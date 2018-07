Een match voor de geschiedenisboeken! Duivels in onwaarschijnlijke thriller van 0-2 naar 3-2 en in kwartfinale tegen Brazilië ODBS/MDB/TLB

02 juli 2018

20u50 2626 België BEL BEL 3 einde 2 JAP JAP Japan WK voetbal We leven nog, zowaar. Maar wat hing het Belgische lot aan een zijden draadje. Na 52 minuten stonden er onwezenlijke 0-2-cijfers op het bord in het voordeel van Japan. In plaats van Brazilië vrijdag, leek het morgen Zaventem te worden. Gelukkig stonden Onze Jongens op. Vertonghen herstelde zijn dure misser met een onwaarschijnlijke kopbal (1-2), de ingevallen Fellaini kroonde zich eens te meer tot redder des vaderlands (2-2) en in de allerlaatste minuut rondde de ook ingevallen Chadli de perfecte counter af: 3-2. Zelden was een explosie van voetbalvreugde zo heftig.

Niets in de eerste helft deed vermoeden dat er ons een quasi Japanse harakiri te wachten stond. Martínez dropte Kompany in de basis. Met het oog op Brazilië kon die maar beter speelminuten maken. Het waren bijna zijn laatste minuten als Rode Duivel. De Duivels waren lang wat sloom in de bakoven van de Rostov Arena: Lukaku zat lang in de tang van een uitstekende Yoshida, De Bruyne was lang ongelukkig. Wanneer Eden flitste, bokste Kawashima weg of zag hij, na een goeie steal van Mertens, zijn poging afgeblokt. Al legden de blauwe Samoerai, die toch verrassend sterk voor de dag kwamen, dan al onze defensieve tekortkomingen enkele keren schuchter bloot. En dan waren de backs nog Nagatomo en Sakai en niet Marcelo of Fagner.

Waarna de 'Rostov Rollercoaster' losbarstte. Niemand die ons gezegd had dat dit een thriller van de zuiverste soort was. Vertonghen ging eerst zwaar de mist in en liet Haraguchi scoren (0-1), enkele minuten later was het ongeloof compleet. Inui met een heerlijke afstandsknal (0-2). Toen Hazard loeihard de paal viseerde en Lukaku dé kans op de aansluitingstreffer miste, stond de wanhoop op de Duivelse gezichten af te lezen. Maar dan stond de Gouden Generatie op. Neen, het nummer 61 van de FIFA-ranking zou niet het eindstation worden. Meer schlemielig kon moeilijk. Chadli en Fellaini kwamen erin voor Carrasco en Mertens. Het zouden gouden wissels worden van 'Don Roberto'. Vertonghen trof in minuut 69 raak met een kopbal waarvan de boog boven het stadion leek te gaan. Vijf minuten later werkte Fellaini de perfecte voorzet van Eden binnen. Opnieuw Fellaini, opnieuw met het hoofd.

Omdat het achterin geregeld bibberen was bij de Duivels en Lukaku nog een opgelegde kopkans miste, bleef het scenario ongemeen spannend. Net wanneer iedereen vrede leek te nemen met verlengingen en nog een halfuur sidderen en beven, profiteerden de Duivels met de perfecte counter van veel en achteraf bekeken onverantwoord vreemde Japanse risico's bij een hoekschop. Pure kamikaze. De Bruyne naar Meunier en die legde af richting centrum, waar Lukaku liet lopen voor Chadli. 3-2. Wat een comeback. Eentje om met stip op te nemen in de Duivelse geschiedenisboeken. Nu wachten de Kanaries vrijdag om 20u in Kazan. Spijtig genoeg niet de gele uit Sint-Truiden, wel de 'Goddelijke' - die met een groen randje eraan uit het land waar ze in een goeie dag 'Joga Bonito' spelen. Nadat de Duivels deze Rostov Rollercoaster overleefd hebben, kunnen ze in de hoofden ongetwijfeld iedereen aan. Neymar, hier komt België.

