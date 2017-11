Drama voor Italië en afscheidnemende Buffon: geen goals tegen Zweden en voor eerst sinds 1958 er niet bij op WK Hans Op de Beeck

22u56 0 Persoonlijk drama voor 'Gigi' Buffon, blijdschap bij Sebastian Larsson. Zweden ten koste van Italië naar het WK in Rusland. afp WK voetbal Italiaanse rampavond in Milaan. Na 1-0 verlies in Zweden raakte de Squadra vanavond niet voorbij het Zweedse blok. Italië miste creativiteit en genialiteit en is er voor het eerst sinds 1958 niet bij op de eindronde van een WK. Zweden speelde niet eens goed, maar verdedigde stug en dat volstond in een zenuwslopende partij (0-0). Persoonlijk drama voor Gianluigi Buffon (40), die eind dit seizoen afscheid neemt maar dat niet zal kunnen doen op het grootste toneel.

Van Pirlo, dat andere monument, hadden de Azzurri al afscheid genomen, nu moeten ze dat ook in versneld tempo doen van Buffon. Geen zesde WK voor 'Gigi'. De legendarische doelman liet meteen na afloop de tranen de vrije loop. In een match waarin hij alleen opviel omdat hij in de vijf minuten blessuretijd bij twee corners mee naar voor trok. Een redding die term waardig had hij in de negentig minuten niet eens moeten verrichten. Zo defensief kwam Zweden voor de dag. Geen verrijking voor het WK straks, dit Zweden. Maar het was wel de juiste tactiek om de Squadra te fnuiken. Want waar Ventura achterin wel nog over kwaliteit en ervaring beschikt met Chiellini, Bonucci en Barzagli, is het voorin huilen met de pet op in de laars.

Gigi #Buffon crying on Rai TV after the match. Terrible.



LEGEND. 🇮🇹💔 pic.twitter.com/LoDmKbvSZz Fabrizio Romano(@ FabrizioRomano) link

Last 6 World Cup playoff games....



Honduras 0-0 Australia

New Zealand 0-0 Peru

Denmark 0-0 Ireland

Switzerland 0-0 N Ireland

Greece 0-0 Croatia

Italy 0-0 Sweden



Now 569 mins (9.5 hours) since last goal when Sweden scored on Friday. Dale Johnson(@ DaleJohnsonESPN) link

REUTERS

AFP Sebastian Larsson houdt zijn Zweeds truitje in de lucht na de kwalificatie.

REUTERS Bonucci druipt af.

REUTERS

AFP Vertwijfeling bij de Italiaanse bondscoach Giampiero Ventura

AFP

EPA Florenzi miste enkele goeie Italiaanse kansen.

AFP Arme Gigi Buffon.