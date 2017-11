Dertig om te zien: deze 'Belgen' hopen straks te schitteren op het WK Glenn Van Snick

07u00 1 Photonews WK voetbal Met 30 zijn ze, de buitenlanders die hun strepen verdienen in onze vaderlandse competitie én binnen enkele maanden willen vlammen op het WK in Rusland. Op de definitieve selecties is het uiteraard nog even wachten, maar onderstaande namen werden in een nabij verleden wel al één of meerdere keren opgeroepen om de kleuren van hun land te verdedigen. Zij hopen dus binnenkort op een nieuwe uitnodiging in de bus. Van een Buffalo in de B-kern tot de achterlinie van paars-wit. Een overzicht.

Australië: Danny Vukovic

Minuten maakte de goalie van Genk in het plunje van 'The Socceroos' nog niet, maar Vukovic was er tijdens de Confederations Cup én kwalificatiematchen voor het WK wel steevast bij als derde doelman. Meer dan waarschijnlijk mag de 32-jarige man uit Sydney dus ook mee op het vliegtuig naar Rusland. Mathew Ryan (ex- Club Brugge) en Mitchell Langerak staan nog een trede hoger op de ladder. Australië schakelde onderweg Syrië en Honduras uit.

IJsland: Ari Skulason

De verdediger van Lokeren heeft 52 caps achter zijn naam en is daarmee een vaste waarde. De hele wereld leerde Skulason en zijn landgenoten vorig jaar kennen op het EK in Frankrijk - nota bene de eerste deelname aan een groot toernooi voor de eilandbewoners. Dankzij tonnen inzet op het veld én een waanzinnige sfeer ernaast behaalde IJsland de kwartfinales, waarna het gastland een maatje te groot bleek. Het leverde Skulason evenwel een transfer naar Daknam op - waar hij onder Peter Maes zowat elke minuut speelt. IJsland kwalificeerde zich door Kroatië, Oekraïne en Turkije - niet van de minsten - achter zich te laten.

Iran: Ramin Rezaeian

De vleugelverdediger van Oostende is een vaste pion bij de Iraanse ploeg. Rezaeian heeft al 22 caps op zijn conto en speelde ook tijdens de kwalificatiecampagne zo goed als alles. Iran stak er in zijn poule met kop en schouders bovenuit en mag zich nu in Rusland - vermoedelijk mét Rezaeian - aan het grote publiek tonen.

Iran: Kaveh Rezaei

Maar Iran heeft nog een andere 'Belg' in de rangen, met name Kaveh Rezaei. De spits kwam afgelopen zomer de aanvalslinie van Charleroi versterken. Hij zit momenteel slechts aan vijf caps, maar was er de afgelopen drie matchen iedere keer wel bij. Met vier goals en vier assists toont hij zich ook in het Stade du Pays, wat hem een ticket naar Rusland kan opleveren.

Japan: Yuya Kubo

Ook Gent-aanvaller Kubo maakt wellicht minuten op de Russische velden. Het afgelopen jaar was de creatieveling immers een vaste waarde bij de 'Samurai Blue', zo ook in de oefenwedstrijd tegen Brazilië vorige week. Hij werd echter tureluurs gedribbeld door ene Neymar - op zich zeker geen schande - en bleef tijdens de rust in de kleedkamers. Dinsdag mocht de 23-jarige spits dan weer twintig minuten aantreden tegen onze Rode Duivels. Met twee treffers en twee assists was Kubo van goudwaarde in de kwalificatiecampagne. Japan haalde het in hun poule nipt van Saoedi-Arabië en Australië - die eveneens naar Rusland gaan.

Japan: Ryota Morioka

De middenvelder van Waasland-Beveren is zonder twijfel dé seizoensrevelatie van de Jupiler Pro League tot nog toe. In 2014 mocht de 26-jarige balvirtuoos al twee matchen de kleuren van zijn vaderland dragen, maar vorige maand kreeg Morioka een nieuwe uitnodiging in de bus. De sterkhouder van de Waaslanders speelde twintig minuten tegen de Seleçao en mocht zich een halfuur tonen in Jan Beydel. Weet de spelmaker zijn topniveau in onze competitie vast te houden, lijkt de nationale ploeg na drie jaar afwezigheid meer dan ooit een zekerheid.

