Door het oog van de naald! Messi & Rojo Argentijnse helden na late zege tegen Nigeria, nu volgt kraker tegen Frankrijk

26 juni 2018

21u42 4 Nigeria NGA NGA 1 einde 2 ARG ARG Argentinië WK voetbal Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Argentinië heeft zich dan toch weten te plaatsen voor de achtste finales van het WK. Messi opende de score op schitterende wijze, maar zag met lede ogen aan hoe Mascherano kort na rust domweg een penalty weggaf. Moses leek Nigeria naar de volgende ronde (en Messi naar het einde van zijn interlandcarrière) te schieten, maar helemaal aan het gaatje zorgde (begot) Marcos Rojo voor de ultieme ontlading (1-2). Argentinië dus met hangen en wurgen naar een confrontatie met Frankrijk.

‘Form is temporary, class is permanent’, luidt een aloud Engels voetbalcliché. Wie na een kwartier de opener van Lionel Messi zag, kan dat alleen maar bevestigen. Ever Banega, het brein van Sevilla, pikte hem eruit met een héérlijke pass, de drie baltoetsen van de Argentijnse aanvoerder die volgden waren van zelden geziene schoonheid. 0-1 dus, meteen ook de 100ste goal op dit WK en Messi is zo (na Gabriel Batistuta en Diego Maradona – wat werd die gek zeg in de tribune) de derde Argentijn die nu op drie WK’s heeft gescoord. Zijn eerste treffer in het shirt van de ‘Albiceleste’ na liefst 689 minuten droogte en ook nadien was hij alomtegenwoordig. Higuaín kon zijn listig steekpassje net niet afronden en op het halfuur zag hij zelf zijn vrije trap tegen de paal stranden. U merkt het: we kregen al een heel andere Messi te zien tegen een Nigeria dat voor de pauze amper iets liet zien.

Wist Messi na die aardige eerste helft veel dat het zijn eigen ploegmaats zouden zijn die de ‘Super Eagles’ in het gareel zouden helpen. Na een hoekschop was er geen communicatie tussen Mascherano, Mercado en Perez. Er volgde een nieuwe corner en daar vond weer Mascherano (moet je daarvoor zo ervaren zijn?) het nodig om aan het shirt van Balogun te gaan hangen. We hebben al zwaardere (onbestrafte) fouten in de zestien gezien op dit WK, maar ook na tussenkomst van de VAR bleef de Turkse ref Cakir bij zijn eerste oordeel en Victor Moses schoot de 21ste elfmeter toch al dit WK ‘Hazard-gewijs’ tegen de touwen. Argentinië wist het lang niet meer en een kwartier voor het einde ontsnapte het nog aan een strafschop nadat Rojo tegen zijn eigen arm kopte. Richting afgrond? Dat nog net niet, want diezelfde Rojo schoot zijn land helemaal aan het gaat richting delirium.

Tactisch

Zoals verwacht gooide Jorge Sampaoli zijn teerbeminde 3-4-3 overboord – of dat nu zijn keuze, dan wel die van de spelersgroep was, laten we in het midden. Zo opereerde Messi als hangende spits in de rug van Higuaín, die de voorkeur kreeg op een tot dusver bleke Aguero. In tegenstelling tot de vorige wedstrijden presenteerden de Argentijnen zich vooral in de eerste helft toch als iets wat op een ploeg begon te lijken. Sampaoli kondigde vooraf aan dat het de bedoeling was om “Messi zoveel mogelijk aan te spelen”, maar na de tegengoal bleef er nog maar weinig van al die goede bedoelingen overeind. Ineens werden de ruimtes (die ook in de eerste helft nog vaak groot waren) weer een pak groter. In elk geval: tegen Frankrijk zal het nog een heel stuk beter moeten.

Man van de Match: Lionel Messi

Was vooral voor de pauze heel erg sterk. Een prachtige goal, enkele vernufte steekballetjes zoals we dat van hem kennen en een vrije trap op de paal: al het Argentijnse gevaar begon bij hem. Zakte na de pauze mee weg met zijn ploegmaats, maar dat is hem voor een keertje vergeven.

De beste foto's

Op Twitter vooral aandacht voor... Maradona

#ARG gaat naar de achtste finales! En Maradona is maar een klein beetje blij...#WorldCup #nigarg pic.twitter.com/fIX26zHVXg NOS Sport(@ NOSsport) link

VARs when Nigerians pleaded for a penalty 😂😂 #NIGARG pic.twitter.com/HGOiCRKYdw CurateBW || Ashley C(@ CurateBW) link

Maradona is like that constantly drunk uncle at the wedding, hitting on all the bridemaids 😂🙈 #NIGARG pic.twitter.com/Oc4CWH3SlY Oh no she didn't!(@ Mahlatse6277) link

De Argentijnen liggen er bijna uit. #NIGARG pic.twitter.com/vSFXTXgdAK ockhams-scheermes(@ ockhams) link

When mechanical engineer opens Tinder account #WorldCup #NIGARG pic.twitter.com/XHjDVQnTkr Footballer निशाचर(@ nishacharr) link