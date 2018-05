Deschamps maakt WK-selectie pas na EL-finale bekend TLB

04 mei 2018

17u10

Bron: ANP 0 WK voetbal Didier Deschamps zal later dan gepland de WK-selectie van Frankrijk bekend maken. De bondscoach zal pas de finale van de Europa League zijn keurkorps prijsgeven. Hij wil de voorbereiding van de Franse spelers van de finalisten Olympique Marseille en Atlético Madrid niet in de weg zitten.

De Franse selectie zal nu op 17 mei bekend worden gemaakt. Dat is één dag na de EL-finale in Lyon. Bij Marseille maken Steve Mandanda, Florian Thauvin, Dimitri Payet, Adil Rami en Bouna Sarr een kans om de WK-selectie te zitten. Atlético-spits Antoine Griezmann is al zeker van een ticket naar Rusland.