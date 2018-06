Een wedstrijd die België niet moet winnen? Bankzitter Romelu Lukaku denkt daar met peptalk anders over MDB

28 juni 2018

20u28 2

Een wedstrijd die België niet moet winnen? Dat is buiten Romelu Lukaku gerekend. De spits van Manchester United werd door Roberto Martínez niet in de basis gedropt in de partij tegen Engeland, maar toch nam 'Big Rom' zijn verantwoordelijkheid. Voor de aftrap verzamelden alle spelers namelijk en het was Lukaku die zijn ploegmaats toesprak. Lukaku kreeg tegen Tunesië een flinke tik op de enkel te verwerken. Martínez nam vanavond dan ook geen risico.