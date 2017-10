Een slecht acteur, de beul van Depay of een vluchtende brokkenpiloot: houdt dit zootje ongeregeld Messi van WK? Thomas Lissens

15u41 0 rv WK voetbal Krijgen we een WK met of zonder Lionel Messi? Het is de vraag die heel wat mensen in Zuid-Amerika en daarbuiten vandaag bezighoudt. De Argentijnse nationale ploeg staat pas zesde in haar kwalificatiegroep en kan daardoor vannacht maar beter winnen op bezoek bij Ecuador. Maar makkelijk wordt dat niet. De wedstrijd wordt niet alleen gespeeld op 2.850 hoogte, er staan ook elf Ecuadoranen klaar om Argentinië in een rouwstemming te dompelen. Ecuador kan zich niet meer kwalificeren voor het WK en dus worden er vooral youngsters in de basis verwacht, kleppers als Antonio (Manchester United) en Enner Valencia (Tigres UANL) zouden rust krijgen. Een kennismaking met de verwachte elf:

Doelman: Maximo Baguera (31)

Speelt al sinds 2009 voor de Ecuadoraanse topclub Barcelona SC. Je zou dan verwachten dat Baguera niet meteen een belletje doet rinkelen in onze contreien, maar mogelijk hebt u toch al eens van de 31-jarige doelman gehoord. In 2015 ging Baguera immers viraal toen hij in de wedstrijd tegen het Colombiaanse Nacional deed alsof hij buiten westen was om aan een rode kaart te ontsnappen (zie video onder). De scheidsrechter had zijn plannetje echter door -dat Baguera enkele keren geniepig (maar niet zo subtiel) probeerde te kijken, hielp daar wel bij- en de doelman van Barcelona mocht toch gaan douchen.

Lees ook Football Talk buitenland: Kaká heeft er geen plezier meer in en stopt met voetballen

Linksachter: Cristian Ramírez (23)

Ramírez is een linksachter en globetrotter van 23 die behalve in zijn thuisland ook al in Duitsland, Hongarije en Rusland speelde. Zijn lichaam staat helemaal vol tattoos. Mocht als jongeling stage lopen bij Dortmund en Tottenham, maar zijn ster werd al snel tanende. Maar de linksachter van het Russische Krasnodar is wel de man die Messi uit de match moet zien te houden.





AFP Cristian Ramírez (rechts) in duel met Arturo Vidal.

Don't follow the world ,follow God ! If you have a dream to become successful, Don't let it slip ! No...! You chase it till you catch it..!!! 2,129 Likes, 12 Comments - Cristian Ramírez (@cristianramirez1994) on Instagram: "Don't follow the world ,follow God ! If you have a dream to become successful, Don't let it slip !..."

Centrale verdediger: Dario Aimar (22)

Aimar is nog maar 22, maar hij zat wel al drie keer een tijdje zonder club. In 2016 kon hij na een goede periode bij het bescheiden LDU de Loja echter wel een transfer maken naar topclub Barcelona en sindsdien ging het hard voor de kopbalsterke verdediger. Aimar schopte het zelfs tot international.

AFP Aimar haalt de bal weg, Vidal en Sanchez kijken toe.

Centrale verdediger: Robert Arboleda (25)

Naast Aimar wordt Robert Arboleda verwacht. De 25-jarige centrale verdediger speelde in eigen land al voor maar liefst zes verschillende ploegen en hij koos in juli van dit jaar voor een transfer naar Sao Paulo. De Braziliaanse topclub telde bijna twee miljoen euro neer voor Arboleda en de ranke verdediger heeft er intussen ook een basisstek kunnen afdwingen. Een van zijn voornaamste hobby's is selfies nemen in zijn lift, zo bewijst een blik op zijn Instagram-pagina.

Gracias padre amado x este hermoso día un gol más sigo declarando q este eres tú mi DIOS ❤️#mifamilia ⚽️SPFC⚪️⚫️ 11.5k Likes, 389 Comments - Roberth Arboleda #4 (@robertharboleda4) on Instagram: "Gracias padre amado x este hermoso día un gol más sigo declarando q este eres tú mi DIOS..."

rv

Rechtsachter: Pedro Pablo Velasco (24)

Velasco is een pluimgewicht van 67 kilogram dat net als doelman Baguera en centrale verdediger Aimar uitkomt voor Barcelona SC. Velasco draagt sinds 2015 het truitje van de topclub, maar haalde in juli van dit jaar op negatieve wijze het nieuws. Zijn witte Ford-truck ramde een rode wagen in Guayaquil. Velasco bleef zelf volhouden dat niet hij, maar zijn broer op dat moment achter het stuur zat. Maar Omstaanders zouden gezien hebben hoe de verdediger na het ongeval uit de auto is gestapt en het op een lopen zette (zie video onder).

Verdedigende middenvelder: Jefferson Orejuela (24)

Orejuela verdient net als Arboleda zijn brood in Brazilië. De verdedigende middenvelder komt sinds januari van dit jaar uit voor Fluminense, dat hem overnam van het Ecuadoraanse Independiente del Valle. Als hij, zoals verwacht wordt, vanavond in actie komt, dan speelt de 24-jarige Orejuela zijn tiende interland.

