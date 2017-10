Duitsland mede dankzij weergaloze knal Rudy zeker van WK-deelname, Kane verlost de Engelsen DMM

20u24

Bron: Belga 8 Action Images via Reuters WK voetbal De Mannschaft mag weer een kruisje bijzetten op het Duitse WK-abonnement. De spelers van coach Joachim Löw bleven in Noord-Ierland foutloos en trekken zo met een voorlopig perfect kwalificatieparcours naar Rusland. Engeland kende heel wat meer moeilijkheden op Wembley, maar daar zorgde Harry Kane in de toegevoegde tijd voor de verlossende treffer.

1934, zie hier het jaar waarin Duitsland voor het laatst een WK-kwalificatiewedstrijd op verplaatsing verloor. Gastheer Noord-Ierland stond bij aanvang van de match tegen de mannen van bondscoach Joachim Löw dus voor een onmogelijke opdracht. Alsof dat nog niet genoeg was, opende Sebastian Rudy na welgeteld twee minuten de score met een prinsheerlijk afstandschot in de kruising. Een dik kwartier later hing ook de 0-2 al tegen de touwen. Wagner vond eerst nog doelman McGovern en de paal op zijn weg, maar bij z'n derde poging was het wel helemaal raak.

Noord-Ierland had weinig in de pap te brokken, een dikke kans voor de pauze niet meegerekend. In de tweede helft meer van hetzelfde al hielden de Duitser duidelijk de voet van het gaspedaal. De Noord-Ieren speelden voor wat ze waard zijn, maar een derde Duitse goal kon eigenlijk niet uitblijven. Helemaal aan het slot zorgde Kimmich voor de 0-3 en zo was het varkentje helemaal gewassen voor de Mannschaft. De late eerredder via een ongelukkige Hummels zorgde gelukkig wel nog voor een doekje voor het Noord-Ierse bloeden.

¿¿ Rudy Rudy Rudy Rudy, aaa-haaaa-haaa-haaa-haaa ¿ pic.twitter.com/e1d81nHJC0 Play Sports(@ playsports) link

Wie anders dan Harry Kane verlost Engeland

Engeland kon zich vanavond ook verzekeren van de WK-eindronde in Rusland. De 'Three Lions' moesten daarvoor wel voorbij Slovenië en doelman Jan Oblak. Een hele opgave als je weet dat de opvolger van Thibaut Courtois bij Atlético Madrid in clubverband al 50 maal de netten schoon hield in 87 wedstrijden. Oblak moest zich in de eerste helft op Wembley zelfs niet eens reppen om dat kunstje ook bij Slovenië over te doen. Rashford en Walker dreigden op vrije trap, maar veel verder dan dat kwam Engeland niet in een tergend saaie wedstrijd.

Na de rust dan toch wat animo. Rashford probeerde het met een leuk lobje, zonder resultaat. Ook Sterling mocht op het uur aanleggen, maar de City-winger zag zijn schot gestuit door een onverzettelijke Cesar. De Sloveense kapitein en rots in de branding ontpopte zich tot de grote held bij de bezoekers. De Slovenen kwamen aan het slot zelfs nog dicht bij de 0-1, al was dat aan Engelse zijde buiten Joe Hart en Harry Kane gerekend. De eerste redde de Engelse meubelen, de tweede sloeg in de slotseconden genadeloos toe. 1-0 en zo zijn De 'Three Lions' ook in Rusland weer helemaal van de partij.

Debuteren als aanvoerder én Engeland naar het WK schieten, @HKane dames en heren! ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/e9w3r4QjI2 Play Sports(@ playsports) link

Captain Kane to the rescue. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

AFP

De Schotten doen een zaakje

In de strijd om de tweede plaats heeft Schotland een gouden zaak gedaan in groep F. Slovakije, Schotland en Slovenië zaten met z'n drieën nog op een zakdoek, maar in navolging van de Zuiderburen uit Engeland stelden de Schotten de zege tegen Slovakije in de slotseconden veilig na een owngoal van Skrtel. Robert Mak pakte na 23 minuten al een tweede gele kaart.

