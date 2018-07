Didier Drogba vol lof over Romelu Lukaku: "De jongen is een man geworden" LPB

02 juli 2018

13u47

Bron: BBC 18 WK voetbal Didier Drogba heeft zich op de Britse zender BBC lovend uitgesproken over Romelu Lukaku. De Rode Duivel en Drogba waren een tijdlang ploegmaats bij Chelsea. "De Lukaku die ik als jongen heb gekend, is een man geworden", zegt de ex-vedette van Ivoorkust.

"De eerste keer dat ik sprak met Romelu, was hij nog een jonge gast die bij Anderlecht speelde", zegt Drogba. "Mijn vriend Vincent Kompany gaf hem door aan de telefoon. Romelu zei me dat hij een grote fan van Chelsea was. Ik was zijn idool. Mijn naam stond achteraan op zijn shirt, hij had een poster van me aan de de muur hangen. Enkele jaren later zat dezelfde jongen naast mij in de kleedkamer van Chelsea. Hij zou de toekomstige spits van Chelsea worden, dus wilde ik dat hij zich goed voelde. Ik gaf hem tips."

"Van bij het begin moest Romelu hard werken. Hij was een ruwe diamant, het draaide bij hem om kracht en fysieke présence. Ik vertelde hem dat hij slanker moest worden. Zo kon hij uitgroeien tot een andere speler: sneller, mobieler, behendiger. Hij heeft naar mij geluisterd. Wanneer ik nu kijk naar de voetballer van vandaag en degene die hij zeven jaar geleden was, is er een groot verschil. De jongen is man worden."

Drogba bracht Lukaku tijdens dit WK een bezoekje in het basiskamp van de Rode Duivels in Moskou. "Toen hebben we niet over het werk gepraat (lacht). Het moet niet altijd ernstig zijn. Maar ik prikkel hem wel nog altijd. Door bijvoorbeeld te zeggen dat hij volgend seizoen nog meer moet scoren voor Manchester United. Of topschutter moet worden op dit WK. Romelu en bij uitbreiding de hele Belgische ploeg zijn uitstekend bezig in Rusland. Dat is één van de redenen waarom ik tijdens dit toernooi zo hard achter hen sta. Met een Lukaku in deze vorm maken ze kans op de wereldtitel."