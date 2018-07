Domagoj Vida, de meest controversiële WK-finalist: van 'knipoog-Kroaat' over een pint van 100.000 euro tot 'Rusland-uitdager' SDD

13 juli 2018

11u55 1 WK voetbal Domagoj Vida, Kroaat, geboren in Osjak, kind van het voormalige Joegoslavië en sinds deze week de meest onpopulaire WK-finalist voor de Russen. Bij de Kroaten is hij de meest geliefde teamgenoot. Volgens AA Gent-doelman Kalinic is hij "de zotste van ons allemaal, a special guy". Een portret van de knotsgekke Kroaat met de blonde paardenstaart.

Het ontstaan van de knipoog-Kroaat

We schrijven 7 december 2011, het is woensdagavond, de laatste speeldag van de poulefase van de Champions League. In poule D vinden we Real Madrid, Ajax, Olympique Lyon en Dinamo Zagreb terug. Een pittige poule voor de jongens uit Amsterdam, maar niet onhaalbaar.

Een wedstrijd voor het einde is Real, zoals te verwachten, al zeker van de groepswinst met 15 punten. Op de tweede plek kampeert het Ajax van Frank de Boer met acht punten. Olympique Lyon heeft er vijf. Het Dinamo Zagreb van Vida staat kansloos laatst in de groep met nul punten. Als Lyon met een monsterscore wint en Ajax verliest dan gaat het door dankzij het doelpuntensaldo. Een onwaarschijnlijk scenario.

Zoals u wellicht al vermoedt of weet, gebeurt toch het onwaarschijnlijke. Lyon scoort in de tweede helft zes keer in 27 minuten. Dat is elke vier en een halve minuut een goal. Een verbluffend gemiddelde. Voor de rust stond het nog gelijk en Lyon kwam in de wedstrijden ervoor amper tot scoren. Er hangt stront aan de knikker.

Bij het vijfde doeplunt komt hét 'moment de gloire' voor de antagonist van dit verhaal, Domagoj Vida. Wanneer hij de bal terug uit de netten gaat halen, knipoogt de Kroaat en steekt hij zijn duim omhoog naar Bafétimbi Gomis (die overigens die avond de snelste hattrick ooit maakte in de Champions League). Het fameuze fragment kan u hieronder herbekijken.

De rest is geschiedenis. De jongens van Frank de Boer verliezen de wedstrijd met 0-3. Lyon wint met 1-7 van Dinamo Zagreb en plaatst zich zo ten koste van Ajax voor de volgende ronde van het Kampioenenbal.

De dagen na de match draait het in Nederland maar om één moment, het moment van de knipoog van Vida. Het levert hem zijn notoire bijnaam op, de 'knipoog-Kroaat'. Door het missen van de achtste finales mag Ajax dat jaar 25 miljoen euro door zijn neus boren.

Een pint van € 100.000

In 2012 haalt Vida opnieuw de internationale media. Op weg naar een bekerwedstrijd tegen een ploeg uit de lagere klasse, opent de Kroaat doodleuk een blikje bier. Zijn coach bij Zagreb, Ante Cacic, later ook Kroatisch bondscoach, ziet de humor er niet van in. Hij smijt Vida meteen van de bus. Later staat op de site van Dinamo Zagreb te lezen dat hij een boete heeft gekregen van €100.000. Een duur pintje.

Later zou Vida nog een paar keer botsen met zijn coach, ook bij de nationale ploeg. Maar volgens Aleksandar Holiga, Kroatisch sportjournalist bij Telesport, was er geen probleem tussen de twee: "Ik heb nooit van enige frictie tussen de twee gehoord. Misschien werd het allemaal wat geheim gehouden, of misschien werd Vida gewoon wat volwassener met de jaren."

Van knipoog-Kroaat naar no-nonsense verdediger in Kiev

De Kroatische verdediger gaat in 2013 naar Dynamo Kiev, daar verdedigt hij vijf jaar lang de blauw-witte clubkleuren. Hij wordt al snel op handen gedragen door de supporters. Een no-nonsense verdediger die al snel ook de kapiteinsband aangeboden krijgt. Wanneer hij in een Europa Leaguewedstrijd tegen Young Boys ondanks een zware hoofdblessure verder wilt spelen, wint hij helemaal de harten van de fans.

