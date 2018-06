Dries Mertens: "Toen ik nog in Nederland speelde, zei ik: 'Wacht maar tot binnen vijf jaar.' Iedereen moest lachen…"



Niels Poissonnier in Rusland

16 juni 2018

20u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Sympathieke kerel, Dries Mertens (31). Echt wel. Alleen zijn persconferenties zijn ding niet. Relaas van een verplicht nummertje, 48 uur voor Panama.

Gelukkig is ook de NOS – de Nederlandse tv-zender – in Sotchi neergestreken. Het zorgde voor een welgekomen glimlach bij Mertens. U moet weten: Dries schat onze buren hoog in. Zij geloofden wel meteen in zijn kwaliteiten.

Bij afwezigheid van Oranje concentreert de NOS zich de komende weken in Rusland op enkele oude bekenden, naast Bert van Marwijk, de Nederlandse bondscoach van Australië. "Wij gingen er altijd vanuit dat we het EK of WK op voorhand al gewonnen. Hoe zit dat bij jullie?", vroeg onze collega. Mertens grijnsde eens. En gaf zowaar een antwoord van meer dan vier woorden. "Toen ik nog in Nederland speelde, zei ik: 'Wacht maar tot binnen vijf jaar.' Iedereen moest toen lachen, maar nu is het zover. Nu is het aan ons." Hij deed er nog snel een complimentje bij: "Jullie hebben wel mooie prestaties neergezet, hé, door de finale van het WK te halen."

Dank dus aan Edwin Cornelissen, de verslaggever van NOS. Hij redde in het Fisht Olympic Stadium voor een stuk de persbabbel, want op de meeste andere vragen reageerde Mertens kort, met een cliché of geïrriteerd. Van: "Zijn we hier om constant over 'Lolo' (Laurent Ciman, die eerder op de dag naar huis moest, red.) te praten?" tot "lekker", op de vraag hoe het voelt om met een andere status aan dit WK te beginnen.

Mertens wil voetballen, niét praten. Het liefst zou hij morgen al spelen tegen Panama. "De honger is groot. Of dit mijn laatste WK is? (lachje) Daar heb ik nog niet aan gedacht. We willen gewoon die slechte smaak vanop het EK wegspoelen." Mertens, die in 2014 in Brazilië als invaller voor de winning-goal zorgde tegen Algerije, merkt alvast een verschil. "We zijn niet meer zo zenuwachtig als op het vorige WK. Toen vroegen we ons af hoe we aan zo’n toernooi moesten beginnen, terwijl ik nu rust voel. Een soort van zekerheid zelfs, door de ervaring die we opdeden. Laat ons hopen dat goed gaat."

Gevraagd naar of het nog mooier kan dan in die openingsmatch in Brazilië, glimlachte Mertens zowaar nog eens. "Twee keer scoren tegen Panama zou nog mooier zijn."

Afspraak in de mixed zone dan, maandagavond, rond de klok van 20 uur – Russische tijd. De NOS zal er ook zijn, Dries.