En nu België – Colombia? Buffelstoot Yerry Mina zorgt voor bijzonder zure WK-exit voor Senegal MDB & MH

28 juni 2018

17u52 8 Senegal SEN SEN 0 einde 1 COL COL Colombia WK voetbal Het heeft lang aan een zijden draadje gehangen, maar Colombia is er toch in geslaagd om zich ten koste van Senegal te plaatsen voor de 1/8ste finales. Yerry Mina was met een kopbaltreffer de verlosser van dienst: 0-1. Senegal sneuvelt dan weer omdat het meer gele kaarten heeft gepakt dan Japan. Krijgen we in de volgende ronde dan toch een strijd tussen Colombia en de Rode Duivels? Als België straks tweede wordt alvast wel.

Zo dartel de Colombianen in hun vorige partij na de pauze over Polen walsten, zo weinig kansen voetbalden ze tegen Senegal bij elkaar. Dat was uiteraard ook de verdienste van de ‘Leeuwen van Terenga’. De troepen van Aliou Cissé hadden hun zaakjes -lees: de organisatie - goed voor elkaar. Colombia was dan ook weer niet gediend met het uitvallen van sterspeler James Rodriguez. Die stapte enorm ontgoocheld met een sluimerende blessure recht naar de kleedkamer. Benieuwd of hij straks speelklaar geraakt voor de 1/8ste finale. De Zuid-Amerikanen mochten overigens de videoref bedanken. Scheidsrechter Milorad Mazic gaf eerst een strafschop, maar na raadplegen van de VAR kwam hij terug op zijn beslissing. Terecht, want de ingreep van Davinson Sanchez was koosjer.

Aanvallend was het een bijzonder mager beestje, maar na de pauze kwam Colombia dan toch opzetten. Met veel meer durf en wilskracht. Het bleef echter bijzonder moeilijk om kansen af te dwingen in het spel en het stond dan ook in de sterren geschreven dat de beslissing zou vallen op een stilstaande fase. Yerry Mina buffelde zijn tweede kopbaltreffer van het WK binnen. De opvallende dansjes van 'Los Cafeteros' namen de Colombianen er maar al te graag bij. Senegal sneuvelt net als alle andere Afrikaanse landen op dit WK in de groepsfase en zorgt ook voor een primeur. Voor het eerst op een Wereldbeker moet een land inpakken op basis van Fair Play. Japan heeft net als Senegal vier punten en ook het doelsaldo is hetzelfde. Japan pakte echter vier gele kaarten, tegenover zes van Senegal. Meer dan opmerkelijk.

Tactische analyse

Colombia moest winnen om toch nog door te stoten en dat wisten de Senegalezen maar al te goed. Tot iets over de middenlijn mochten ‘Los Cafeteros’ opdraven, maar vanaf dan deden de Afrikanen er alles aan om de offensieve voetballers niet in hun spel te laten komen. Bovendien liep al het Colombiaans geweld centraal vast in de trechter. Colombia balanceerde tussen hoop en vrees. Langs de ene kant de bevrijdende treffer, aan de andere kant een tegendoelpunt dat het lot kon bezegelen. Het werd uiteindelijk het eerste.

Man van de match: Yerry Mina

De verlosser van het vaderland. Met zijn 1m95 pakte de centrale verdediger van Barcelona opnieuw uit met zijn sterkste wapen: zijn kopbalkracht. Het kwam Colombia op een hoekschop van Quintero bijzonder goed van pas.

