Definitieve WK-selecties: Geen Leroy Sané bij wereldkampioen Duitsland - Lovre Kalinić in selectie Kroatië - 45-jarige doelman mee met Egypte

Salah voert Egyptische selectie aan

Mohamed Salah behoort tot de definitieve Egyptische selectie voor het WK in Rusland. Vandaag maakte de Argentijnse bondscoach Héctor Cúper zijn 23 namen bekend en daar zit ook de Liverpool-ster bij. Salah revalideert momenteel nog van een schouderblessure.

Salah viel op 26 mei tijdens de verloren Champions League-finale met Liverpool tegen Real Madrid (3-1) geblesseerd uit na een duel met Real-verdediger Sergio Ramos. De Egyptenaar verliet in tranen het veld met een blessure aan de schouder. Na de finale was de Egyptische voetbalbond echter optimistisch en verklaarde ze dat Salah fit zou geraken voor het WK. En dat blijkt terecht, want Salah kan gewoon mee naar Rusland. Dit seizoen scoorde Salah in 52 officiële duels voor Liverpool maar liefst 44 doelpunten.

Ook Anderlecht-middenvelder Mahmoud "Trezeguet" Hassan, die dit seizoen uitgeleend werd aan het Turkse Kasimpasa, hoort bij de 23. De 45-jarige doelman Essam El-Hadary staat ook op de lijst. Als hij in actie komt op het WK in Rusland kan hij de oudste speler ooit op een WK-eindronde worden. Dat record staat nu op naam van de Colombiaanse doelman Faryd Mondragón, die op het WK in Brazilië in 2014 in de groepswedstrijd tegen Japan enkele minuten voor het einde van het duel mocht invallen voor David Ospina. Hij was toen 43 jaar en drie dagen oud.

Mohamed Awaad (Ismaily), Karim Hafiz (Lens), Amro Tarek (Orlando City), Mahmoud Abdel-Aziz (Zamalek), Ahmed Koka (Sporting Braga) en Ahmed Gomaa (Al-Masry) behoorden tot de voorselectie, maar mogen uiteindelijk niet mee naar Rusland.

Egypte oefent woensdag in het Koning Boudewijnstadion tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd komt wel nog te vroeg voor Mohamed Salah. Op het WK treft Egypte in groep A op 15 juni Uruguay. Nadien speelt het op 19 juni tegen gastland Rusland en op 25 juni tegen Saudi-Arabië.

De selectie:

Doelmannen: Essam El-Hadary (Taawoun), Mohamed El-Shennawi (Al-Ahly), Sherif Ekramy (Al-Ahly)

Verdedigers: Ahmed Fathi (Al-Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC), Mohamed Abdel-Shafi (Al-Fateh), Saad Samir (Al- Ahly), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ali Gabr (West Bromwich), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Mahmoud "El-Winsh" Hamdy (Zamalek)

Middenvelders: Shikabala (Al-Raed), Abdallah El-Said (KuPS Kuopio), Mohamed Elneny (Arsenal), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Kahraba (Ittihad Jeddah), Mahmoud "Trezeguet" Hassan (Kasimpasa), Sam Morsy (Wigan), Amr Warda (Atromitos)

Aanvallers: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Mohsen (Al-Ahly), Ramadan Sobhi (Stoke City)

Geen Leroy Sané bij wereldkampioen Duitsland

De Duitse bondscoach Joachim Löw pakt Leroy Sané (22) niet mee naar het WK in Rusland. De pijlsnelle flankaanvaller heeft er nochtans een goed seizoen opzitten bij de Engelse landskampioen Manchester City, waarvoor hij tien keer scoorde en 19 assists gaf. Sané stond zaterdag in de verloren interland tegen Oostenrijk 70 minuten op het veld, en kon Joachim Löw dus niet overtuigen. Naast Sané vallen ook doelman Bernd Leno (Bayer Leverkusen), verdediger Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) en Nils Petersen (Freiburg) af.

