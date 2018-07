Drama in Novgorod: Modric mist penalty in verlenging, maar Kroaten gaan toch door ondanks reddingen van Schmeichel MDB en DPB

01 juli 2018

22u32 148 Kroatië KRO KRO 1 einde 1 DEN DEN Denemarken WK voetbal Ondanks een spetterend begin met twee snelle doelpunten eindigde de tweede zondagsmatch opnieuw met een strafschoppenreeks. Daarvoor mocht Denemarken toch vooral doelman Schmeichel bedanken, die in de verlenging een penalty van Modric pakte. Kroatië toonde zich toch de betere in het nemen van strafschoppen, ondanks nog twee reddingen van Schmeichel, en neemt het zaterdag op tegen Rusland in de kwartfinale.

57 seconden. Meer had Denemarken niet nodig om de bal in het net te leggen. Na een verre inworp van Knudsen legde Delaney de bal tot bij Mathias Jorgensen. Doelman Subasic miskeek zich op de intikker. Een flatertje. Maar nog geen drie minuten later hadden zijn Kroatische ploegmaats zijn fout al rechtgezet. De snelle Rebic maakte de actie, Vrsaljko trapte naar doel en na een carambole kwam de bal voor de voet van Mandzukic. Die twijfelde niet en verschalkte Schmeichel van dichtbij. De wedstrijd viel niet stil, want de Kroaten gingen ook meteen op zoek naar de voorsprong. Pogingen van Rakitic, Perisic en Strinic konden Schmeichel niet echt verontrusten.

De tweede helft begon een pak rustiger dan de eerste. Kroatië kon zijn wil niet opleggen en Denemarken probeerde zijn momenten uit te kiezen, maar veel voetbal kregen de fans in Nizjni Novgorod niet te zien. Met de inbreng van Nicolai Jorgensen, de spits van Feyenoord, kwam er toch wat meer Deens gevaar. Zijn poging strandde in de armen van Subasic. En zelfs sterspeler Eriksen kon zijn schot niet wapenen. De vedette bij de Kroaten, Luka Modric, deed al niet veel beter. Zijn uithaal werd een volledige afzwaaier, tekenend voor de tweede helft, waarin verlengingen steeds onvermijderlijker werden. Maar die ene kans komt altijd nog. Rebic legde na een geniale dribbel achteruit tot bij de vrijstaande Perisic, die makkelijk had kunnen scoren, maar Mathias Jorgensen zat er in laatste instantie nog tussen. En ook de Denen kregen nog één kans. Een hoekschop viel voor de voeten van Braithwaite, maar zijn plaatsbal zoefde naast.

Opnieuw verlengingen dus en daarin probeerde Denemarken hetzelfde als in het begin van de match: hoge ballen en inworpen droppen in de zestien. Kroatië had het er erg lastig mee en kwam er zelf niet meer uit. Denemarken bleef de gevaarlijkste ploeg, met een schot van Schöne dat net naast vloog. Op het einde van de eerste helft probeerde Kroatië het nog eens via Modric en Kovacic, maar het mocht niet baten.

Beide ploegen maakten met plezier gebruik van hun extra wissel in de verlenging en de Deense invaler, Pione Sisto, zorgde bijna voor de beslissing. De kleine dribbelaar knalde van ver, zijn krul verdween net voorbij de verste paal. Aan de overkant ontsnapte Rebic na een heerlijke pass van Modric. De Kroaat kon alleen op Schmeichel afgaan, omspeelde de doelman en werd dan neergehaald door Matias Jorgensen. Penalty, maar geen rood voor de Deense verdediger. Modric – wie anders – zette zich achter de bal en plaatste de bal in de hoek, maar Schmeichel pakte klemvast. Drama voor Kroatië en Modric, die zich meteen probeerde te herpakken met een schot, opnieuw stond Schmeichel pal. Strafschoppen moesten de beslissing brengen.

En daar begon Denemarken niet goed aan. Eriksen, de Deense ster, trapte via de hand van Subasic op de paal. Maar ook de eerste Kroaat miste. Badelj trapte op de benen van Schmeichel. Daarna vlogen ze aan beide kanten wel vlotjes binnen, Modric zette zijn strafschop deze keer wel om op. Bij 2-2 misten zowel Schöne voor de Denen, als Pivaric voor de Kroaten. Al de derde strafschopredding voor Schmeichel. Maar zijn ploegmaats lieten hem in de steek want Nicolai Jorgensen miste de vijfde Deense penalty. Subasic redde voor de derde keer. Rakitic scoorde wel en bracht Kroatië zo naar de kwartfinale, zaterdag tegen Rusland.

Tactische analyse

De Deense bondscoach Age Hareide koos voor een fysiek sterk elftal, met Christensen opnieuw op het middenveld en Jorgensen achterin. Dat leverde na nog geen minuut al succes op na een lange inworp. Met fysiek stevig spel probeerden de Denen de voetballende kwaliteiten van Modric, Rakitic en co aan banden te leggen. De Kroaten probeerden via de snelle Rebic en Perisic door te breken op de flanken, met behulp van de overlappende backs, maar hun acties bereikten zelden een ploegmaat in het strafschopgebied.

Man van de match

Ook al kon hij Denemarken uiteindelijk niet naar de kwartfinales leiden, Kasper Schmeichel was zonder twijfel de man van de match. 120 minuten lang stond hij pal, behalve de eerste drie minuten misschien. In de verlengingen stopte hij ook nog een penalty van Modric. De Deense doelman van Leicester stopte in de strafschoppenreeks nog eens twee penalty's, maar het mocht niet baten.