Man van de match: Nacer Chadli

Dat we luxe hebben op onze bank, bewees de inbreng van Marouane Fellaini en Nacer Chadli. Hun fysieke présence bleek het ideale wapen om van de Japanse euforie doffe ellende te maken. Beiden scoorden een cruciaal doelpunt, al krijgt Chadli dankzij enkele verwoestende rushes op de linkerflank deze persoonlijke accolade. Gegadigde clubs mogen zich melden bij West Bromwich Albion, want deze Chadli is geen speler voor The Championship, de Engelse tweede klasse. Het inzetten van de B-ploeg tegen Engeland wierp in Kazan ook zijn vruchten af: beide invallers stonden er meteen. Vraag dat maar aan de Samoerai.

Voor de historie: België imiteert West-Duitsland van 1970

De Rode Duivels hebben tegen Japan een huzarenstukje vertoond dat pas één keer eerder te zien was op een WK voetbal: terugkomen van een 0-2 achterstand en ook nog met 3-2 winnen in een wedstrijd uit de knock-outfase. West-Duitsland was tijdens het WK van 1970 de eerste ploeg die daar in slaagde. Engeland was toen slachtoffer van dienst.

Bovendien dateert het van 1954 en het WK in Zwitserland dat België nog rechtveerde na twee goals achter op een Wereldkampioenschap. In de groepsfase stonden ze na 62 minuten 3-1 achter tegen Engeland. Uiteindelijk werd het nog 4-4.

De beste tweets bekijk je HIER

#BELJAP ON Y CROYAIT TOUS pic.twitter.com/iepsVPFURD Le Réunionnais Blanc(@ Driiksounet) link

De quotes:

Martínez: "Hier draait het allemaal om op een WK. Je wordt gepusht in wedstrijden. Een test voor het karakter en een test voor het team."

Chadli: "De wissels brachten een nieuwe dynamiek en dat heeft geholpen. Brazilië zal andere koek zijn, we zullen beter moeten spelen."

De Bruyne: "Uiteindelijk kruipen we door het oog van de naald, maar dat toont de weerbaarheid van alle jongens."

Courtois: "Ik dacht : ‘oei, dit wordt lastig’. Maar eerlijk: aan een verlies heb ik weinig gedacht. Wij waren fysiek sterker. We komen hier collectief sterker uit. Soms heb je zo’n wedstrijd nodig, dit was een moeilijk moment om veel uit te leren. Laten we die positieve energie meenemen naar Brazilië."

Hazard: "Ik ben trots om vandaag een speler van België te zijn. Japan? Zij waren ongelooflijk. Ze kunnen iedereen verslaan als ze zo spelen. Maar goed, wij winnen op karakter."

Vertonghen: "Ik maakte de fout bij de 0-1 en meteen daarna viel de 0-2. Dan is het heel lastig om in de wedstrijd te blijven. Er hangt elektriciteit rond elke bal die naar je toekomt. De trainer bleef aan de kant maar roepen: ‘We hebben maar één doelpunt nodig.’ Maar wanneer komt die goal?"

De Japanse bondscoach Nishino: "Ik was mezelf na die 3-2 eerst in vraag aan het stellen. Of ik de controle wel had over de wedstrijd. We stonden 2-0 voor en nog werd de situatie omgekeerd. Het zijn niet de spelers die de schuld moeten krijgen, maar ik. Ik stel mezelf en mijn tactiek in vraag." Na zijn persbabbel weerklonk er applaus bij de aanwezige pers.

Martínez: "Met Fellaini en Chadli hadden we meer diepgang. We waren meer bevrijd. Vandaag ging het om doorstoten en winnen. Dat deden we ook. Dit is voor iedereen in België. Bedankt voor de steun en blijf geloven in deze spelers."

Hazard: "Misschien hebben we dit soort wedstrijden nodig voor de toekomst. Het wordt schitterend om tegen Brazilië te spelen."

Martínez: "Tegen Brazilië kunnen we vanaf de eerste minuut genieten omdat we dan geen favoriet zijn. Dit is een wedstrijd waar je als jongetje naar kijkt."

De beste foto's: