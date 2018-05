Drukbezochte uitvaart Peruviaanse Rik De Saedeleer krijgt apart plaatsje in adembenemende WK-video Mike De Beck

23 mei 2018

18u54 2 WK voetbal De WK-koorts scheert nu al hoge toppen in Peru. Voor het eerst in 36 jaar is het Zuid-Amerikaanse land er weer bij op het eindtoernooi en dus willen ze niets aan het toeval overlaten. Op Twitter plaatste het alvast een adembenemende video om zich voor te stellen aan Frankrijk, een van hun tegenstrevers in Rusland. Daarbij kreeg ook Daniel Peredo een vermelding. De Peruviaanse commentator die in februari op 48-jarige leeftijd het leven liet waarna heel het land zich mobiliseerde tijdens zijn uitvaart.

Chère @equipedefrance,



ce sera un honneur de se mesurer à vous lors de la @FIFAWorldCup en Russie. Nous sommes partis depuis longtemps, c'est pourquoi nous avons préparé cette vidéo pour que vous vous rappeliez de qui nous sommes.



À très bientôt.#ArribaPeru pic.twitter.com/FetM7Rkade FPF(@ TuFPF) link

"Liefste Frankrijk, ik heet Peru. Na 36 jaar keer ik terug", alludeert de video op de lange afwezigheid van het Zuid-Amerikaanse land op het WK. "Dat is lang geleden dus misschien weet je niet zoveel meer van mij. Ik heb dan ook enkele woorden geschreven om je eraan te herinneren wie we zijn. We zijn een mooi land. Vol met grote wonderen in onze landschappen, in onze cultuur en op onze tafels. Maar tijdens die tijd heeft ons volk, net als ons voetbal, telkens gespeeld op een terrein dat omhoog ging, vechtend tegen tegenspoed, en de confrontatie aangegaan met grote rivalen. Zoals het klimaat, de economie, het onrecht en de onverschilligheid."

"We zijn onze stem verloren"

"We zijn een volk dat vecht tegen de crisis nog voordat de wereld de betekenis kent. Dat weet wat de bitterheid is van de nederlaag. Want in die jaren hebben we niet alleen punten verloren. We hebben ook spelers verloren en zelfs, niet zo lang geleden, hebben we onze stem verloren." Daarmee verwijzen ze naar Daniel Peredo. Zeg maar de Peruviaanse Rik De Saedeleer. In februari van dit jaar liet de voetbalcommentator op 48-jarige leeftijd het leven en liet hij twee kinderen na. Het hele land betuigde hun steun aan de volksheld tijdens zijn uitvaart. Een massa mensen trok de straat op en de laatste groet kon gegeven worden in het Estadio Nacional van Lima.

(Lees verder onder de tweets)

Se fue alguien tan querido por todo un país. Hasta siempre Daniel Peredo pic.twitter.com/PD4Y4R6MeC Floro Peruano(@ FloroPeruano) link

Increíble. Nunca antes visto. Hasta siempre, Daniel Peredo pic.twitter.com/ZeGRzlwYi0 Nicolás Villafana(@ nico_villafana) link

Het commentaar van Daniel Peredo in de wedstrijd waarin Peru zich plaatste voor het WK:

Así narró #DanielPeredo el gol de #ChristianRamos que puso el 2 a 0 y le dio la tranquilidad a nuestra #SelecciónPeruana 🇵🇪⚽️🎙️❤️



❗️ #ArribaPerú

❕ #Incondicionales

❗️ #UnSoloAliento pic.twitter.com/7YN56H77mE Movistar Deportes(@ MovistarDeporPe) link

"Liefste Frankrijk, we zijn terug"

Waarna ze in de video het geweer van schouder veranderen. "Maar ondanks alles, herinnerde een groep jongens ons 36 jaar later eraan dat wanneer de handen stevig zijn, wanneer je risico's neemt, wanneer je je niet inferieur voelt aan iemand. Wanneer we solidair zijn en vechten zoals ze ons geleerd hebben. Dan weten we dat, zelfs als het veld omhoog gaat, de weg om eruit te komen omhoog is. Daarom zal onze aanmoedigingskreet altijd zijn: arriba Peru, arriba Peru, arriba Peru! Liefste Frankrijk, we zijn terug. We zien elkaar op het veld." Dat zal op 21 juni om 17 zijn. Peru en Frankrijk strijden in groep C ook nog tegen Australië en Denemarken.