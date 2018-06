Duitse pers vernietigend na WK-exit: "Grootste blamage in geschiedenis" - "Als een slome bende naar de ondergang" LPB/MH

27 juni 2018

20u11 32 WK voetbal De sensationele uitschakeling van de 'Mannschaft' op het WK komt bij onze oosterburen keihard aan. In de Duitse media is de kritiek vernietigend. Een overzicht.

Bild heeft het over "een WK-nachtmerrie". "Dit is de grootste Duitse blamage in de WK-geschiedenis", luidt het bij de boulevardkrant. "De 2-0-nederlaag tegen Zuid-Korea is het bittere einde van een rampzalige groepsfase. De wereldkampioen van 2014 is na slechts drie wedstrijden onttroond. Maar de uitschakeling is niet meer dan verdiend. Was dit het dan voor bondscoach Joachim Löw?”

"Wat zo goed als niemand voor mogelijk achtte, is nu bittere realiteit: de wereldkampioen is uitgeschakeld na de groepsfase", meldt Die Welt, dat titelt op 'De historische afgang van de 'Mannschaft'. “Ditmaal ontbrak een happy end. Er kwam geen tweede Zweden, maar een debacle. Het team van Joachim Löw moet als rode lantaarn in de groep de terugreis aanvatten. De bondscoach, die sinds 2006 in dienst is, zou nu een ontslag moeten overwegen. Ondanks een doorlopend contract tot 2022."

"Een historische blamage", zo omschrijft Der Spiegel de ondergang van de 'Mannschaft'. "Het was de eerste Zuid-Koreaanse overwinning ooit tegen Duitsland. Ook in dat opzicht is dit een drama zonder voorgaande. De vele wissels leken het team onzeker te maken. De Zuid-Koreanen lieten Duitsland de bal en de controle over de wedstrijd. Maar de wereldkampioen kon totaal niks met het overwicht aanvangen. In de eerste helft creëerde we zelfs geen enkele kans."

'Gezapig naar de ondergang', titelt de Süddeutsche Zeitung. "Het doelpunt van Son betekende het einde van de Duitse droom om de wereldtitel te verlengen. Het betekende het afscheid van het WK. Woensdagavond om 18u58 plaatselijke tijd eindigde het WK voor Duitsland. De volgende dagen zal veel te doen te zijn over hoe de wedstrijd tegen Zuid-Korea werd aangepakt. Met deze match kan het hele toernooi van Duitsland worden samengevat: sloom voetbal, niks verrassends, volledig voorspelbaar. De hele ploeg ging als een slome bende de ondergang tegemoet."