Deschamps blijft bondscoach van Frankrijk XC

16 juli 2018

09u25

Bron: Belga 0 WK voetbal Didier Deschamps blijft aan als bondscoach van Frankrijk. "Ik doe niet alles zoals Jacquet," zei hij na het veroveren van de wereldtitel in Moskou. De toenmalige bondscoach Aimé Jacquet stopte na het winnen van het WK in 1998. Het contract van Deschamps loopt nog tot 2020.

De 49-jarige Deschamps traint sinds 2012 "Les Bleus", in 2016 haalde hij op het EK ook de finale. Toen bleek Portugal na verlengingen te sterk.

Deschamps was in 1998 aanvoerder van het Franse team dat in eigen land het WK won. De oud-middenvelder is de derde man in de voetbalgeschiedenis geworden die als speler én als bondscoach de wereldtitel verovert. De Braziliaan Mario Zagallo was de eerste die de dubbel flikte. Hij won het WK als speler in 1958 en 1962 en als bondscoach, eveneens met Brazilië, in 1970.

De Duitse 'generaal' Franz Beckenbauer met als speler de finale van het WK in 1974 en was in 1990 de bondscoach van de 'Mannschaft' die het WK in Italië won.