Na vijf jaar in de Oekraïense hoofdstad, trekt Vida in januari dit jaar transfervrij naar het Turkse Besiktas. Maar zijn hart heeft hij verloren in Oekraïne, zo zal blijken op het WK.

"Slava Ukraini! Glorie aan Oekraïne!"

Zeven jaar na zijn bekroning tot knipoog-Kroaat, belandt de blonde verdediger opnieuw in het oog van een mediastorm. Ditmaal voor het oog van de hele wereld. Na de overwinning van de Kroaten op de Russen, verspreiden Vida en de scout van Kroatië, Ognjen Vukojevic (ook ex-Dynamo Kiev), een filmpje met enkele politiek beladen boodschappen: "Glorie aan Oekraïne" en "dit is een zege voor Dynamo Kiev en Oekraïne".

De UEFA is allesbehalve fan van politieke statements en trad in het verleden al streng op. Daar komt bovenop dat de relatie tussen Oekraïne en Rusland zeer slecht is sinds de annexatie van de Krim door Rusland. Poetin en zijn onderdanen kunnen daarom allerminst lachen met het filmpje van de twee Kroaten. Vida bedaart de gemoederen door te zeggen dat het "maar een grap was". De knipoog-Kroaat komt ervan af met een waarschuwing, maar de Kroatische bond stuurt zijn ex-ploeggenoot, Vukojevic zonder pardon de laan uit. Het brandje lijkt geblust.

Daags voor de halve finale tegen Engeland duikt er echter een nieuw filmpje op van de 29-jarige Kroaat. Met een pint in de hand, herhaalt Vida zijn woorden en voegt er "Verbrand Belgrado!" aan toe.

De FIFA reageert door te zeggen dat het verder onderzoek zal uitvoeren naar het tweede filmpje. De Engelse media springen op het verhaal en suggereren zelfs dat de centrale verdediger zal geschorst worden door de FIFA voor de halve finale tegen Engeland. Maar de maker van de 2-1 tegen Rusland verschijnt gewoon aan de aftrap. Zoals te verwachten wordt de knipoog-Kroaat door alle Russen in het stadion uitgejouwd. De no-nonsense verdediger van Besiktas laat het niet aan zijn hart komen. Integendeel, in de 2-1 overwinning op de Engelsen speelt hij een dijk van een wedstrijd.

De filmpjes zorgden ervoor dat Vida de meest controversiële WK-finalist van de voorbije jaren wordt. Je moet het maar durven Rusland, het gastland, één van de machtigste landen ter wereld, zo voor schut zetten, de dag nadat je ze uit het WK hebt gebonjourd. Volgens Aleksandar Holiga bedoelt hij het allemaal niet zo: "Het is gewoon zo één van die domme dingen die voetballers soms doen. Ik geloof niet dat hij volledig de impact en de context kent van wat hij zegt. Hij en Vukojevic hebben gewoon nog een sterke band met Dynamo Kiev. Ze deden het voor de fans daar, maar ze beseften de impact niet van hun daden."

Doublure van Subasic en AA Gent Doelman, Lovre Kalinic, treedt Holiga daar in bij. "Hij is met voorsprong de zotste van ons allemaal. A special guy - iedereen houdt van hem. Vida lacht graag."

Altijd blijft hij goedlachs, de jongen uit Osjak, Slavonia. Zijn ploegmakker Redzic beaamt dat Vida's karakter eigen is aan zijn geboortestreek: "Het is een regio in Kroatië waar iedereen altijd goedlachs en vriendelijk is". Misschien is Vida wel de onschuld zelve. Zo een simpele voetballer met het hart op de juiste plaats die eerst doet en dan pas denkt. Een beetje à la Mario Balotelli. Zijn knipoog naar Gomis, het pintje op de bus en nu zijn twee Oekraïense propagandafilmpjes. Als hij zondag wint, zal hij alleszins wel wat pintjes mogen drinken op de bus.