En dat met een doelman van 44 jaar: Egypte mag voor het eerst sinds 1990 nog eens naar een WK MH

21u40

Bron: Belga 0 AFP WK voetbal Egypte heeft zich vanavond verzekerd van deelname aan het WK voetbal volgende zomer in Rusland. De Egyptenaren klopten in Alexandrië Congo met 2-1 en plaatsen zich zo voor het eerst sinds 1990 nog eens voor de eindronde van een WK. De 44-jarige doelman van Egypte, Essam El-Hadary, kan als oudste speler ooit zijn WK-debuut maken.

De Egyptenaren, met Mahmoud Hassan Trezeguet - momenteel door Anderlecht verhuurd aan het Turkse Kasimpasa - als invaller, kwamen op het uur op voorsprong via sterspeler Salah (63.). Bouka Moutou scoorde twee minuten voor tijd tegen en leek het Egyptische feestje te verpesten. Maar opnieuw Salah was vijf minuten in blessuretijd de held met een strafschopdoelpunt.



Egypte (12 punten) kan in groep E van de Afrikaanse kwalificaties, met nog één wedstrijd voor de boeg, niet meer ingehaald worden door de andere landen. Oeganda (8 ptn), Ghana (6) en Congo (1) bijten zo in het zand. Gisteren plaatste Nigeria zich als eerste Afrikaanse land voor het WK.

AFP Mohamed Salah (l) loodste Egypte met twee goals naar de zege

AFP

REUTERS

EPA

Kwal. WK 2018 - Gekwalificeerde landen

Gastland: Rusland Afrika: Nigeria, Egypte Zuid-Amerika: Brazilië Azië: Iran, Japan, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië Noord-Amerika: Mexico, Costa Rica Europa: Duitsland, Engeland, België, Spanje, Polen