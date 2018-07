Drie WK-lifters hebben Sint-Petersburg bereikt: "Maar hadden we het geweten, we hadden waarschijnlijk nee gezegd" Jeffrey Dujardin

10 juli 2018

13u33 0 WK voetbal Wat vorige week woensdag begon als een gek plan bij het Gentse StoryMe werd al snel realiteit. Drie collega’s van het videomarketing bedrijf werden uitgedaagd door hun baas om al liftend naar Sint-Petersburg te liften. In ruil kregen ze een ticket voor de halve finale.

Vrijdag zijn ze vertrokken in Gent, vandaag zijn ze aangekomen in Rusland. Een trip van 4 dagen lang doorheen 8 landen, goed voor 2.950 kilometer. De drie hebben deze ochtend om 9.45 uur lokale tijd hun trip succesvol afgerond. Hun volledige route kon je de hele tijd live volgen met livetracking, foto’s en video’s op www.opwegnaarrusland.be.

“Wij noemen het ‘MBA of life’, door zo’n acties te organiseren zorgen we ervoor dat iedereen elkaar beter leert kennen in het bedrijf. En onze drie reizigers brengen die ervaring die ze hebben opgedaan sowieso terug mee naar kantoor. Het hele bedrijf heeft hen voortdurend gevolgd via de live tracking op de website. Ze hebben dat geweldig gedaan, ik ben echt onder de indruk”, zegt Lorenzo Bown, oprichter van StoryMe.

Veel meegemaakt

Het is een ware uitdaging geworden. “Mochten we geweten hebben waar we vorige vrijdag aan begonnen, hadden we waarschijnlijk nee gezegd”, zegt Vincent Lefevre (28). “We hebben ook zoveel meegemaakt”, zegt Thomas Vangeel (29). We hadden een dronken agressieve Pool in Warschau die ruzie zocht. In Litouwen hebben we het geluk gehad een leuk gezin te ontmoeten die ons na de lift hebben uitgenodigd bij hen thuis om iets te eten.” zegt hij.

Daarnaast heeft het trio ook een lift gekregen van de lokale politie in Letland, hebben ze met semiautomatische wapens kunnen schieten op een schietbaan en nog vele andere verhalen. Kortom de trip van hun leven.

Barmhartige Belg

Gisterennamiddag was de spanning te snijden. Na de vlotte start in Duitsland en Polen was het trio in een Litouws dorp geëindigd waar amper een auto te zien was. Gelukkig had die ochtend een Belg woonachtig in Riga contact opgenomen met StoryMe met de boodschap zeker te willen helpen indien nodig. Toen gisteren in de namiddag de klok voorbij tikte en het steeds onwaarschijnlijker werd dat de drie collega’s het zouden halen werd Tom ingeschakeld. Hun barmhartige samaritaan zou hen vanuit Riga over de Russische grens brengen.

“We spelen de halve finale natuurlijk, nu moeten de Belgen elkaar steunen door dik en dun. Tom heeft ons 500 kilometer ver gebracht, onze held”, zegt Elisabeth Puglia (26) over afgelopen nacht.

Problemen aan grens

Maar het bleef voor het bedrijf en de drie lifters een zeer stressvolle nacht. “Toen ze juist over de grens waren werd het zeer moeilijk om verder te geraken. Een Russische douanebeambte wou hen niet doorlaten omdat ze hun ‘fanpasses’ niet hadden afgedrukt. Na een lange rit door de nacht zijn deze ochtend in Sint-Petersburg aangekomen, doodop. Eerst slapen, dan de Rode Duivels aan het werk zien”, klinkt het bij StoryMe.