Mexico: Guillermo Ochoa

Met 90 caps is de 32-jarige doelman de nummer één onder de lat bij Mexico. Ochoa maakte furore door op het WK in Brazilië enkele spectaculaire reddingen uit de mouwen te schudden. Niemand had dan ook gedacht dat Ochoa drie jaar later de kleuren van Standard zou verdedigen. Hij stond vorige vrijdag nog in doel tegen onze Duivels. Mexico plaatste zich als groepswinnaar probleemloos voor het WK.

Mexico: Omar Govea

De Porto-huurling maakt het mooie weer bij Moeskroen, wat ook de Mexicaanse bondscoach niet is ontgaan. Tegen België zat hij voor een eerste keer in de selectie van 'Los Tricolores', terwijl hij maandag tegen Polen zijn eerste speelminuten kreeg. Met de U17 schopte Govea het tot de finale van het WK 2013.

Nigeria: Uche Henry Agbo

Tijdens de laatste zomermercato plukten de Rouches Agbo weg bij Watford. De polyvalente middenvelder is een certitude in de ploeg van coach Sa Pinto, maar heeft het met slechts 36 minuten op de teller moeilijker om zich door te zetten bij zijn vaderland. Geen schande, Agbo moet op zijn positie immers opboksen tegen Wilfred Ndidi (ex-Genk) en John Obi Mikel. Nigeria liet in zijn groep eenvoudig Zambia, Kameroen en Algerije achter zich.

Nigeria: Anderson Esiti

Hoewel ook Esiti van Nigeriaanse makelij is, lijkt het heel wat minder waarschijnlijk dat de uit de kluiten gewassen middenvelder van AA Gent straks in Rusland te bewonderen is. Net als zijn landgenoot heeft Esiti slechts een handvol minuten op het palmares, maar zijn laatste selectie dateert wel al van 9 oktober van vorig jaar. Zijn spelniveau zal alvast een flinke por in de rug moeten krijgen wil hij er in het land van Poetin bij zijn.

Nigeria: Kingsley Madu

Een identiek verhaal bij Zulte-verdediger Madu. De 21-jarige sneltrein was er een laatste keer bij op 12 november 2016 en zal meer dan zijn best moeten doen om de drie caps die hij tot nog toe op zijn palmares heeft staan de hoogte in te jagen. Madu was erbij toen Nigeria op de Olympische Zomerspelen 2016 een bronzen medaille won.

Nigeria: Henry Onyekuru

Iemand die zich wel gestaag in het hart van de Nigeriaanse bondscoach aan het voetballen is. De vinnige linkerflank van Anderlecht - in de Belgische competitie goed voor zes goals - werd in de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Algerije opgeroepen en mocht meteen minuten maken. Tegen ploegmakker Hanni stond Henry welgeteld 19 minuten tussen de lijnen. Hoewel Onyekuru tijdens de oefeninterland tegen Argentinië toekeek vanop de bank, mag het twintigjarig talent zeker hopen op speeltijd in Rusland. Een goed seizoen bij paars-wit moet hem daarbij helpen.

Nigeria: Moses Simon

In tegenstelling tot zijn drie bovenstaande landgenoten is Simon een ervaren rot bij de nationale ploeg. Vijftien caps in totaal, goed voor drie doelpunten en twee assists. Hoewel Simon - door ex-trainer Hein Vanhaezebrouck "een mysterie" genoemd - bij de Buffalo's teveel wisselvalligheid aan de dag legt, lijkt de vaardige dribbelkont zeker van een zitje op het vliegtuig naar het verre Rusland. Een voetblessure hield hem de afgelopen twee interlands wel aan de kant.

Polen: Lukasz Teodorczyk

De topschutter van vorig jaar beleeft op z'n zachtst gezegd een afgrijselijk seizoen. Terwijl Teodorczyk exact twaalf maanden geleden al aan negen treffers zat, klokt hij momenteel af op slechts drie stuks. De spits van Anderlecht was er dan wel zowat de hele kwalificatiecampagne bij, met enkele onaantastbare concurrenten als Lewandowski en Milik zal Teo hoe dan ook zijn niveau moeten opkrikken om naar Rusland te mogen afreizen. Teodorczyk scoorde tot dusver vier maal voor de wit-roden, zijn vaderland plaatste zich vlot als groepswinnaar.

