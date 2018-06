Eerste brilscore van het toernooi is een feit: Frankrijk en Denemarken naar achtste finales na schijnvertoning GVS en TLB

26 juni 2018

17u51 1 Denemarken DEN DEN 0 einde 0 FRA FRA Frankrijk WK voetbal De Franse vertaling van 'saai' is 'ennuyeux'. Antwoord dat laatste gerust als een Franstalige medemens u vraagt wat u van de wedstrijd van 'Les Bleus' tegen Denemarken vond. Beide teams gingen bij een puntendeling naar de volgende ronde en ze kregen ook hun zin: 0-0. De fans verloren en het blijft ook wachten op een referentiematch van de Fransen. Het is maar de vraag of die er nog wel komt.

De eerste helft moet een van de zwakste van deze Wereldbeker geweest zijn. Beide teams konden wel leven met een puntje en dat was er duidelijk aan te merken. Bij de Denen toonde Braithwaite zich aanvankelijk bedrijvig, maar zijn kaars doofde even snel weer uit. Frankrijk, dat heel wat basispionnen liet rusten, ontbrak het dan weer aan ideeën. Op de eerste en eigenlijk enige kans voor 'Les Bleus' was het wachten tot minuut 43 - Giroud knalde over met rechts. Niet veel later werden de fans uit hun lijden verlost, met het rustsignaal. De ruim 78.000 mensen in Luzhniki trakteerden de spelers terecht op een striemend fluitconcert.

Maar veel haalde dat niet uit. De ballen bleven ook na de pauze vooral horizontaal gaan en de doelmannen bleven werkloos. Eriksen trapte eens een metertje naast, Mandanda moest een bal eens in twee tijden oprapen, maar dat was het zowat tot minuut zeventig. De ingevallen Fekir - had die de vergadering over de salonremise gemist? - pakte meteen uit met een fikse pegel in het zijnet. Daarna hield de stilist van Lyon zich echter ook gedeisd en kabbelde de wedstrijd . En zeggen dat deze schijnvertoning zelfs niet nodig was door de nederlaag van Australië tegen Peru. In de volgende ronde wachten de landen uit groep D, waar Kroatië al zeker geplaatst is en Nigeria, Argentinië en IJsland nog kunnen volgen.

Tactische analyse

De Deense bondscoach Hareide schoof centrale verdediger Christensen door naar het middenveld - waar met Delaney al een stofzuiger stond - en de 64-jarige Noor maakte zijn intenties zo duidelijk: mikken op een puntje, dat zou volstaan voor de kwalificatie. In balbezit was het daarom ook vaak 'vrouwen en kinderen eerst': een lange haal richting targetman Cornelius, die het pleit in de lucht vaak verloor van Varane. Eriksen was daardoor nagenoeg onzichtbaar.

Bij de Fransen wijzigde Deschamps zijn typeploeg op liefst zes plaatsen en ook dat had gevolgen. Ook 'DD' koos voor twee controleurs, met naast Kanté ook de bonkige Nzonzi. 'Les Bleus' speelden in een 4-3-3, waarbij Lemar en Griezmann elkaar regelmatig moesten afwisselen als linkerwinger en nummer 'tien'. Maar in wezen stond Hernandez er al te vaak alleen voor op zijn flank. Alweer geen overtuigend optreden van Deschamps.

Man van de match

Andreas Christensen. Werd door Hareide een rijtje naar voren geschoven en zijn taak was kristalhelder: de boel op slot houden. En dat deed de nog altijd maar 22-jarige pion van Chelsea met verve, tot frustratie van de fans ook. Griezmann, Lemar en Dembélé: allemaal kregen ze Christensen geregeld als een lastige vlieg achter zich. Met zijn uitstekend kopspel buffelde Christensen ook heel wat lange ballen en hoekschoppen weg. Heel nuttige match op een positie die toch niet de zijne is.

Leuke tweets

Watching France vs Denmark #DANFRA #denfra pic.twitter.com/17G1hDEeDS Romain 🇧🇪(@ TeamHradecka) link

Kunnen we beide ploegen niet gewoon strafpunten geven? Weigeren gewoon te spelen. #denfra #DEN #FRA #worldcup Michel Mulders(@ michelmulders) link

Je zult maar duizenden kilometers gereisd hebben om deze schijnvertoning bij te wonen. Misschien kunnen de ‘stakende’ miljonairs op noppen hun kwalificatiepremie samenleggen en de belazerde toeschouwers vergoeden? #denfra Frank Van Laeken(@ FrankVanLaeken) link

Live footage of the fans at #DENFRA pic.twitter.com/Pf4brtlA26 Itαchí(Shun)Nk63(@ Shun_Nk63) link

Griezmann to Giroud after passing to him a grand total of 0 times in that first half...#DENFRA #WorldCup #bbcworldcup pic.twitter.com/kuCXpz7czs Match of the Day(@ BBCMOTD) link

#DENFRA #WorldCup worst game of the tournament so far #Biz TmDzyn(@ muirhead_tony) link

France this WC #WorldCup #DENFRA pic.twitter.com/oq7wlG6tjo Old Man Phong Le(@ PhongThanhLe3) link

Beste foto's