Noorse bondscoach van Denemarken Age Hareide heeft zijn voorselectie voor het WK in Rusland bekendgemaakt. Tottenham-middenvelder Christian Eriksen voert de 35-koppige lijst aan. Ook voormalig Zulte Waregem-middenvelder Lukas Lerager zit erbij.

De 26-jarige Eriksen, die dit seizoen in de Premier League tien doelpunten scoorde en tien assists afleverde voor Tottenham, is het speerpunt van de Deense selectie. Andere bekende namen in de voorselectie zijn Chelsea-verdediger Andres Christensen, Leicester-doelman Kasper Schmeichel en het voormalige 'enfant terrible' van Arsenal Nicklas Bendtner, die tegenwoordig bij Rosenborg voetbalt. Op de lijst staan met Ajax-spelers Kasper Dolberg en Lasse Schöne en Feyenoord-aanvaller Nicolai Jörgensen ook drie Denen die momenteel in Nederland actief zijn. Nog een naam die bij Belgen een belletje zal doen rinkelen, is die van Lukas Lerager. De 24-jarige middenvelder speelde vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, maar maakte in juli van vorig jaar de overstap naar het Franse Girondins Bordeaux.

Op het WK in Rusland neemt Denemarken het op 16 juni in groep C op tegen Peru. Vervolgens treft het Australië op 21 juni en Frankrijk op 26 juni.

De voorselectie:



Doelmannen: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Huddersfield), Frederik Ronow (Brondby), Jesper Hansen (FC Midtjylland)

Verdedigers: Simon Kjaer (Sevilla), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Andreas Bjelland (Brentford), Henrik Dalsgaard (Brentford), Peter Ankersen (FC Kopenhagen), Jens Stryger (Udinese), Riza Durmisi (Real Betis), Jonas Knudsen (Ipswich), Nicolai Boilesen (FC Kopenhagen)

Middenvelders: William Kvist (FC Kopenhagen), Thomas Delaney (Werder Bremen), Lukas Lerager (Girondins Bordeaux), Lasse Schöne (Ajax), Mike Jensen (Rosenborg), Christian Eriksen (Tottenham), Daniel Wass (Celta de Vigo), Pierre-Emile Hojbjerg (Southampton), Mathias Jensen (FC Nordsjaelland), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna)

Aanvallers: Pione Sisto (Celta de Vigo), Martin Braithwaite (Bordeaux), Andreas Cornelius (Atalanta), Viktor Fischer (FC Kopenhagen), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Nicolai Jorgensen (Feyenoord), Nicklas Bendtner (Rosenborg), Kasper Dolberg (Ajax), Kenneth Zohore (Cardiff), Robert Skov (FC Kopenhagen)

Kroatische voorselectie kleurt Belgisch

Ook de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic heeft zijn ruime voorselectie bekendgemaakt voor het WK. Kroatië kan met Luka Modric, Mateo Kovacic (beiden Real Madrid) en Ivan Rakitic (Barcelona) rekenen op een ijzersterk middenveld. Dalic heeft 32 spelers een uitnodiging gestuurd. De finale WK-selectie mag zoals bekend slechts 23 namen tellen.

Met doelman Lovre Kalinic (AA Gent), verdediger Matej Mitrovic (Club Brugge) en aanvaller Duje Cop (Standard Liege) mogen drie spelers uit de Jupiler Pro League dromen van een Russische zomer. Ook Ivan Perisic (Inter), met een verleden bij Roeselare en Club Brugge, en Ivan Santini (Caen), ex-Kortrijk en -Standard, zijn spelers in de voorselectie met een Belgische link.

Kroatië rekent in Rusland vooral op zijn middenveld van wereldklasse. Luka Modric en Ivan Rakitic zijn sterkhouders bij respectievelijk Real Madrid en Barcelona. Zij krijgen onder meer de steun van Mateo Kovacic, ook Real Madrid, en Marko Rog (Napoli). Voorin moet Mario Mandzukic voor de doelpunten zorgen, al vindt de Juventus-spits dit seizoen iets moeilijker de weg naar doel.

Kroatië opent zijn toernooi met een duel tegen Nigeria (16/06). Nadien volgen in groep D nog partijen tegen Argentinië (21/06) en IJsland (26/06).

De voorselectie van Kroatië (32 spelers):

Doelmannen: Danijel Subasic (Monaco/Fra), Lovre Kalinic (AA Gent/Bel), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Karlo Letica (Hajduk)

Verdedigers: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskou/Rus), Domagoj Vida (Besiktas/Tur), Ivan Strinic (Sampdoria/Ita), Dejan Lovren (Liverpool/Eng), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid/Spa), Josip Pivaric (Dynamo Kiev/Oek), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/Dui), Matej Mitrovic (Club Brugge/Bel), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hajduk), Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg/Oos), Borna Sosa (Dinamo Zagreb)

Middenvelders: Luka Modric (Real Madrid/Spa), Ivan Rakitic (Barcelona/Spa), Mateo Kovacic (Real Madrid/Spa), Milan Badelj (Fiorentina/Ita), Marcelo Brozovic (Inter/Ita), Marko Rog (Napoli/Ita), Mario Pasalic (Spartak Moskou/Rus), Filip Bradaric (Rijeka)

Aanvallers: Mario Mandzukic (Juventus/Ita), Ivan Perisic (Inter/Ita), Nikola Kalinic (Milan/Ita), Andrej Kramaric (Hoffenheim/Dui), Marko Pjaca (Schalke/Dui), Ante Rebic (Frankfurt/Dui), Duje Cop (Standard/Bel), Ivan Santini (Caen/Fra)

Rezaeian (KV Oostende) en Rezaei (Charleroi) zitten in voorselectie Iran

KV Oostende-verdediger Ramin Rezaeian en Charleroi-aanvaller Kaveh Rezaei horen bij de voorselectie van Iran voor het WK in Rusland. Dat meldde de Iraanse voetbalbond FFIRI zondag. Ook spits Reza Ghoochannejhad (ex-Standard en ex-Sint-Truiden) zit bij de 35-koppige voorselectie.

