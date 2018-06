Een ongekroonde koning, luidruchtige blazers of sensationele stunts: waarom je morgen best naar de WK-opener kijkt Sven Van Londersele

13 juni 2018

16u25 0 WK voetbal Morgen om 17 uur is het eindelijk zover. Dan trappen Rusland en Saoedi-Arabië in het Luzhnikistadion in Moskou het WK voetbal op gang. Wellicht loopt u niet ontzettend warm voor deze partij tussen de twee laagst gerangschikte voetballanden. Toch zit u morgen in de vroege avond best voor de buis. De recente geschiedenis leert ons immers dat openingswedstrijden allesbehalve saai zijn.

2014: Koning Neymar wijst Goddelijke Kanaries de weg

Hoe het meest recente WK van Brazilië afliep, zit in het collectieve geheugen gebrand. Maar hoe de missie van Neymar en co. naar een Wereldtitel in eigen land begon, is wellicht al wat vervaagd. Brazilië-Kroatië was op papier een van de meest aantrekkelijke openingsaffiches uit de geschiedenis en geen van beide ploegen stelde teleur. Marcelo vergat even dat hij wel degelijk een Braziliaan is en zorgde voor de verrassende voorsprong van Kroatië. Gelukkig stond de ongekroonde Koning van Brazilië, Neymar, op en bezorgde hij zijn land de drie punten.

2010: Wondergoal Tshabalala en kennismaking met vuvuzela

Acht jaar geleden maakte de wereld voor het eerst kennis met de vuvuzela, het typisch Zuid-Afrikaanse blaasinstrument dat een maand lang door haast hele stadion in de mond genomen werd. Het eerste WK op Afrikaanse bodem zorgde naast een hoop irritante geluiden ook voor een memorabele openingswedstrijd, waarin de Zuid-Afrikaan Siphiwe Tshabalala met een heerlijke knal de score op het toernooi opende. Een typisch Afrikaanse groepsdans werd ingezet. De natie vierde feest. Mexico redde via ouderdomsdeken Rafael Marquez wel nog een punt.

2006: Grootste doelpuntenkermis in meer dan 70 jaar

In 2006 mocht het gastland voor het eerst de openingswedstrijd spelen, voordien was dit telkens de titelhouder. Duitsland en Costa Rica stonden in de Allianz Arena in München dus voor een heuse primeur. Ze stelden de fans niet teleur, integendeel. Na 90 minuten stond een 4-2-eindstand op het bord. Het was de op één na productiefste opener van een WK. In 1934 vernederde Italië de Verenigde Staten met maar liefst 7-1.

2002: Senegal legt wereldkampioen Frankrijk het zwijgen op

Frankrijk had vier jaar eerder in eigen land de Wereldtitel veroverd en was vastberaden om zijn titel in Japan en Zuid-Korea te verlengen. Hun queeste naar nieuwe roem startte in 2002 met een wedstrijd tegen Senegal. De Afrikanen bewezen echter dat ze geen hapklare brok zijn en veroverden zowaar de scalp van de Fransen. Iedereen met verstomming geslagen. Frankrijk zou deze mokerslag niet meer te boven komen en eindigde roemloos laatste in groep A. Senegal werd in de kwartfinales door Turkije uitgeschakeld na verlengingen.

1982: België verbaast de wereld tegen titelhouder Argentinië

De Rode Duivels openden de voetbalhoogmis tot nu toe nog maar een keer, maar het was er wel één die kon tellen. Tegen regerend wereldkampioen Argentinië schoot Erwin Vandenbergh de Belgen naar het delirium. Maradona en maats wisten niet wat hun overkwam, België verbaasde alles en iedereen. Het verhaal van de Duivels kwam echter in de tweede poulefase al tot een einde.

Meer over Frankrijk

Neymar

WK

sport

sportdiscipline

voetbal

Senegal

België