Kroatië: Franko Andrijasevic

Met een prijskaartje van vier miljoen is Andrijasevic de duurste transfer in de clubgeschiedenis van AA Gent. De Kroaat speelde tot nog toe drie wedstrijden in de nationale ploeg, maar niets wijst erop dat dat aantal snel zal opgekrikt worden. De recordtransfer verkommert immers op de bank in de Ghelamco Arena en zal een dijk van een tweede seizoenshelft moeten spelen om bondscoach Dalic te overtuigen. Kroatië mag naar Rusland door Griekenland in de barrages te kloppen.

Kroatië: Duje Cop

Zowel bij Standard als de nationale ploeg pendelt de 27-jarige aanvaller van Standard tussen de bank en de ploeg, al wint de dug-out toch het pleit. Op het EK 2016 mocht hij namelijk maar één minuutje aantreden, terwijl hij in deze campagne in amper vier van de tien kwalificatieduels van de bank kwam. Voor de barrageduels tegen Griekenland was hij bovendien niet eens geselecteerd. Ook Cop zal met andere woorden een begenadigde tweede seizoenshelft moeten kennen om mee te mogen naar het WK. Toegegeven, met AC Milan-spits Kalinic en Juventus-aanvaller Mandzukic is de concurrentie bikkelhard.

Kroatië: Jakov Filipovic

De middenvelder van Lokeren is dan wel geboren in Bosnië-Herzegovina, hij speelt onder Kroatische vlag. Filipovic verzamelde in 2017 drie caps, maar werd de voorbije acht matchen over het hoofd gezien. De 25-jarige international zal dus een stevig tandje moeten bijsteken om in Rusland te mogen schitteren.

Kroatië: Lovre Kalinic

Eentje die er normaal gezien altijd bij is. Hoewel de doelman van Gent momenteel het onderspit moet delven tegen Monaco-doelman Danijel Subasic, stond Kalinic tegen IJsland en Turkije toch tweemaal onder de lat. Bovendien mocht hij in de oefeninterlands steevast zijn opwachting maken. De 'beste keeper van 2017 uit de Jupiler Pro League' zakt aldus in de regel als tweede doelman af naar Rusland.

Kroatië: Antonio Milic

Speelminuten kreeg de verdediger van Oostende dan wel nog niet - hij was er wel bij tegen Finland en Oekraïne, de laatste twee kwalificatie-interlands van Kroatië in groep I. De barrageduels tegen Griekenland gingen echter aan zijn neus voorbij. Milic was een zekerheid in de jeugdreeksen, maar met amper twee selecties zal hij dus moeten vechten voor een plekje op het vliegtuig naar Rusland.

Panama: Ricardo Ávila

We vergeven het u als u nog nooit van deze man hebt gehoord. De 20-jarige defensieve middenvelder geldt dan wel als een groot talent in eigen land, minuten maakte hij evenwel nog niet bij het eerste elftal van AA Gent. Wel heeft hij drie caps achter zijn naam, waarvan de meest recente dinsdag tegen Wales. Panama maakt zijn debuut op een wereldkampioenschap.

Peru: Christian Benavente

De draaischijf van de Carolo’s verkeert in bloedvorm, maar bondscoach Ricardo Gareca blijft hem consequent over het hoofd zien. Al langer dan een jaar intussen. Zijn laatste selectie dateert immers van oktober 2016. Maar Benavente prijkt telke male op de reservelijst, waardoor hij ieder moment kan heropgevist worden. Het zou terecht zijn, Benavente zit in onze competitie immers aan zes goals dit seizoen. Blijft de energieke middenvelder zijn bloedvorm aanhouden, zit een tripje naar Rusland er misschien tóch in.

Senegal: Kara Mbodj

Sinds juni 2012 is de verdediger van Anderlecht een vaste waarde bij Senegal. Kara zit daardoor aan 37 caps en vormt met ex-Genkspeler Kalidou Koulibaly een stevige muur in het hart van de defensie. Na twee maal aan te treden in de Afrika Cup wordt het een eerste WK voor de stugge verdediger. In eerste instantie zou Senegal niet aantreden in Rusland nadat het de barragematch met 2-1 verloor van Zuid-Afrika. Scheidsrechter Lamptey maakte zich toen echter schuldig aan matchfixing. De rematch won Senegal vorige week met 0-2-cijfers.

