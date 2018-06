Eerste Afrikaanse zege in Rusland is een feit: Senegal verslaat Polen, dat twee goals in geschenkverpakking weggeeft MH en TLB

19 juni 2018

18u53 4 Polen POL POL 1 einde 2 SEN SEN Senegal WK voetbal Na de nederlaag van Colombia tegen Japan, heeft ook de tweede partij in groep H een ietwat verrassende uitslag opgeleverd. Senegal won in het Spartak Stadium met 1-2 tegen groepsfavoriet Polen.

Polen en Senegal begonnen met veel goede wil aan hun WK, maar beide ploegen voetbalden slordig. De toeschouwers kregen amper kansen te zien voor rust en het was dan ook veelbetekenend dat de 0-1 wel heel knullig tot stand kwam. Gueye trapte van buiten de zestien - de bal was zeker niet onhoudbaar voor Szczesny -, maar Cionek verlengde de bal ongelukkig in eigen doel. En na de pauze diepten de Afrikanen hun voorsprong ook nog uit, nadat Niang optimaal profiteerde van een dramatische terugspeelpass van Krychowiak en getalm van Bednarek. Met een rake kopbal in het slot zette Krychowiak zijn foutje nog recht, maar verder kwamen de Polen niet meer.

TACTISCH

Senegal heeft veel krachtpatsers in zijn rangen, maar ook veel snelheid. Met naast Mané ook onder anderen toptalent Sarr en Niang. De 4-4-2-formatie waarin Senegalees bondscoach Cissé zijn mannen liet voetballen, was ook gericht op snelle counters en daar hadden de Polen toch last mee. Vooral de weinig mobiele Cionek - de vervanger van Glik die de 0-1 ongelukkig in eigen doel verlengde - zag sterretjes. De Polen zochten dan weer vooral de ruimtes via de flanken. Rechtsachter Wagué van Eupen had daardoor een drukke avond tegen Grosicki en Blaszczykowski. Lewandowski werd, zoals wel vaker bij de Polen, weinig in het spel betrokken. De prijsschutter van Bayern wisselde de spitspositie af met Milik, maar die samenwerking verliep niet vlot. Na rust schakelde Nawalka over naar een 3-4-2-1, maar ook met die formatie konden de Polen weinig kansen bij elkaar voetballen.

MAN VAN DE MATCH

Idrissa Gueye. Met zijn 1,74 meter en 66kg een van de pluimgewichten op het veld. Maar daar trok de middenvelder van Everton zich niks van aan. Vocht menig robbertje uit met de veel grotere Krychowiak en kwam vaak als winnaar uit de bus. De Senegalezen wonnen het pleit op het middenveld en menig aanval vertrok ook bij Gueye. Het 28-jarige loopwonder uit Dakar had overigens ook een groot aandeel in de 0-1. Zijn schot week af en verdween zo achter Szczesny in doel. Erg nuttige pion voor bondscoach Cissé.

