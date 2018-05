Een rondleiding door het oefencomplex van de Rode Duivels: 6 terreinen en 79 kamers Pieter-Jan Calcoen

28 mei 2018

08u08 0 WK voetbal Het nationaal oefencomplex in Tubeke, waar Kevin De Bruyne teqball speelt en Jan Vertonghen het slijk van zijn knieën haalt. En waar de Rode Duivels vanaf vandaag tot en met 13 juni trainen in de laatste rechte lijn richting WK. Vandaar: een rondleiding, tot de toiletten toe.

Met zeilen afgeschermde parking

Pech voor autoliefhebbers: de Porsches en Range Rovers van de spelers staan niet open en bloot voor het Martin's Red Hotel. Er is immers een parking aan de achterkant van de site, die bovendien met zeilen afgeschermd zal zijn. Pottenkijkers maken dus geen kans, ook al omdat er security aanwezig is. Via de parking hebben de spelers toegang tot een aparte check-in. Daar zit de teammanager of een medewerker van het hotel, opdat de Duivels snel naar hun kamer kunnen. Dat doen ze in een lift die versierd is met WK 2018-stickers.

