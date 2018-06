Engeland freewheelt voorbij Panama na hattrick Kane, die Lukaku en Ronaldo de loef afsteekt en WK-topschutter is GVS en MH

24 juni 2018

14u59 65 Engeland ENG ENG 6 einde 1 PAN PAN Panama WK voetbal Engeland heeft zijn ticket voor de achtste finales beet. The Three Lions gaven vanmiddag voetballes aan Panama (6-1) en tellen na twee speeldagen hetzelfde aantal punten én hetzelfde doelsaldo als de Rode Duivels. Indien het onderlinge duel donderdag tegen Lukaku en co geen uitsluitsel brengt, geeft het fair-play-klassement (of zelfs lottrekking) de doorslag.

Bloedhete omstandigheden in Nizhny Novgorod. De temperatuur steeg tot ruim boven de 30 graden in de fabelachtige voetbaltempel, waar een ontstellend zwak Panama een oplawaai kreeg. Bij de rust stonden de forfait-cijfers al op het bord. Kane (2), Stones (2) en Lingard tekenden voor de doelpunten. Vooral de plaatsbal van die laatste, na een vlotte combinatie, was een pareltje. Panama met de billen bloot. Wat zijn die jongens kwetsbaar op standaardfases. Harry Kane maakte na rust met een lucky goal zijn hattrick compleet en zit intussen aan vijf goals in twee matchen – eentje meer dan Lukaku en Ronaldo – en moet als Engelsman enkel Gary Lineker (10) voor zich dulden wat betreft het aantal doelpunten op een WK. De 6-1 van Baloy, op aangeven van AA Gent-belofte Avila, was meer dan zomaar een voetnoot. De Panamezen in Nizhny Novgorod wisten met hun vreugde geen blijf. Mooi om zien.

Door de tegentreffer van Panama staan België en Engeland nu broederlijk naast elkaar in groep G. Acht goals, twee tegentreffers. Het onderlinge duel geeft dus de doorslag. Als dat op een gelijkspel eindigt wordt het fair-play-klassement erbij gehaald - te maken met gele en rode kaarten. Brengt ook dat geen soelaas is het lotje trek wie groepswinnaar wordt. Lees er HIER meer over.

Tactische analyse

Het plannetje van Panamees bondscoach Hernan Gomez - tien man achter de bal en loeren op Engels balverlies - mocht al gauw in de prullenbak. Een hoopje los zand. Keer op keer liet Panama zich op stilstaande fase ringeloren. Vooral Stones, die zijn eerste twee goals scoorde voor Engeland, wist daar wel raad mee. Sterling en Lingard zorgden voor diepgang, maar veel kunnen we uit deze match eigenlijk niet afleiden. Daarvoor bleek Panama véél te zwak.

Man van de match: Harry Kane

Ja, het waren twee strafschoppen. En ja, zijn laatste was een ‘lucky goal’. Maar daarnaast was de sluipschutter van Tottenham ook vaak aanspeelbaar. Dat ook Lingard een prima prestatie op de mat legde, was mede dankzij ‘Hurricane’.

De beste tweets

🗣 Everybody: "Ronaldo or Lukaku will win the Golden Boot"



🗣 @HKane: "Hold my beer" pic.twitter.com/yhmJ9ojgk9 SPORF(@ Sporf) link

Huggle time with friends x #ENGPAN pic.twitter.com/yJWhDsPvar Love, Tom(@ tomjr1998) link

#PAN's 6-1 defeat to #ENG was the heaviest defeat by a #WorldCup debutant since Jamaica vs. Argentina in 1998 (0-5)



The last debut nation to lose by six or more goals was Haiti in 1978 (0-7 vs. Poland). pic.twitter.com/nvViatcjks Squawka Football(@ Squawka) link

Panama half time team talk #ENGPAN pic.twitter.com/JdWjUokorn Footy Humour(@ FootyHumour) link

De beste foto's