Senegal: Moussa Wagué

De 19-jarige rechtsback maakte een klein jaar geleden de overgang van de Aspire Academy naar de eerste kern van de Panda's, waarna hij ook snel de Senegalese bondscoach kon overtuigen. Sinds zijn eerste selectie speelde de verdediger van Eupen namelijk zowat alles. Wagué heeft intussen zes caps op de teller - dinsdag deelde hij bovendien nog een assist uit. Hij is de eerste international van Eupen.

Servië: Stefan Mitrovic

Zonder ongelukkigen is de linksvoetige mandekker van AA Gent zeker van een plaatsje op het hoogste voetbaltoneel. Mitrovic was er in elke match in de kwalificatiecampagne bij, al stond hij slechts in twee duels aan de aftrap. De verdediger zal dus in eerste instantie als bankzitter meegaan naar Rusland. Servië werd groepswinnaar in groep D, voor Ierland en Wales.

Servië: Ivan Obradovic

De linksback van paars-wit speelde zijn eerste interland maar liefst negen jaar terug. Blessures en wisselvallige prestaties zorgden er echter voor dat hij op dit moment 'amper' 26 caps op de teller heeft staan. Toch is de kans groot dat Obradovic na Zuid-Afrika in 2010 een tweede wereldkampioenschap meemaakt. De voorbije zeven interlands zat hij namelijk telkens in de selectie, terwijl hij in de oefenduels tegen China en Zuid-Korea twee keer de 90 minuten volmaakte.

Servië: Uros Spajic

Naast Kara en Obradovic de derde verdediger van Anderlecht. Met 268 minuten voor Servië is Spajic allesbehalve een zekerheid in het elftal van Slavoljub Muslin. De sterkhouder van de landskampioen zat in de kwalificatiematchen wel vier keer in de selectie, tot een blessure roet in het eten gooide. Spajic zal met andere woorden moeten knokken om er komende zomer bij te zijn.

Tunesië: Larry Azouni

De negenvoudige Tunesische international streek afgelopen mercato bij Kortrijk neer. Zijn laatste interland dateert van maart dit jaar, terwijl hij in geen enkele kwalificatiematch voor Rusland mocht opdraven. Het zal met andere woorden kantje boordje worden wil Azouni een allereerste keer op een WK aantreden. Goede prestaties onder nieuwbakken trainer Glen De Boeck kunnen hem daarbij helpen.

Tunesië: Dylan Bronn

De 22-jarige verdediger bezit zowel de Franse als Tunesische nationaliteit en bracht eind maart een eerste cap achter zijn naam. Aangezien het slechts om een oefeninterland ging, hoeft zijn keuze nog niet definitief te zijn. Bronn speelde nadien geen minuut meer voor het Noord-Afrikaanse land - zo zat hij zelfs geen enkele keer in de selectie tijdens de kwalificatiewedstrijden. Bij AA Gent heeft hij zich evenwel snel opgeworpen als een betrouwbare schakel, waardoor het WK in Rusland geen utopie is. Tunesië verzekerde zich van het WK ten koste van de Democratische Republiek Congo.

Tunesië: Hamdi Harbaoui

Ooit was de 32-jarige goalgetter een certitude bij de Tunesische nationale ploeg, waardoor de man vier goals uit zestien wedstrijden achter zijn naam heeft staan. Sinds 2014 werd de spits jarenlang gepasseerd, maar door een verrassende selectie in juni dit jaar koestert de Anderlechtaanvaller opnieuw hoop. Nu concurrent Teo het flink laat afweten, kan een goed seizoen bij paars-wit hem misschien wel naar Rusland brengen.

Zweden: Isaac Kiese Thelin

De spits scoort bij Waasland-Beveren aan de lopende band, en wordt daarvoor beloond bij de nationale ploeg. Thelin mocht de voorbije vijf interlands telkens proeven van het grote werk en speelde ook vijftig minuten mee in de dubbele confrontatie met Italië. De topschutter uit onze competitie heeft in totaal 15 caps achter zijn naam, goed voor twee treffers.