De aanvoerder van de 'Mannschaft', Manuel Neuer, maakte tegen Oostenrijk zijn comeback en lijkt helemaal fit voor het WK. Löw zei op de persconferentie dat Neuer zonder twijfel zijn eerste doelman wordt. Mesut Özil, Thomas Müller en Timo Werner moeten voor doelpunten zorgen. Ook Mario Gomez zit in de selectie van Löw. Bayern München is met zeven spelers traditiegetrouw sterk vertegenwoordigd in de Duitse nationale ploeg.

Het WK begint voor de Duitsers op 17 juni. Dan nemen ze het in groep F op tegen Mexico. Op 23 juni treft Duitsland Zweden en op 27 juni Zuid-Korea.

Volledige selectie:

Doelmannen: Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (PSG) en Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Verdedigers: Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Jonas Hector (FC Köln), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels (Bayern München), Niklas Süle (Bayern München), Antonio Rüdiger (Chelsea), Jérôme Boateng (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München)

Middenvelders: Sami Khedira (Juventus), Julian Draxler (PSG), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (FC Schalke 04), Sebastian Rudy (Bayern München), Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Aanvallers: Timo Werner (RB Leipzig), Thomas Müller (Bayern München), Mario Gomez (VfB Stuttgart)

Das ist der finale Kader für die #WM2018 🇩🇪 ⚽#DieMannschaft #ZSMMN pic.twitter.com/tvaIKLiEuz Die Mannschaft(@ DFB_Team) link

Lovre Kalinić (AA Gent) in ijzersterke selectie Kroatië

De doelman van AA Gent, Lovre Kalinić, zit bij de Kroatische selectie voor het WK. Een selectie die trouwens bijzonder sterk is. Verdediger Matej Mitrovic, die sinds januari door Besiktas werd uitgeleend aan Club Brugge, valt uiteindelijk toch naast de boot en zakt niet af naar Rusland. In de verdediging zijn Dejan Lovren (Liverpool) en Sime Vrsaljko (Atlético Madrid) de sterkhouders. Maar vooral op het middenveld en in de aanval is er veel weelde bij de Kroaten. Spelers als Ivan Rakitic (FC Barcelona) en kapitein Luka Modric (Real Madrid) moeten het spel verdelen. Offensief zijn Mario Mandzukic (Juventus) en Ivan Peresic (ex-Club Brugge en nu spelend voor Inter) de grote mannen.

Kroatië verloor op zondag 3 juni nog een oefeninterland tegen Brazilië met 2-0. In de groepsfase nemen ze het op tegen Argentinië, IJsland en Nigeria.

De volledige selectie:

Doelmannen: Lovre Kalinić (AA Gent), Danijel Subašić (AS Monaco), Dominik Livaković (Dinamo Zagreb)

Verdedigers: Šime Vrsaljko (Atlético Madrid), Vedran Ćorluka (Lokomotiv Moskou), Domagoj Vida (Beşiktaş), Ivan Strinić (AC Milan), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Dejan Lovren (Liverpool), Duje Ćaleta-Car (Red Bull Salzburg), Josip Pivarić (Dynamo Kiev)

Middenvelders: Marcelo Brozović (Inter), Ivan Rakitić (FC Barcelona), Luka Modrić (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Mateo Kovačić (Real Madrid), Filip Bradarić (Rijeka)

Aanvallers: Ante Rebić (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Juventus), Mario Mandžukić (Juventus), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Nikola Kalinić (AC Milan), Ivan Perišić (Inter)

Saoedie-Arabië mét ex-Anderlechtspeler, Nawaf Al-Abed blijft thuis

Saoedi-Arabië, waartegen de Rode Duivels in maart nog oefenden, trekt naar Rusland zonder Nawaf Al-Abed (Al-Hilal). Dit is toch een verrassing aangezien de 28-jarige middenvelder erbij was in de laatste twee interlands én al 44 caps op zijn naam heeft staan. Ook Mohammed Al-Kwikbi kon de Argentijnse bondscoach Juan Antonio Pizzi niet overtuigen.

Er zit een oude bekende in de selectie van Saoedi-Arabië. Osama Hawsawi speelde in 2012 welgeteld één match voor Anderlecht. Hij komt nu uit voor Al Hilal, dat met negen spelers de hofleverancier is van deze nationale ploeg. Mohammad Al-Sahlawi is het speerpunt van de Saoedi's. De spits van Al Nassr heeft in 39 wedstrijden al 28 (!) keer gescoord voor zijn nationale ploeg.