In de voorselectie van de Portugese bondscoach Carlos Queiroz zitten amper elf spelers die in het buitenland voetballen, de rest speelt in de Iraanse competitie. De 28-jarige Rezaeian (25 caps, 2 goals) en de 26-jarige Rezaei (7 caps, 1 goal) zijn de enige twee spelers uit de Jupiler Pro League. Maar met de 30-jarige Reza Ghoochannejhad, die van 2012 tot 2015 bij Sint-Truiden en Standard voor doelpunten zorgde en nu bij Heerenveen voetbalt, is er nog een derde speler met een Belgische link in de voorselectie. Hij is, samen met AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh, een van de bekendste namen op de lijst. Ten laatste op 4 juni moet de definitieve selectie aan de FIFA overgemaakt worden.

Iran begint het WK in groep B op 15 juni tegen Marokko. Vervolgens treft het Spanje op 20 juni en Portugal op 25 juni.

De voorselectie:

Doelmannen: Alireza Beiranvand (Persepolis), Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Marítimo)

Verdedigers: Ramin Rezaeian (KV Oostende), Voria Ghafouri (Esteghlal), Steven Beitashour (Los Angeles FC), Seyed Jalal Hosseini (Persepolis), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad), Mohammad Ansari (Persepolis), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Nour Omid Bevel (Esteghlal), Saeid Aghaei (Sepahan), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Middenvelders: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Masoud Shojaei (AEK Athene), Ahmad Abdolahzadeh (Foolad), Saman Ghoddos (Ostersunds FK), Mehdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Notthingham Forest), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiakos), Ali Karimi (Sepahan), Soroush Rafiei (Al-Khor), Ali Gholizadeh (Saipa), Vahid Amiri (Persepolis)

Aanvallers: Alireza Jahanbakhsh (AZ), Karim Ansarifard (Olympiakos), Mahdi Taremi (Al-Gharafa Sports Club), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen), Kaveh Rezaei (Charleroi)

Teodorczyk van de partij in Poolse voorselectie

Lukasz Teodorczyk mag blijven dromen van het WK. De spits van Anderlecht maakt deel uit van de 35-koppige voorselectie die Pools bondscoach Adam Nawalka bekendmaakte.

Naast de spits van Anderlecht zitten er nog enkele ronkende namen in de voorselectie. Doelman Wojciech Szczęsny, verdediger Kamil Glik (AS Monaco), middenvelders Grzegorz Krychowiak (West Brom) en Piotr Zielinski (Napoli) en spitsen Robert Lewandowski (Bayern München) en Arkadiusz Milik (Napoli).

Het WK in Rusland begint op 14 juni en eindigt op 15 juli. Polen is onderverdeeld in een groep met Senegal, Colombia en Japan. Op 19 juni trappen de Polen hun WK op gang tegen Senegal.

De voorselectie

Keepers: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea), Lukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczesny (Juventus)

Verdedigers: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Tomasz Kedziora (Dinamo Kiev), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jedrzejczyk (Legia Warschau), Michal Pazdan (Legia Warschau)

Middenvelders: Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg), Pawel Dawidowicz (Palermo), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia Bialystok), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull), Damian Kadzior (Gornik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznan), Krzysztof Maczynski (Legia Warschau), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskou), Sebastian Szymanski (Legia Warschau), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Gornik Zabrze)

Aanvallers: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern München), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piatek (Krakau), Lukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Brondby IF).

Ignashevich vervangt Kambolov in Russische voorselectie

De Russische verdediger Ruslan Kambolov (Rubin Kazan) wordt in de Russische voorselectie voor de Wereldbeker komende maand (14 juni-15 juli) in eigen land vervangen door Sergi Ignashevich (CSKA Moskou). Dat kondigde bondscoach Stanislav Cherchesov aan. Club Brugge-doelman Vladimir Gabulov maakt ook nog steeds kans op een stekje in de kern.

De 38-jarige Ignashevich had al een punt achter zijn interlandcarrière gezet, maar kwam daar - op vraag van Cherchesov - op terug.

De 28-jarige Kambolov valt af omdat hij zich zondag op de dertigste en laatste speeldag van de Russische competitie blesseerde aan de kuit op het veld van Krasnodar. De verdediger werd eerder dit jaar ook genoemd in een dopingodnerzoek van het wereldantidopingagentschap naar positieve Russische dopingcontroles die in de doofpot werden gestoken.

Voorselectie

Keepers: Igor Akinfeev (CSKA Moskou), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Andrey Lunev (Zenit Sint-Petersburg)

Verdedigers: Vladimir Granat (Rubin Kazan), Sergei Ignashevich (CSKA Moskou), Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskou), Roman Neustädter (Fenerbahce), Konstantin Rausch (Dinamo Moskou), Andrey Semenov (Ahmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit Sint-Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moskou)

Middenvelders: Yury Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin (CSKA Moskou), Alan Dzagoev (CSKA Moskou), Alexander Erokhin (Zenit Sint-Petersburg), Yury Zhirkov (Zenit Sint-Petersburg), Roman Zobnin (Spartak Moskou), Daler Kuzyaev (Zenit Sint-Petersburg), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Alexander Samedov (Spartak Moskou), Alexander Tashaev (Dinamo Moskou), Denis Cheryshev (Villarreal)

Aanvallers: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexey Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Fedor Smolov (Krasnodar), Fedor Chalov (CSKA Moskou)

