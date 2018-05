Dit zijn de salarissen die de WK-bondscoaches opstrijken (en Roberto Martínez valt zelfs ver buiten de top tien) Mike De Beck

11 mei 2018

15u20

Bron: Zoomin TV 4 WK voetbal Met nog goed een maand voordat het WK in Rusland van start gaat, komt het Nederlandse Zoomin TV op de proppen met opvallende cijfers. Namelijk de salarissen van alle bondscoaches die straks in Rusland voor de juiste sportieve keuzes moeten zorgen. Inclusief het loon van Belgisch bondscoach Roberto Martínez.

De 44-jarige Spanjaard is echter ver te zoeken in de lijst. De trainer van de Rode Duivels strijkt 1 miljoen euro per jaar op. Als hij echter de halve finale bereikt met ons land dan krijgt hij een dubbel jaarloon als premie. Als hem dat lukt, heeft hij dus in totaal vier miljoen euro verdiend. In de lijst van Zoomin TV staat Martínez op een gedeelde zestiende plek. Naast Juan Osorio, de bondscoach van Mexico.

Helemaal bovenaan staat Joachim Löw. De man die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel loodste, kan jaarlijks rekenen op 3,8 miljoen euro. Daarna volgen Tite (Brazilië; 3,4 miljoen euro) en Didier Deschamps (Frankrijk; ook 3,4 miljoen euro). Aliou Cissé (Senegal; 200.000 euro) sluit dan weer de rij van de 32 bondscoaches.