Een verdediger op avontuur, een Magiër en één Rode Duivel: ons elftal van de laatste speelronde van de groepsfase MDB/TLB/YP

29 juni 2018

17u09

Bron: Eigen berichtgeving 8 WK voetbal De kaarten van de groepsfase zijn geschud. Na de derde speeldag van het WK weten we welke landen nog even in Rusland mogen blijven, maar wie waren de uitblinkers van de voorbije week? Onze redactie selecteerde het beste elftal van de tweede speeldag. Ter info: we kozen voor een 3-4-3-opstelling.

Cho Hyun-Woo (26)

Dat Duitsland niet kon scoren, hebben de Zuid-Koreanen zeker aan hun doelman te danken. Het sluitstuk van Daegu FC was heel secuur en duwde in het slot een gevaarlijke kopbal van Goretzka prima uit zijn doelvlak.

Andreas Granqvist (33)

Geen elftal zonder een speler van een van de revelaties van de groepsfase. Want dat Zweden in een groep met Duitsland en Mexico groepsleider zou worden, dat had haast niemand gedacht. Als kapitein deed de verdediger van het Russische Krasnodar meer dan zijn job. Hij zette tegen Mexico zijn tweede strafschop van dit WK om.

Diego Godin (32)

Uruguay heeft op dit WK nog geen enkel doelpunt geslikt. En dat heeft het Zuid-Amerikaanse land vooral te danken aan Diego Godín. Zit zowaar overal tussen. Ook weer tegen Rusland. Lag daarnaast aan de basis voor de 3-0. Ter info: ’t was tevens de zesde clean sheet op rij voor Uruguay, waardoor het nationale record (van 1969-1970) geëvenaard werd.

Yerry Mina (23)

Was met zijn buffelstoot tegen Senegal de verlosser van het vaderland. Met zijn 1m95 pakte de centrale verdediger van Barcelona opnieuw uit met zijn sterkste wapen: zijn kopbalkracht. Het kwam Colombia op een hoekschop van Quintero bijzonder goed van pas. Mina zorgde voor het doelpunt dat Colombia naar de 1/8ste finales bracht.

Blerim Dzemaili (32)

De middenvelder van Bologna brak de wedstrijd open met een doelpunt op het halfuur. Dzemaili vormde bij het juichen met rechterduim en -wijsvinger een ‘L’, die verwees naar Luan, zijn 3-jarig zoontje. Kort na zijn doelpunt kwam hij dicht bij een tweede treffer, maar Gonzalez kon in extremis in hoekschop ontzetten. Ook daarna was de 32-jarige middenvelder nog geregeld betrokken bij de Zwitserse aanvalsacties.

Paulinho (29)

Infiltreerde goed wanneer Coutinho hem op weg zette naar de openingstreffer tegen Servië. Een doelpunt vanop het trainingsveld van Barcelona zeg maar. Droeg ook op verdedigend gebied zijn steentje bij. Een moeilijk te ontwrichten blok, de organisatie van Brazilië. Dat is ook te zien in de cijfers: van de 24 wedstrijden onder Tite pakten de Brazilianen 17 clean sheets.

Andreas Christensen (22)

De Deen werd tegen Frankrijk door Hareide een rijtje naar voren geschoven en zijn taak was kristalhelder: de boel op slot houden. En dat deed de nog altijd maar 22-jarige pion van Chelsea met verve. Griezmann, Lemar en Dembélé: allemaal kregen ze Christensen geregeld als een lastige vlieg achter zich. Met zijn uitstekend kopspel buffelde Christensen ook heel wat lange ballen en hoekschoppen weg. Heel nuttige match van de verdediger 'op avontuur'.

Philippe Coutinho (26)

Was opnieuw de blikopener van dienst bij de Brazilianen en wederom gebeurde dat op flamboyante wijze. Zijn pass op de latere doelpuntenmaker Paulinho was meer dan fraai. Is op dit moment de man die het vaakst beslissend is bij de ‘Goddelijke Kanaries’. Na drie wedstrijden heeft de 'Magiër' twee treffers en een assist achter zijn naam staan.

Adnan Januzaj (23)

Kreeg zijn kans van Roberto Martínez en greep die met beide handen. Getuige zijn heerlijke penseelstreek die de Engelse doelman Pickford het nakijken gaf. Ook de sleep waarmee de flankspeler van Real Sociedad zich vrijmaakte mocht er zeker zijn.

Son Heung-Min (25)

Zorgde mee voor de onwaarschijnlijke uitschakeling van wereldkampioen Duitsland. De middenvelder van Tottenham stond er vooraan vaak alleen voor, maar hij deed dat wel uitstekend. Moest vaak veel meters overbruggen om een kans in elkaar te knutselen en ging dan ook helemaal tot het gaatje. Hij maakte er zelfs in het ultieme slot nog 2-0 van. De kers op de taart. Ontsnapt hij zo dan toch aan zijn legerdienst? Want een uitzonderlijke prestatie voor het vaderland was het zeker.

Lionel Messi (31)

Was tegen Nigeria vooral voor de pauze heel erg sterk. Een prachtige goal, enkele vernufte steekballetjes zoals we dat van hem kennen en een vrije trap op de paal: al het Argentijnse gevaar begon bij hem. Zakte in de tweede helft mee weg met zijn ploegmaats, maar dat is hem voor een keertje vergeven. Na een straffe apotheose kroop hij met Argentinië door het oog van de naald.