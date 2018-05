Duivels mogen weekend na tweede WK-match met stip in agenda noteren: dan zijn de vrouwen welkom in hun hotel Niels Vleminckx

30 mei 2018

06u45 0

De Rode Duivels mogen met stip het weekend van 23 en 24 juni noteren in hun agenda. Dan zijn de vrouwen en andere naaste gezinsleden welkom in het spelershotel in Moskou. Op 23 juni spelen de Belgen nog om 14u hun tweede groepswedstrijd tegen Tunesië, nadien kunnen ze tijd doorbrengen met hun geliefden. Na dat weekend mogen de families op eigen initiatief in Rusland blijven, maar niet in het complex van de Duivels. Pas als Kompany en co. verder doorstoten in het toernooi, bestaat de kans op een tweede bezoekmoment. In afwachting van het vertrek naar Rusland laat bondscoach Martínez zijn spelers zoveel mogelijk de vrijheid om niet in het Duivelshotel in Tubeke te overnachten, maar bij hun familie. Hij hoopt zo de kans op heimwee tijdens het WK te beperken.

Op training ontbraken gisteren enkel Simon Mignolet (vakantie na de Champions Leaguefinale) en Axel Witsel. "Ik kreeg een trap op mijn knie bij mijn laatste match voor Tianjin. Geen ernstig probleem", zegt de middenvelder. Mogelijk raakt hij fit voor Portugal zaterdag.