Denemarken komt met schrik vrij en viert tegen Peru, dat zichzelf in de voet schiet

16 juni 2018

19u50 2 Peru PER PER 0 einde 1 DEN DEN Denemarken

We are red, we are white, we are Danish dynamite. Deens feestje vanavond in Saransk, ondanks een héérlijke Zuid-Amerikaanse sfeer. Christian Cueva werd de pineut van Peru met een strafschopmisser op slag van rust. Het nummer acht zag zijn vreselijk genomen elfmeter in de tribunes belanden, tot jolijt van de Denen achter de kooi van Schmeichel. Er zijn nú al – Messi deed het Cueva in de vooravond voor - meer strafschoppen gemist dan op het WK van 2014. En wie de kansen niet benut, krijgt wel eens het spreekwoordelijke deksel op de neus. Poulsen trapte de 1-0 voor Denemarken op het uur wél tegen de touwen. Op aangeven van een matige Eriksen overigens – één listig balletje bleek voldoende. Peru, dat er voor het eerst sinds 1982 nog eens bij is, miste daarna nog een resem kansen. In het voetbal wint niet altijd de best voetballende ploeg. De ongeslagen reeks – Peru verloor niet meer sinds 15 november 2016, toen tegen Brazilië – ten einde.

Tactische analyse

Denemarken: verdedigend degelijk, offensief véél te weinig – zelfs ondanks de zege. De mannen van Age Hareide zijn té afhankelijk van spelmaker Christian Eriksen. Als hij een mindere dag heeft – zoals dat vandaag het geval was – heeft het Scandinavische land een probleem. Het ontbrak de Denen aan zorgvuldigheid en daadkracht voorin. Diepe spits Jorgensen liep er voor spek en bonen bij. Onbeholpen. Bij Peru daarentegen bleek efficiëntie het codewoord. Grinta in overvloed, zoals we dat kennen bij de Zuid-Amerikaanse landen, maar ook zij missen een killer voorin. Al was het bij vlagen genieten van de frivole acties van André Carrillo, goed voor 28 Premier League-matchen bij Watford afgelopen seizoen.

Man van de match: Kasper Schmeichel

Op geen foutje te betrappen. Hoefde geen mirakelreddingen uit zijn handschoenen te toveren, mede door zijn uitstekende positiespel. Stond al vroeg pal op een knal van Carrillo – één van de meest bedrijvige mannen bij Peru – en belette ook invaller en ‘cocaïnespits’ Guerrero iets voorbij het uur een doelpunt. Had wel de nodige dosis geluk toen hij een subtiele hakbal van die laatste centimeters naast zag dwarrelen. Pakte in minuut 84 uit met een prima beenveeg op een schot van Farfan.