Action Images via Reuters

Denemarken houdt z'n kansen gaaf

De Denen zijn ook nog niet helemaal uitgeteld voor een nieuwe WK-deelname. Zelfs een rechtstreekse kwalificatie behoort nog tot de mogelijkheden. In een wedstrijd tegen Montenegro streden Christian Eriksen en co in eerste instantie om de tweede plaats in groep E. De ster van Tottenham gaf daarin meteen thuis voor zijn vaderland door in de 16de minuut de 0-1 op het bord te prikken. Met die zege naderen de Denen met nog één wedstrijd te gaan tot op drie punten van het ongenaakbaar gewaande Polen. Op de laatste speeldag kan met onder meer Polen-Montenegro op het programma dus nog vanalles gebeuren.

EPA

Polen ruikt WK na Lewandowski-show in Armenië

Polen heeft op de negende en voorlaatste speeldag in WK-kwalificatiegroep E een makkelijke 1-6 zege geboekt bij Armenië. Robert Lewandowski lukte een hattrick en is nu de Poolse topschutter aller tijden. De Polen staan dankzij de overwinning een stap dichter bij het WK van volgend jaar in Rusland.



Kamil Grosicki opende al in de tweede minuut de score voor de bezoekers. Nog voor het eerste halfuur verstreken was, gaf het scorebord 0-3 aan dankzij Lewandowski (18., 25.). Hovhannes Hambardzumyan (39.) milderde voor de pauze. Jakub Blaszczykowski (58.), nog eens Lewandowski (64.) en Rafal Wolski (89.) gaven de Poolse overwinning in de tweede helft nog meer kleur. Wolski trad in 2015-16 op uitleenbasis aan voor KV Mechelen.

Lewandowski heeft na zijn hattrick vijftig doelpunten gemaakt in het nationale shirt. De spits van Bayern München mag zich voortaan beroemen op de titel van Poolse topschutter aller tijden. Lewandowski steekt op de ranglijst Wlodzimierz Lubanski (48 doelpunten) voorbij.



In groep E leidt Polen met 22 punten. Het telt zo zes punten meer dan Montenegro en Denemarken, die later op de avond (20u45) in Podgorica tegenover elkaar staan. Delen de Montenegrijnen en de Denen de punten, dan is Polen meteen zeker van een WK-ticket. Op de slotspeeldag ontvangen de Polen zondag Montenegro. De groepswinnaars stoten rechtstreeks door naar het WK in Rusland, acht van de negen tweedes spelen play-offs.

Wij presenteren u: @lewy_official, Pools topschutter aller tijden! ¿¿¿ pic.twitter.com/jNkV7pbRII Play Sports(@ playsports) link

AFP

Noorwegen houdt doelpuntenkermis in San Marino

In een wedstrijd die er eigenlijk niet meer toe deed heeft Noorwegen de sloophamer bovengehaald op bezoek bij San Marino. Markus Henriksen opende de score voor de Noren, terwijl King even later met twee goals in twee minuten de zege helemaal veilig stelde. Mohamed Elyounoussi deed daarna zelfs nog beter dan zijn landgenoot van Watford. De Basel-speler zorgde net voor en net na de rust voor drie doelpunten, Soderlund zorgde tussenin voor een zevende Noorse treffer. Helemaal aan het slot tekende Linnes voor de 0-8.

Photo News

Tsjechië klopt Azerbeidzjan in veredeld oefenduel

Tsjechië won verder met 1-2 bij Azerbeidzjan in poule C. In een duel tussen twee teams die niet meer in aanmerking kwamen voor WK-kwalificatie zorgden Jan Kopic (35.) en Antonin Barak (66.) voor de Tsjechische treffers. Afran Ismailov (55.) scoorde vanop de stip voor Azerbeidzjan. Bij de Tsjechen stond Racing Genk-verdediger Jakub Brabec de hele wedstrijd op het veld.

REUTERS

Verder ook nog...

In Roemenië tegen Kazachstan, beiden al uitgeschakeld in groep E, werd het 3-1. Razvan Marin (Standard) en Alexandru Chipciu (Anderlecht) speelden er de hele wedstrijd. Budescu (2x) en Keseru zorgden voor de winnende goals.

REUTERS

Positief nieuws uit het Ierse kamp

Martin O'Neill heeft zijn contract bij het Ierse nationale team met twee jaar verlengd en blijft nu bondscoach tot 2020. De Ierse voetbalbond heeft groot vertrouwen in de aanpak van de 65-jarige Noord-Ier, die sinds 2013 aan het hoofd staat van Ierland en erin slaagde de Ieren naar het EK van 2016 te loodsen. Daar waren de achtste finales het eindstation.

Action Images via Reuters