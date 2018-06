Dit was de WK-groepsfase door de microfoon: na deze doelpunten gingen commentatoren helemaal uit hun dak Mike De Beck

29 juni 2018

11u38 1

"Voetbal is passie, voetbal is emotie", zou Ivan Leko zeggen. Als we de groepsfase van het WK in Rusland onder de loep nemen, geven we de trainer van Club Brugge overschot van gelijk. Aan sensatie, wondermooie doelpunten en spectaculaire slotfases alvast geen gebrek op deze Wereldbeker en dan weten zelfs de koelste voetbalcommentatoren met hun vreugde geen blijf. Wij zetten de strafste uitspattingen onder een streepje muziek. Dit was de groepsfase van het WK door de microfoon. Herken jij elk doelpunt?