Eden Hazard zijn amusante zelve: "Verkozen tot man van de match? Dat gebeurt bijna altijd" Mike De Beck

06 juni 2018

23u27

Bron: VTM 0 WK voetbal Eén man die de Rode Duivels vanavond op sleeptouw nam: Eden Hazard. Nagenoeg alle acties vertrokken in de eerste helft van zijn voet. De maker van de 2-0 had dan ook een voet in twee doelpunten waarna hij aan de rust naar de kant werd gehaald.

"Ik amuseer me altijd. Ik sta op het veld om me te amuseren." Met een brede glimlach, hoe kon het ook anders, stond de 27-jarige Hazard de pers te woord. De draaischijf van de Rode Duivels groeit zo stilaan naar zijn beste vorm toe. Net op het goede moment, zo lijkt. "Dit is een voorbereidingswedstrijd en dat is niet ons objectief. We moeten klaar zijn voor de wedstrijd tegen Panama."

"We zijn ons nog aan het ontwikkelen en we scoren vandaag drie keer. Ik denk dan ook dat iedereen tevreden is." Het was Hazard dan ook niet ontgaan dat het publiek vanavond wel helemaal achter de nationale ploeg stond. "Het is natuurlijk altijd beter dat het publiek achter ons staat en niet begint te fluiten. We proberen voor hen en voor ons zelfvertrouwen doelpunten te maken. Dit was niet de belangrijkste wedstrijd. Die volgt pas binnen iets meer dan tien dagen."

Waarna de guitigheid weer de kop opstak. De nummer tien werd namelijk met recht en reden verkozen tot man van de match. "Dat gebeurt bijna altijd. Bij elke wedstrijd die ik speel." Met een schaterlach verdween de speelvogel weer in de catacomben.

(Lees hieronder de reactie van Kevin De Bruyne)

De Bruyne: "Ervaren jongens moeten de jonge spelers helpen"

Het gevoel was alvast beter dan zaterdagavond. Ook bij Kevin De Bruyne die na de wissels van Eden Hazard en Jan Vertonghen voor het eerst de kapiteinsband rond de arm mocht dragen. "Fysiek voel ik me goed."

Met de kapiteinsband gaf de middenvelder van Manchester City zijn flashinterview. "Het gevoel is een beetje beter. Er zijn nog altijd zaken die we minder deden, maar het was al beter dan de vorige match. We konden meer druk en pressing zetten en dan zie je dat ze onder druk komen te staan en dat ze ballen verliezen", vertelde 'KDB' aan VTM.

"In de opbouw kon het nog iets beter. De spelers die veel ervaring hebben, moeten de jonge spelers helpen. Als ploeg willen we iets realiseren en daar moet iedereen in meegaan. Ook al maak je fouten, dat is nu niet erg."

Zelf voelt De Bruyne zich kiplekker. "Ik voel me goed. Ik heb veel vrije dagen gehad na een seizoen in Engeland waarin dat amper mogelijk was. Mentaal en fysiek heb ik wat rust kunnen nemen zodat ik fris aan de voorbereiding kon beginnen. Fysiek voel ik me goed. Natuurlijk moet ik me blijven verzorgen en rust blijven nemen. Hopelijk kan ik dat nog vijf of zes weken volhouden."