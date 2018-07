Eden Hazard viert derde plaats met ... een hamburger MDB/KTH

14 juli 2018

19u10 113

Eden Hazard liet tegen Engeland opnieuw enkele vlagen van zijn onversneden klasse zien. De Belgische nummer tien zorgde voor de 2-0-eindstand zodat België de derde plek op het WK in Rusland pakte. Zijn twaalfde goal in zijn laatste 25 interlands en hij deed er in die partijen ook nog 13 assists bovenop. Na de partij mocht de riem er dan ook even af. In de kleedkamer genoot de speler van Chelsea van een hamburger. "Never change a winning team. Eden Hazard en zijn hamburger-love story", plaatste zijn broer Thorgan lachend op Instagram.

Dat katapulteert ons terug in de tijd. Naar juni 2011 toen Hazard in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Hij weigerde toenmalig bondscoach Georges Leekens de hand te schudden. Vijf minuten later genoot hij op de parking van een hamburger.

(Lees hieronder verder)

Never change a winning team 🤣@hazardeden_10 and his 🍔#lovestory Een foto die is geplaatst door null (@thorgan10) op 14 jul 2018 om 18:47 CEST

Op dit WK was Eden Hazard bij momenten ongrijpbaar. De Belgische nummer 10 scoorde zelf drie keer en gaf twee assists op deze Wereldbeker. Een prestatie die hem misschien ook de trofee van beste speler van het WK kan opleveren. "Ik zou die titel aan mezelf geven, maar ik mag niet kiezen. Ik denk dat ze hem aan iemand gaan geven die de finale speelt", zei Eden Hazard met een knipoog. “Als ik mezelf niet naar voren schuif dan wel Luka Modric. Ik ga niet zeggen dat hij beter was dan mij, maar hij draagt de Kroatische ploeg. Ngolo Kanté zou de prijs ook verdienen.”