De volledige selectie:

Doelmannen: Mohammed Al-Owais (Al Ahli), Yasser Al Mosailem (Al Ahli), Abdullah Al-Mayouf (Al Hilal)

Verdedigers: Mansoor Al-Harbi (Al Ahli), Yasser Al-Shahrani (Al Hilal) Mohammed Al-Breik (Al HIlal), Motaz Hawsawi (Al Ahli), Osama Hawsawi (Al Hilal)i, Omar Hawsawi (Al Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al Hilal)

Middenvelders: Abdullah Al-Khaibari (Al Shabab), Abdulmalek Al-Khaibri (Al Hilal), Abdullah Otayf (Al Hilal), Taiseer Al-Jassim (Al Ahli), Houssain Al-Mogahwi (Al Ahli), Salman Al-Faraj, Mohamed Kanno (both Al Hilal), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Yahya Al-Shehri (Al Nassr, Spain)

Aanvallers: Fahad Al-Muwallad (Al Ittihad), Mohammad Al-Sahlawi (Al Nassr), Muhannad Assiri (Al Ahli)

Servië met passanten in Belgische competitie naar WK

De Servische bondscoach Mladen Krstajic neemt enkele oude bekenden mee naar Rusland zoals Uros Spajic, die onlangs Anderlecht verliet voor het Russische Krasnodar. Ook Luka Milivojevic, Sergej Milinkovic-Savic en Aleksandar Mitrovic waren ooit op Belgische velden te bewonderen. Daarnaast selecteerde de bondscoach gevestigde waarden als Aleksandar Kolarov, Branislav Ivanovic en Nemanja Matic.

Volledige selectie

Doelmannen: Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado/Ser), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv/Isr), Marko Dmitrovic (Eibar/Spa)

Verdedigers: Aleksandar Kolarov (AS Roma/Ita), Antonio Rukavina (Villarreal/Spa), Milan Rodic (Rode Ster Belgrado/Ser), Branislav Ivanovic (Zenit Sint Petersburg/Rus), Uros Spajic (Anderlecht/BEL), Milos Veljkovic (Werder Bremen/Dui), Dusko Tosic (Besiktas/Tur), Nikola Milenkovic (Fiorentina/Ita)

Middenvelders: Nemanja Matic (Manchester United/Eng), Luka Milivojevic (Crystal Palace/Eng), Marko Grujic (Cardiff City/Eng), Dusan Tadic (Southampton/Eng), Andrija Zivkovic (Benfica/Por), Filip Kostic (Hamburg/Dui), Nemanja Radonjic (Rode Ster Belgrado/Ser), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Roma/Ita), Adem Ljajic (Torino/Ita)

Aanvallers: Aleksandar Mitrovic (Fulham/Eng), Aleksandar Prijovic (PAOK Thessaloniki/Gri), Luka Jovic (Eintracht Francfort/Dui)

2️⃣3️⃣ igrača koji će #SrcemSvim predstavljati našu zemlju na Svetskom prvenstvu u Rusiji. 🦅🇷🇸🦅#Orlovi #WorldCup #Srbija #FSS pic.twitter.com/ktTED3gS2T Fudbalski savez Srbije | FA Serbia(@ FSSrbije) link

Peruviaanse selectie met aanvoerder Guerrero, Peña ontbreekt

Paolo Guerrero behoort goed en wel tot de selectie van Peru voor het komende WK in Rusland. De aanvoerder dreigde het toernooi te missen door een dopingschorsing, maar eind mei kreeg de aanvaller het nieuws dat die schorsing bevroren wordt tot na het WK. Er moest nog één speler afvallen, en dat is Granada-middenvelder Sergio Peña. Dat maakte de Peruviaanse voetbalbond maandag bekend.

De bekendste naam, naast die van Guerrero, op de lijst van de Argentijnse bondscoach Ricardo Gareca is Lokomotiv Moskou-aanvaller Jefferson Farfan, die van 2008 tot 2015 bij PSV voetbalde en daar goed was voor 62 doelpunten in 162 wedstrijden. Ook Watford-spits André Carillo en Feyenoord-middenvelder Renato Tapia zijn erbij.

