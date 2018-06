Dele van straatboefje tot Engelands posterboy: "Vertonghen en Dembélé tonen mij de weg" Kristof Terreur

21 juni 2018

08u18 1 WK voetbal "Zie ik er niet goed uit?", knipoogt Dele, zeg niet 'Alli'. In het thuisland hangt de ster van Spurs op billboards als gezicht van winkelketen 'boohooMan', maar het hadden evengoed 'wanted' affiches kunnen zijn. Een gesprek met Engelands posterboy, tegenwoordig enkel nog boefje op het veld. Twee Duivels nemen hem bij het handje.

"A naughty boy", noemt Mauricio Pochettino, zijn trainer bij Tottenham, hem, "een ondeugend straatjoch." Rond Dele Alli (22) hangt een air, ook als je recht voor hem zit. Onbeleefd is hij allerminst. Een handje voor en na het interview, geregeld een lach en bij afscheid een dankuwel. Zowel tijdens de vragen als de antwoorden staart hij met een strakke blik in je ogen - als de putjes in de kaken verschijnen en de kijkers gaan twinkelen weet je dat er iets schalks zal volgen. Arrogantie is evenzeer een verkeerde omschrijving. Zo'n schild tegen onzekerheid heeft hij niet eens nodig. Dele Alli straalt een ongelooflijke zelfzekerheid uit. In de manier waarop hij voetbalt, onbevreesd, maar ook in de manier waarop hij praat. Stopwoorden zijn hem vreemd. Hij haspelt gesprekken met een sprekend gemak af. Naar het beeld dat hij destijds, als zestienjarige, van zichzelf ophing bij derdeklasser MK Dons. Hij spuugde zijn kauwgum uit, controleerde die op de knie, trapte de sjiek in de lucht, ving ze weer op met de mond en wandelde ongestoord voort. Die attitude. Alsof hij altijd iets in de mouw heeft zitten.

