Derde WK-finale voor 'Les Bleus', die nu Nederland evenaren Redactie

10 juli 2018

23u19

Bron: Belga 0 WK voetbal Frankrijk heeft vanavond de derde WK-finale uit haar geschiedenis bereikt. Eerder stonden 'Les Bleus' ook al in de finale in 1998 (3-0-winst tegen Brazilië) en 2006 (verlies met de strafschoppen tegen Italië).

Frankrijk komt zo qua aantal WK-finales op gelijke hoogte met Nederland. Duitsland is het land dat al het vaakst de finale haalde, liefst acht keer. De 'Mannschaft' won in 1954 (tegen Hongarije), 1974 (tegen Nederland), 1990 (tegen Argentinië) en 2014 (tegen Argentinië) en verloor in 1966 (tegen Engeland), 1982 (tegen Italië), 1986 (tegen Argentinië) en 2002 (tegen Brazilië).

Brazilië is de recordhouder met het aantal eindzeges (5). Het verloor verder de finale van 1998 (tegen Frankrijk) en de beslissende poulewedstrijd voor de eindzege in 1950 (tegen Uruguay). Italië staat derde, wat betreft het aantal behaalde finales (vier gewonnen versus twee verloren finales). Argentinië speelde vijf keer de eindstrijd van het WK (twee gewonnen, drie verloren).