Peru, dat voor het eerst sinds 1982 op een WK staat, speelt op 9 juni zijn laatste wedstrijd ter voorbereiding van het WK. Dan ontmoet het team Zweden in Göteborg. Het WK begint voor de Peruvianen op 16 juni. Dan nemen ze het in groep C op tegen Denemarken. Op 21 juni treft Peru Frankrijk en op 26 juni Australië.

Volledige selectie:

Doelmannen: Pedro Gallese (Veracruz/Mex), José Carvallo (UTC), Carlos Cáceda (Municipal)

verdedigers: Luis Advíncula (Lobos/Mex), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz/Mex), Alberto Rodríguez (Junior/Col), Anderson Santamaría (Puebla/Mex), Miguel Trauco (Flamengo/Bra)

Middenvelders: Pedro Aquino (Lobos/Mex), Wilmer Cartagena (Veracruz/Mex), Christian Cueva (Sao Paulo/Bra), Edison Flores (Aalborg BK/Den), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes/Por), Andy Polo (Portland Timbers/VSt), Renato Tapia (Feyernoord/Ned), Yoshimar Yotún (Orlando City/VSt)

Aanvallers: André Carrillo (Watford/Eng), Raúl Ruidíaz (Morelia/Mex), Jefferson Farfán (Lokomotiv/Rus), Paolo Guerrero (Flamengo/Bra)

Comunicamos la lista oficial de 23 jugadores que disputarán la @fifaworldcup_es: https://t.co/w353rsUWMN pic.twitter.com/2IGx8Nz956 Selección Peruana(@ SeleccionPeru) link

Hirving Lozano blikvanger bij Mexico, ook Ochoa (Standard) naar Rusland

Ook de definitieve selectie van Mexico is bekend. Bondscoach Juan Carlos Osorio neemt de verwachte namen mee naar Rusland. Hirving Lozano (22) die PSV naar de Nederlandse titel leidde is dé sterkhouder bij de Mexicanen. Ook Javier 'Chicharito' Hernández (30) is naar goede gewoonte van de partij. Het is het derde WK voor de speler van West Ham United. En om de aanvallende sterkte nog uit te dikken zijn ook de broers Jonathan en Giovani Dos Santos geselecteerd. Er zitten ook een bekende uit het Belgische voetbal in de Mexicaanse selectie. Standard-doelman Guillermo Ochoa is in principe eerste doelman van zijn land.

Opvallend: ook ervaren rot Márquez gaat naar Rusland. De voormalige speler van onder meer AS Monaco en Barcelona is op dit moment al de enige speler die op vier verschillende WK's (2002, 2006, 2010 en 2014) aanvoerder was van zijn land. Als hij speelt, wordt hij de derde speler ooit die op vijf WK's tussen de lijnen stond. Antonio Carbajal (landgenoot van Márquez) en de Duitse ex-middenvelder Lothar Matthäus gingen hem voor.

Volledige selectie:

Doelmannen: Jesús Corona (Cruz Azul), Guillermo Ochoa (Standard), Alfredo Talavera (Toluca)

Verdedigers: Edson Alvarez (América), Hugo Ayala (UANL), Jesús Gallardo (Monterrey), Miguel layun (Sevilla), Héctor Moreno (Real Sociedad), Diego Reyes (Porto), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt)

Middenvelders: Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Andres Guardado (Real Betis), Héctor Herrera (Porto), Rafael Márquez (Atlas)

Aanvallers: Javier Aquino (Tigres), Jesùs M. Corona (Porto), Giovani Dos Santos (LA Galaxy), Javier 'Chicharito' Hernández (West Ham United), Raul Jimenez (Benfica), Hirving Lozano (PSV), Dribe Peralta (América), Carlos Vela (FC Los Angeles)

These 23 warriors have dreamed of this moment: To represent 🇲🇽 in the @FIFAWorldCup. This summer that dream comes true. Here is our roster for the #WorldCup 🇷🇺🏆⚽#NadaNosDetiene pic.twitter.com/L6Y73zyHMt Mexican National Team(@ miseleccionmxEN) link

Deense bondscoach duidt zijn 23 namen voor Rusland aan

Age Hareide, de Noorse bondscoach van Denemarken, heeft zondagavond zijn 23 namen bekendgemaakt die het vliegtuig mogen opstappen naar Rusland. Henrik Dalsgaard en Lukas Lerager (beiden ex-Zulte Waregem) overleefden de finale schifting.