Centrale middenvelder: Jefferson Intriago (21)

Intriago is een product van de jeugdopleiding van LDU Quito en speelt momenteel in de hoofdmacht van de club uit de hoofdstad. Intriago is dé Ecuadoraanse middenvelder van de toekomst. Op zijn 21ste heeft hij al 101 wedstrijden in de vaderlandse competitie betwist en ook in de Copa Sudamericana - de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League - speelde Intriago al tien wedstrijden. Vannacht, in zijn tweede interland, wacht tegen Messi en co opnieuw een stevige test voor de benjamin van de ploeg.

Photo News Jefferson Intriago (links) in het shirt van LDU Quito.

AP Intriago probeert Valdivia de bal af te snoepen.

Centrale middenvelder: José Francisco Cevallos Jr. (22)

Naast Jefferson Intriago wordt nog een middenvelder van LDU Quito in de basis verwacht. José Francisco Cevallos Jr. heeft op zijn 22ste het grootste deel van zijn carrière nog voor zich en daarom kent iedereen hem (voorlopig nog?) als de zoon van José Cevallos Sr. De legendarische Ecuadoraanse doelman droeg 86 keer het truitje van de nationale ploeg en hij kreeg tijdens zijn loopbaan de veelzeggende bijnaam 'Las Manos del Ecuador' (De Handen van Ecuador, red.). Zijn 22-jarige zoon geniet dus nog niet zoveel naamsbekendheid, maar als hij vanavond schittert tegen Messi en co., dan zal daar snel verandering in komen.

AP Jose Cevallos (rechts) met LDU Quito in actie tegen het Braziliaanse Fluminense.

Linksbuiten: Romario Ibarra (23)

Ibarra debuteerde in 2013 op 19-jarige leeftijd als prof in de hoofdmacht van LDU Quito, maar maakte amper een jaar later al de gevoelige overstap naar stadsgenoot Universidad Católica, waar hij zijn opleiding had gekregen. In het shirt van 'El Trencito Azul' (de blauwe trein, red.) speelde Ibarra al bijna 130 wedstrijden en zijn goede prestaties leverden hem ook een stek in de nationale ploeg op.



De flankaanvaller vertolkte in de laatste interland van Ecuador bovendien een hoofdrol. Hij mocht tegen Chili in minuut 82 Cristian Ramirez vervangen - het stond op dat moment 1-0 voor Sanchez en co- en amper twee minuten later scoorde Ibarra al de gelijkmaker. De Ecuadoraanse vreugde was echter van korte duur, want amper een minuut later legde Sanchez de 2-1-eindstand vast.

Rechtsbuiten: Renato Ibarra (26)

Renato Ibarra is de oudere broer van linksbuiten Romario Ibarra. Renato brak door bij El Nacional, nog een club uit Quito, maar trok in 2011 al naar het buitenland. Het Nederlandse Vitesse was zijn bestemming en Ibarra deed het lang niet onaardig in bij de geel-zwarten uit Arnhem. De winger speelde tussen 2011 en 2016 122 duels en maakte vooral indruk met zijn rushes.



Maar Ibarra, die sinds 2016 bij het Mexicaanse Club América speelt, zal bij onze noorderburen toch vooral herinnerd worden door een elleboogstoot die hij uitdeelde aan Memphis Depay. In een schermutseling tijdens een wedstrijd tussen Vitesse en PSV plannte hij zijn elleboog in het gelaat van Depay, die er een barstje in zijn oogkas aan overhield. De fase was ontsnapt aan het oog van scheidsrechter Kevin Blom en daardoor werd Ibarra niet gestraft voor zijn actie.

Renato Ibarra vs Memphis Depay Vitesse vs #PSV https://t.co/5jl222Z8Ex Ecuador De Futbol(@ EcuadorDeFutbol) link

3 points again! Let's focus on the next game now. Thanks for the support! pic.twitter.com/EFANStfkVx Memphis(@ Memphis) link

Spits: Roberto Ordonez (32)

Met Felipe Caicedo (Lazio) en Enner Valencia heeft Ecuador twee stevige spitsen in huis, maar voor de (voor de Ecuadoranen) overbodige wedstrijd van vanavond wordt Roberto Ordonez in de basis verwacht. De spits van het Ecuadoraanse Dolfin maakte vorige vrijdag, op 32-jarige leeftijd, tegen Chili zijn debuut in de nationale ploeg en hij gaf meteen een assist voor de gelijkmaker van Ibarra. Ordonez speelde nagenoeg zijn hele carrière in zijn vaderland. Enkel in 2016 speelde hij een half seizoen voor Cimarrones in Mexico, maar dat werd geen succes.



Wordt hij de man die Messi met een doelpunt van het WK in Rusland houdt? Het antwoord krijgt u vannacht.

AP Ordonez in duel met Isla.