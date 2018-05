Dit indrukwekkende Franse elftal werd niet geselecteerd voor het WK in Rusland Jonas Polet

18 mei 2018

17u49 0 WK voetbal De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zijn 23-koppige selectie voor het WK in Rusland bekendgemaakt. En wat valt op? Heel wat ronkende namen kregen geen telefoontje. Met de afwezige Franse spelers kan je indrukwekkend elftal samenstellen, een ploeg waar véél WK-landen stikjaloers op zouden zijn. Spelers als Karim Benzema en Frank Ribéry worden zelfs buiten beschouwing gelaten omdat zij om extra-sportieve redenen al jaren niet meer tot de selectie behoren.

Doelman: Benoit Costil ( Girondins de Bordeaux )

De 30-jarige doelman van Bordeaux werd niet geselecteerd omwille van zijn onregelmatige prestaties. Hij kan niet tippen aan het duo Lloris (Tottenham) en Aréola (PSG). Als derde keeper koos Deschamps voor Steve Mandanda, de 33-jarige doelman die de Europa League-finale speelde en verloor met Marseille.

Rechtsback: Mathieu Debuchy (Saint-Etienne)

De oud-speler van Arsenal keerde terug naar de Ligue 1 en heeftbij Saint-Etienne zijn goede vorm weer teruggevonden. Door de onzekerheid rond de geblesseerde Djibril Sidibé (Monaco) zag het er even naar uit dat de 32-jarige back mocht uitkijken naar zijn tweede WK. Maar Sidibé herstelde snel en blijft eerste keuze van Deschamps. Benjamin Pavard (21), vaste waarde bij Stuttgart, kreeg de voorkeur op Debuchy als doublure.

Centrale verdediger: Kurt Zouma (Chelsea / Stoke City)

De 23-jarige Zouma leek de toekomstige centrale verdediger van Les Blues toen hij op zijn 20ste door Chelsea werd weggekocht bij Saint-Etienne. In Engeland kende Zouma echter heel wat pech. Bij Chelsea raakte hij vorig seizoen zwaar geblesseerd en daarom mocht hij dit jaar ervaring op doen bij Stoke City. Maar ook dat werd geen succes, want Stoke en Zouma eindigden laatste in de Premier League. Geen Rusland dus voor Zouma.

Centrale verdediger: Aymeric Laporte (Manchester City)

Verliet in de winter Atléthico Bilbao voor 65 miljoen euro en trok naar Manchester City. Achteraf gezien niet de ideale keuze voor de jonge Fransman met het oog op Rusland. Laporte kon zich niet in de ploeg spelen bij Pep Guardiola en zakte hierdoor ook in de pikorde bij het Franse elftal.

Linksachter: Lucas Digne (FC Barcelona)

Digne speelde dit seizoen minder dan twintig wedstrijden bij Spaans kampioen Barcelona. Jordi Alba is een certitude bij Barça. Ondanks enkele goede prestaties bij de nationale ploeg kreeg de jonge Lucas Hernandez (Atlético Madrid) de voorkeur van Deschamps. Een kleine verrassing.

Middenvelder: Moussa Sissoko (Tottenham)

Op EURO 2016 startte hij enkele keren in de basis, maar voor het WK in Rusland is Sissoko niet geselecteerd. De Fransman kwam dit seizoen amper aan de bak bij Tottenham. Deschamps heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij hem als ideale invaller ziet, maar zijn matige prestaties dit seizoen kostten hem uiteindelijk toch zijn selectie.

Middenvelder: Adrien Rabiot (Paris-Saint Germain)

De technisch verfijnde middenvelder van PSG is het slachtoffer van zijn spelersprofiel. Deschamps had nog een pure verdedigende middenvelder nodig. Daarom kreeg Steven Nzonzi met zijn 1m96 de voorkeur op de 23-jarige Fransman.

Rechterflank: Kingsley Coman (FC Bayern München)

De pijlsnelle flankspeler was de laatste drie maanden geblesseerd en mist matchritme. Deschamps wou het risico niet nemen om hem te selecteren voor het WK. Ook het uitstekende seizoen van Florian Thauvin bij Olympique Marseille (26 doelpunten in 53 matchen) speelde een rol.

Aanvallende middenvelder: Dimitri Payet (Olympique Marseille)

De Franse nummer tien liep in de finale van de Europa League tegen Atlético Madrid een spierblessure op. Payet speelde een sterk seizoen in de Ligue 1 en was de drijvende kracht in de aanval van Marseille. Hij zou nog net op tijd fit kunnen geraken voor het WK, maar dat bleek voor Deschamps niet voldoende.

Linkerflank: Anthony Martial (Manchester United)

Speelde de laatste maanden steeds minder bij Manchester United omwille van de inkomende transfer van Alexis Sanchez. Toch kan Martial zeer degelijke statistieke voorleggen. 11 doelpunten en 9 assists in 34 wedstrijden in 2300 minuten. Thomas Lemar (AS Monaco) kreeg de voorkeur.

Spits: Alexandre Lacazette (Arsenal)

Slachtoffer van de moordende concurrentie in de aanval. Kylian Mbappé en Olivier Giroud kregen de voorkeur in de spits. Ondanks zijn mindere prestaties op de rechterflank kende de Fransman in het algemeen een goed eerste seizoen bij Arsenal. Hij scoorde 17 keer voor de Gunners. Maar het mocht niet baten voor de 26-jarige aanvaller.

En ook...

Stéphane Ruffier (Saint-Etienne), Eliaquim Mangala (Manchester City/ Everton), Kurt Zouma (Chelsea/ Stoke City), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Geoffrey Kondogbia (Inter/ Valencia), Wissam Ben Yedder (Sevilla FC), Kevin Gameiro (Atlético Madrid) vielen naast de selectie.

Notre équipe pour la Coupe du Monde 👊🇫🇷 #FiersdetreBleus #ListeDes23 pic.twitter.com/Wq2KGAYoQX Equipe de France(@ equipedefrance) link