Egypte haalt opgelucht adem: bond vindt zes weken voor start van het WK vergelijk met Salah nadat hij zich "extreem beledigd"voelde Hans Op de Beeck

01 mei 2018

15u55 0 WK voetbal Nog zes weken voor de start van het WK, maar in Egypte scheert de Mo Salah-gekte ongeziene toppen. Daar dacht ook de Egyptische voetbalbond handig op in te spelen, maar dat was buiten de sterspeler van Liverpool gerekend.

Het leek een goed idee: de afbeelding van Mo Salah, dit seizoen al goed voor 43 goals, even op het officiële vliegtuig van de Egyptische nationale ploeg te zetten. Alleen hadden de bobo's er geen rekening mee gehouden dat de eveneens afgebeelde mobiele provider WE een concurrent is van Vodafone, een grote privé-sponsor van Salah. Toen de manager van Salah dat aankaartte bij de Egyptische bond maar daar geen reactie op kwam, schoot dat in het verkeerde keelgat bij de 25-jarige Liverpool-sensatie. Uiteindelijk moest Khaled Abdel-Aziz, de Egyptische minister van Sport, zich in het dispuut mengen om een vergelijk te vinden.

Zondagavond liet hij weten dat de Egyptische bond tegemoet zal komen aan de eisen van Salah. "Ik kan iedereen ervan verzekeren dat we de contracten die Salah in Engeland heeft afgesloten, zullen naleven", aldus Abdel-Aziz, die de schuld voor het incident bij de voetbalbond legde. Hij legde uit dat zij nog de nodige commerciële expertise missen om samen te werken met een speler met de internationale status van Salah.

Een eerdere tweet van Salah rond de situatie had voor de nodige ophef gezorgd. "Spijtig genoeg is de manier waarop hiermee is omgegaan, extreem beledigend... Ik had gehoopt op meer klasse", luidde het in een tweet van Salah. Volgens de manager van Salah, Ramy Abbas, liet de bond aanvankelijk na te reageren op het verzoek van Salah tot meer duidelijkheid. Na politieke inmenging van het hoogste niveau, vond de bond dan toch een vergelijk met het internationale bedrijf dat de portretrechten van Salah beheert.

بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا... Mohamed Salah(@ MoSalah) link

We have not even been contacted for a resolution! Nothing! Complete silence! What's the plan?! We just see more and more billboards and ads coming out which we have never authorised! What effect do they think this is having? A good one?! Anyway, time is of the essence... Ramy Abbas Issa(@ RamyCol) link

Opvallend was ook dat het na zijn tweet steunbetuigingen regende aan het adres van Salah, die in het voetbalgekke Egypte stilaan verafgood wordt. Er gaat nog amper een dag voorbij dat de aanvaller de voorpagina's van de kranten niet haalt, terwijl de cafés die de wedstrijden van Salah uitzenden, steevast bomvol zitten. Lang dweepten de honderd miljoen Egyptenaren met Messi of Ronaldo, nu hebben ze hun eigen held. Zeker in economisch moeilijke tijden voor het land, schenkt Salah er vreugde en nationale trots. "Ik wil iedereen bedanken om mij vandaag te steunen", tweette Salah afgelopen zondag zelf nog. "Jullie antwoorden waren overweldigend en die interactie maakt me erg blij."

De liefde is alvast wederzijds. Honderdduizenden fans betuigden via Twitter hun steun aan Salah in de kwestie, waarbij de hashtag 'Ik steun Mohammed Salah' in zijn strijd tegen de bond veelgebruikt werd. Vele Egyptenaren refereerden ook naar de politieke situatie in hun land en stelden dat de bond al even corrupt en inefficiënt is als de andere instanties in Egypte. Nadat er een vergelijk gevonden werd, grapte Salah in een tweet dat hij het spijtig vond dat de hashtag 'Ik steun Mohammed Salah' in onbruik raakte. Waarop de bekende Egyptische komiek op zijn beurt tweette: "Trek je niets van Twitter aan en focus je op de volgende match in Rome, dan beloof ik je dat we niet louter een hashtag maar een volledige nieuwe Twitter voor jou creëren."

In een poging de ophef rond de zaak te kalmeren, liet bondsvoorzitter Hany Abou Rida weten dat hij Salah persoonlijk gebeld had om hem te laten weten dat het dispuut geregeld is. "Alles wat je irriteerde is nu in orde", zou de man gezegd hebben aan Salah. "Wat ik belangrijker vind, is dat jij en je ploegmaats een goede aanloop kennen richting de Wereldbeker."

Hoe populair Salah in Egypte is, bleek onlangs ook tijdens de recente presidentsverkiezingen. Niet dat hij zich kandidaat had gesteld, maar toch kreeg hij zo'n miljoen stemmen. Als uiting van hun onvrede, stemden veel Egyptenaren ongeldig door de officiële kandidaten te doorkruisen en te vervangen met de naam van de superster. Een straf cijfer, zeker omdat er maar 25 miljoen mensen naar de stembus trokken.

unbelievable .Today is the president election in Egypt🇪🇬. People write mo salah’s name in the list and elect him 😱😂@BenWebbLFC @DaveOCKOP @LFCSnapped #Salah #lfc #LFCWorld #LFCFamily #liverpoolfc #محمد_صلاح @AnythingLFC_ @EchoArena @TheRedmenTV @egypro18 @LFCVine #YNWA pic.twitter.com/Mg3ZxhmR4M Mohamed Ali Ⓜ️(@ momosalah222) link

Dankzij een ultieme penaltygoal van Salah kwalificeerde Egypte zich voor het nakende WK. Voor het eerst sinds 1990 zijn ze er weer bij. In groep A spelen ze tegen thuisland Rusland, Saoedi-Arabië en Uruguay. Morgen speelt Liverpool in Rome de terugwedstrijd in de halve finales van de Champions League na de 5-2 op Anfield, met twee goals en twee assists van Salah. In Caïro en omstreken maken ze zich nu al klaar voor die clash.

