Drama voor Wilmots: Ivoorkust niet naar WK na kansloze nederlaag tegen Marokko

20u20 238 AFP WK voetbal Wat een volksfeest had moeten worden, is uitgedraaid op een complete nachtmerrie voor Marc Wilmots. Zijn Ivoorkust faalde vanavond tegen Marokko in de cruciale kwalificatiewedstrijd voor het WK: 0-2. Kwalificatie voor het WK was een vereiste in het contract van Wilmots, maar 'Das Kampfschwein' denkt er voorlopig toch niet aan om ontslag te nemen. " Ik neem geen beslissingen in het heetst van de strijd. Als je neervalt moet je altijd opnieuw rechtstaan.”

“Ik beloof het volk dat ze een strijdlustige ploeg aan het werk zullen zien”, dixit Marc Wilmots voor aanvang. Die strijdlust maakte op het halfuur al plaats voor complete ontnuchtering: 0-2 na goals van Dirar (ex-Club) en Benatia. Vooral bij die tweede treffer zag de verdediging er allesbehalve goed uit. Een ziedend publiek in een bloedheet Abidjan. Een rampscenario voor Wilmots. Ivoorkust was dan al hélemaal knock out. Les Éléphants voerden nochtans de forcing in de openingsfase, maar onder meer Gervinho verkwanselde - bij een 0-0 stand - een opgelegde mogelijkheid. Het bleek de voorbode van een Ivoriaans drama. De troepen van Wilmots konden op geen enkel moment nog een vuist maken. Voor het eerst sinds 2002 zijn zij er niét bij op het WK.

Molenwiekend als een gek

Intussen schreeuwden de Ivoriaanse fans massaal om het ontslag van Sidy Diallo - de voorzitter die Marc Wilmots aanstelde als coach. Op het veld was het toch al een verloren zaak. Je moet het Wilmots wel nageven: een teneergeslagen indruk gaf hij langs de zijlijn niet. Als een gek stond hij te molenwieken voor zijn dug-out. Zelfs bij de uitzichtloze situatie. Want dat was het zeker en vast, wetende dat Marokko nog geen enkel tegendoelpunt incasseerde in deze kwalificatiecampagne. Ga er dan maar aanstaan. Een mirakel bleef uit en zo lijken de dagen van Marc Wilmots als Ivoriaans bondscoach geteld. In het contract van onze 48-jarige landgenoot stond immers dat kwalificatie voor het WK in Rusland een absolute must was. Marokko mag zich daarentegen opmaken voor het eerste WK sinds 1998.

Wilmots: "Wil iedereen feliciteren"

Ondanks het feit dat de journalisten in de perszaal na de partij meermaals om zijn ontslag vroegen, bleef Wilmots ijzig kalm. “In het heetst van de strijd beslissingen nemen is nooit goed. Dan is het hoofd niet helder en maak je slechte keuzes. Sterker nog: op dit moment wil ik alleen maar iedereen feliciteren - zowel mijn spelers als mijn staf - met het werk dat ze gedaan hebben. Ze hebben alles gegeven, dat kan ik jullie garanderen. Als je als speler of coach uitgeteld op de grond ligt, moet je rechtstaan. Daar gaat het om.”

Marokko scoorde beide doelpunten in de eerste helft, op een moment dat het spel enigszins gelijk opging. Onder meer Gervinho miste een grote kans voor Ivoorkust, zijn schot ging voorlangs. “Je kan de wedstrijd ook anders zien: in de eerste helft zijn we goed in positie maar heeft Marokko dat tikkeltje geluk”, zei Wilmots daarover. “Er gaan er meteen twee in en dan weet je dat het moeilijk gaat worden, maar we zijn altijd blijven vechten. Daar wil ik ze voor bedanken. Ik denk vanavond maar aan één ding en dat is kwalificatie voor de Afrika Cup 2019.”