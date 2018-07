Een provocatie richting 'Les Bleus'? Kroaten halen bizarre Franse WK-ritueel weer boven LPB

13 juli 2018

09u16 2

De kus van Laurent Blanc op de kale knikker van Fabien Barthez, het was één van dé beelden tijdens het WK '98 in Frankrijk. De verdediger liep voor de aftrap van elk duel naar Barthez toe en drukte zijn lippen op het hoofd van de doelman van 'Les Bleus'. Het bizarre ritueel bracht Frankrijk geluk. Voor eigen volk veroverde het de wereldtitel in een finale tegen Brazilië (3-0).

De Kroaten kennen hun geschiedenis. Op het WK in Rusland haalden ze het Franse ritueel opnieuw uit de archiefdoos, met lolbroek Domagoj Vida en doelman Danijel Subasic in de hoofdrol. Een staaltje van bijgeloof of een provocatie richting 'Les Bleus', zondag de tegenstander in de finale? Als het ritueel 20 jaar later nog pakt, kennen we nu al de nieuwe wereldkampioen.