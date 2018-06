Dit worden de afvallers volgens onze analist Marc Degryse Marc Degryse

04 juni 2018

07u00 0

"Ik heb begrepen dat Roberto Martínez wil gokken met Vincent Kompany - als de blessure niet té ernstig is, zou de bondscoach Kompany willen meenemen naar Rusland. Ik zou hetzelfde doen. Het verschil tussen Kompany en Vermaelen en de vervangers Ciman en Boyata is groot. Kompany heb je niet nodig tegen Panama en Tunesië, misschien niet eens tegen Engeland, mochten we al geplaatst zijn voor de achtste finales. En wat ook een voordeel is bij Kompany en Vermaelen: eenmaal opnieuw fit, zijn ze meteen inzetbaar en halen ze vrij snel hun niveau."

