Deze 'Belgen' zijn nog steeds in de running voor een ticket op het WK in Rusland Mike De Beck

09u30 0 BELGAIMAGE WK voetbal 23 landen hebben zich al gekwalificeerd voor het WK in Rusland. Negen plekken zijn nog vacant. De komende dagen barst er een hevige strijd los om die laatste tickets voor het eindbal los te weken. Welke spelers die nu actief zijn in onze vaderlandse competitie kapen op de valreep nog een plaatsje weg? Een overzicht.

Zweden:

Zweden moest dan wel de koppositie in groep A aan Frankrijk laten, de landgenoten van Zlatan Ibrahimovic (die het nationaal elftal op het EK in Frankrijk vaarwel zei) hebben nog een kans in de barrages. Daarin krijgt het Italië voorgeschoteld.

REUTERS

Isaac Kiese Thelin (14 caps): Waasland-Beveren & Anderlecht

Geen makkelijke klus dus voor Isaac Kiese Thelin en zijn landgenoten. De spits die door Anderlecht gehuurd wordt aan Waasland-Beveren kwam vijf keer in actie in de WK-kwalificatiewedstrijden en scoorde daarin een keer.

BELGA

Kroatië:

Ongeveer hetzelfde verhaal bij Kroatië. Daar moesten ze de leidersplaats in groep I aan IJsland laten. Nu moeten Modric en co hun ticket trachten los te weken tegen de stugge Grieken. Bondscoach Zlatko Dalic rekent daarbij min of meer op twee spelers uit de Belgische competitie: doelman Lovre Kalinic van Gent en spits Duje Cop van Standard.

Photo News

Lovre Kalinic (9 caps): Gent

Kalinic zat voor negen kwalificatiewedstrijden in de selectie en speelde ook twee volledige partijen. Tegen Turkije sleepte hij mee een punt uit de brand, maar in de wedstrijd tegen IJsland slikte de Buffalo wel het enige doelpunt in de partij.

BELGAIMAGE Lovre Kalinic in doel bij Kroatië.

Duje Cop (12 caps): Standard

De spits van Standard zat in de kwalificatieronde telkens in de selectie van Kroatië, maar in zes partijen vergaarde hij geen enkele speelminuten. In vier wedstrijden mocht Duje Cop wel meespelen. Ook al zijn 34 minuten in totaal niet meteen veel te noemen. Cop mocht tegen Finland, IJsland, Turkije en opnieuw Finland telkens in het slot invallen, maar is voor de barragewedstrijden tegen Griekenland niet geselecteerd.

AP Duje Cop (links) in actie tegen Finland.

Honduras:

In hun WK-kwalificatiecampagne werd Honduras vierde. Wel verrassend genoeg voor Amerika (sowieso al uitgeschakeld) en ook voor Trinidad en Tobago, maar achter Mexico, Costa Rica en Panama. Die drie landen zijn wel al geplaatst voor het WK in Rusland. Honduras moet het nu in een rechtstreeks duel met Australië uitvechten. De barrages worden op 10 en 15 november gespeeld.

AFP

Andy Najar (35 caps): Anderlecht

De speler van Anderlecht is door een hamstringblessure uiteraard nog buiten strijd en kan zijn land niet helpen tijdens de barrages. Mede door zijn blessures speelde Andy Najar slechts in twee van de tien WK-kwalificatiewedstrijden mee met zijn landgenoten. Hij verzamelde tegen de Verenigde Staten en Costa Rica slechts 69 speelminuten.

AFP Andy Najar in betere tijden met Honduras tijdens een vriendschappelijke partij tegen Turkije.

Senegal:

Het land van Kara Mbodj (Anderlecht) en Moussa Wagué (Eupen) moest eerst komaf maken met Madagascar om de volgende ronde in de Afrikaanse kwalificatiecampagne te bereiken. In een groep met Burkina Faso, Kaapverdië en Zuid-Afrika staat het voorlopig eerste met acht punten uit vier wedstrijden. Het ziet er dus goed uit voor Senegal dat nog een wedstrijd tegen Zuid-Afrika te goed heeft. De twee achtervolgers (op twee punten van Senegal) Burkina Faso en Kaapverdië nemen het tegen elkaar op.

Kara Mbodj (41 caps): Anderlecht

Het gaat in Senegal - Zuid-Afrika dus over een replay. In de vijf groepswedstrijden van de kwalificatie speelde Kara Mbodj elke minuut mee. Ook bij zijn land is hij, net als bij zijn club dus, een van de steunpilaren.

AFP

Moussa Wagué (3 caps): Eupen

Een heel ander verhaal bij Moussa Wagué. De Senegalese vleugelverdediger speelde slechts in drie WK-kwalificatiewedstrijden mee. Tegen Burkina Faso en Kaapverdië maakte hij de 90 minuten vol. In de terugwedstrijd tegen Burkina Faso speelde hij een klein halfuur mee.

BELGA

Ivoorkust:

Met nog een wedstrijd te gaan heeft het team van Marc Wilmots nog een punt goed te maken op Marokko. En mag dat nu net het land zijn waartegen Ivoorkust het opneemt in hun laatste WK-kwalificatiewedstrijd. Een wedstrijd van de dood of de gladiolen dus voor de troepen van Wilmots.

AFP

Mamadou Bagayoko (7 caps): Oud-Heverlee Leuven

Er loopt toch een speler met een Belgische link in de selectie van Marc Wilmots rond: Mamadou Bagayoko. De vleugelverdediger heeft wel moeite om speelminuten te vergaren, want hij speelde slechts een luttele minuut mee in de WK-kwalificatiecampagne. Wilmots lijkt dus niet meteen op hem te rekenen.

GMAX AGENCY

Congo:

Met nog een speeldag te gaan mag Congo het eigenlijk zo goed als vergeten. Het haalde in een groep met Tunesië, Guinea en Libië al tien punten, maar het ziet er niet al te goed uit voor Mpoku en co. Ze tellen drie punten minder dan leider Tunesië en moet in de laatste wedstrijd Guinea nog bekampen.

Paul-José Mpoku (10 caps): Standard

AFP

Christian Luyindama (3 caps): Standard

Photo News

Jonathan Bolingi (20 caps): Moeskroen

BELGA

Jordan Botaka (15 caps): Sint-Truiden

Photo News

Merveille Bokadi (19 caps): Standard

BELGA

Nicaise Kudimbana (9 caps): Union Sint-Gillis

BELGA