Hareide moest nog vier spelers teleurstellen en dat werden verdedigers Andreas Bjelland (Brentford/Eng) en Peter Ankersen (FC Kopenhagen/Den), middenvelder Mike Jensen (Rosenborg/Noo) en de geblesseerde aanvaller Nicklas Bendtner (Rosenborg/Noo).

De Denen nemen het op het WK in groep C op tegen Peru (16 juni), Australië (21 juni) en Frankrijk (26 juni). Het is voor de Scandinaviërs de vijfde WK-deelname. Een plek in de kwartfinales in 1998 in Frankrijk is het best behaalde resultaat.

Selectie:

Keepers: Kasper Schmeichel (Leicester City/Eng), Frederik Rønnow (Brøndby IF/Den) en Jonas Lössl (Huddersfield Town/Eng).

Verdedigers: Simon Kjaer (Sevilla/Spa), Mathias 'Zanka' Jørgensen (Huddersfield Town/Eng), Andreas Christensen (Chelsea/Eng), Jens Stryger Larsen (Udinese/Ita), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach/Dui), Henrik Dalsgaard (Brentford FC/Eng) en Jonas Knudsen (Ipswich Town/Eng).

Middenvelders: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur/Eng), Thomas Delaney (Werder Bremen/Dui), William Kvist (FC Kopenhagen/Den), Lasse Schöne (Ajax/Ned), Lukas Lerager (Bordeaux/Fra) en Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña/Spa).

Aanvallers: Nicolai Jørgensen (Feyenoord/Ned), Andreas Cornelius (Atalanta Bergamo/Ita), Pione Sisto (Celta de Vigo/Spa), Viktor Fischer (FC Kopenhagen/Den), Yussuf Poulsen (RB Leipzig/Dui), Martin Braithwaite (Bordeaux/Fra) en Kasper Dolberg (Ajax/Ned).

Gabulov (Club Brugge) zit in definitieve selectie Rusland

Club Brugge-doelman Vladimir Gabulov is opgenomen in de definitieve selectie van Rusland voor het WK. Bondscoach Stanislav Cherchesov maakte zijn selectie met 23 spelers bekend.

Vorige maand had bondscoach Cherchesov zijn 28-koppige voorselectie de wereld ingestuurd. Vijf spelers moesten dus nog afvallen. De ongelukkigen zijn Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Roman Neustädter (Fenerbahce), Konstantin Rausch (Dinamo Moskou), Fedor Chalov (CSKA Moskou) en Alexander Tashaev (Dinamo Moskou).

Club Brugge-doelman Vladimir Gabulov is er wel bij. De 34-jarige Gabulov telt tien caps achter zijn naam. Hij stond voor het laatst onder de lat in 2013. Ook de 38-jarige verdediger Sergei Ignashevich behoort tot de selectie. Hoewel hij al een punt achter zijn interlandcarrière had gezet, kwam Ignashevich terug op zijn beslssing op vraag van bondscoach Cherchesov, omdat Ruslan Kambolov (Rubin Kazan) zich blesseerde op de laatste speeldag van de Russische competitie. Zenit-aanvaller Aleksandr Kokorin (48 caps, 12 goals) is niet op tijd hersteld van zijn kruisbandblessure en mist het WK.

Gastland Rusland opent het WK op 14 juni in Moskou tegen Saudi-Arabië. Daarna wachten in groep A duels met Egypte (19 juni) en Uruguay (25 juni).

