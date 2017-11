Deze bal moeten Lukaku en co zoveel mogelijk tegen de netten jagen in Rusland (en er is één wel heel straffe nieuwigheid) Thomas Lissens

De 'Telstar 18' is geïnspireerd op de allereerste wedstrijdbal van Adidas uit 1970. De bal wordt gekenmerkt door zijn nieuwe panelenstructuur en de integratie van een NFC-chip, waarmee consumenten via een smartphone toegang kunnen krijgen tot exclusieve content.

Door simpelweg met een smartphone tegen de bal te tikken, kunnen voetballers toegang krijgen tot uitdagingen wereldwijd, exclusieve content en informatie over de gebruiker van de digitale bal. In een bijbehorende applicatie is een heatmap beschikbaar waar alle ballen die op dat moment wereldwijd in actie zijn, in real-time kunnen worden gezien. Dankzij de chip kunnen voetballers over de hele wereld uitdagingen met elkaar aangaan en zijn zij meer verbonden dan ooit. Inzet van de uitdagingen: een plek op het WK in Rusland.

Het ontwerp van de 'Telstar 18' lijkt op dat van de bal uit 1970, zij het met heel wat moderne accenten. De bal werd destijds gemaakt met zwarte vlakken zodat hij goed zichtbaar zou zijn op een zwart-wittelevisie. De 'Telstar 18' zou met nieuwe technologieën en een metallic print met grafische effecten voor maximale prestaties op het veld en op straat zorgen.

adidas Ook in 1974 werd een Telstar-bal gebruikt.