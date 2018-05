Duits bondscoach Löw: "Ik heb er vertrouwen in dat Neuer kan spelen" XC

24 mei 2018

14u43

Bron: Belga 0 WK voetbal Joachim Löw, de bondscoach van Duitsland, heeft laten blijken er zeker van te zijn dat doelman Manuel Neuer (Bayern München) zal kunnen spelen op het komende WK (14 juni-15 juli). Neuer kwam door een voetbreuk niet meer in actie sinds september vorig jaar, maar werd desondanks door Löw opgenomen in de 27-koppige voorselectie van de Mannschaft.

"Zijn problemen zijn van de baan", opende Löw. "Hij kan spelen, zelfs aan hoge intensiteit. Het ziet er op dit moment zeer goed uit voor hem. Wanneer we er zeker van zijn dat zijn vorm top is, zal hij worden opgenomen in de WK-selectie."

Löw liet nog optekenen dat elke speler evenveel kans maakt om het WK te halen. Dat geldt ook voor Freiburg-spits Nils Petersen, die nog nooit voor de Mannschaft speelde, en voorin de concurrentie moet aangaan met Timo Werner (RB Leipzig) en Mario Gomez (VfB Stuttgart). "Ik wilde drie spitsen op het trainingskamp hebben, zodat ik kan zien welke het beste bij het team passen", aldus Löw. "Ik ben benieuwd hoe Petersen omgaat het hogere niveau, maar ik heb vertrouwen in zijn kwaliteiten."

Het Duitse team is momenteel op trainingskamp in Noord-Italië.

De Duitse bondscoach moet op 4 juni nog vier spelers teleurstellen. De enige kans voor Neuer en Petersen om hun vorm in een wedstrijd te tonen is een vriendschappelijke interland tegen Oostenrijk (2 juni). Na de defnitieve kern te hebben bekendgemaakt, speelt Duitsland nog een oefenduel tegen Saoedi-Arabië (8 juni). Zelf zei Neuer eerder dat het hem onwaarschijnlijk leek dat hij naar Rusland zou afreizen zonder wedstrijdritme in de benen te hebben.

Het WK begint voor de Duitsers op 17 juni. Dan nemen ze het in groep F op tegen Mexico. Op 23 juni treft Duitsland Zweden en op 27 juni Zuid-Korea.