- De selectie -

Keepers: Igor Akinfeev (CSKA Moskou), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Andrey Lunev (Zenit Sint-Petersburg)

Verdedigers: Vladimir Granat (Rubin Kazan), Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskou), Andrey Semenov (Ahmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit Sint-Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moskou), Sergei Ignashevich (CSKA Moskou)

Middenvelders: Yury Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin (CSKA Moskou), Alan Dzagoev (CSKA Moskou), Alexander Erokhin (Zenit Sint-Petersburg), Yury Zhirkov (Zenit Sint-Petersburg), Roman Zobnin (Spartak Moskou), Daler Kuzyaev (Zenit Sint-Petersburg), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Alexander Samedov (Spartak Moskou), Denis Cheryshev (Villarreal)

Aanvallers: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexey Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Fedor Smolov (Krasnodar)

Nigeria zonder Moses Simon (AA Gent) en Uche Agbo (Standard) naar Rusland

Gernot Rohr, de Duitse bondscoach van Nigeria, heeft zijn definitieve selectie van 23 spelers bekendgemaakt voor het WK in Rusland. De geblesseerde Moses Simon (AA Gent) en Uche Agbo (Standard) zaten in de voorselectie, maar vallen alsnog uit de boot. Elderson Echiejile, die dit seizoen kampioen werd met Cercle Brugge in 1B, zit wel in de definitieve kern.

De Nigeriaanse selectie telt met William Troost-Ekong (ex-AA Gent) en Wilfred Ndidi (ex-Racing Genk) wel nog twee spelers die een verleden hebben in de Jupiler Pro League. Vorige maand riep bondscoach Rohr 30 spelers op in zijn voorselectie, zeven spelers moesten dus nog afvallen. Naast Moses Simon en Uche Agbo vielen ook Dele Ajiboye (Plateau United), Olaoluwa Aina (Chelsea), Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv), Mikel Agu (Bursaspor) en Junior Lokosa (Kano Pillars) af.

Zaterdag verloor Nigeria een oefenwedstrijd in en tegen Engeland, een van de WK-tegenstanders van de Rode Duivels in groep G. In Wembley werd het 2-1 voor het gastland. Nigeria werd op het WK ingedeeld in groep D. De Super Eagles ontmoeten daarin Kroatië (16 juni), IJsland (22 juni) en Argentinië (26 juni).

De definitieve selectie:

Doelmannen: Ikechukwu Ezenwa (Enyimba/Nig), Daniel Akpeyi (Chippa United/ZAf), Francis Uzoho (Deportivo La Coruna/Spa)

Verdedigers: William Troost-Ekong (Bursaspor/Tur), Leon Balogun (Mainz 05/Dui), Kenneth Omeruo (Kasimpasa/Tur), Bryan Idowu (Amkar Perm/Rus), Chidozie Awaziem (Nantes/Fra), Abdullahi Shehu (Bursaspor/Tur), Elderson Echiejile (Cercle Brugge/BEL), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag/Ned)

Middenvelders: John Obi Mikel (Tianjin Teda/Chn), Ogenyi Onazi (Trabzonspor/Tur), John Ogu (Hapoel Beer Sheva/Isr), Wilfred Ndidi (Leicester City/Eng), Oghenekaro Etebo (Las Palmas/Spa), Joel Obi (Torino/Ita)

Aanvallers: Odion Ighalo (Changchun Yatai/Chn), Ahmed Musa (CSKA Moskou/Rus), Victor Moses (Chelsea/Eng), Alex Iwobi (Arsenal/Eng), Kelechi Iheanacho (Leicester City/Eng), Simeon Nwankwo (Crotone/Ita)

Danny Vukovic en Mathew Ryan van de partij bij Australië

Bert van Marwijk, de Nederlandse bondscoach van Australië, heeft zijn definitieve selectie voor het WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli) bekendgemaakt. Doelmannen Danny Vukovic (Racing Genk) en Mathew Ryan (ex-Club Brugge en Genk) hadden eerder al zekerheid gekregen omtrent hun WK-deelname.

Fran Karacic (Lokomotiva Zagreb), Josh Brillante (Sydney FC), James Troisi (Melbourne Victory, ex-Zulte Waregem) en Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa, ex-Roeselare) waren de laatste afvallers bij Australië. Veteraan Tim Cahill is er wel bij. Hij speelt zijn vierde WK, na 2006, 2010 en 2014.

Australië is tijdens de groepsfase in Rusland ingedeeld in poule C, met verder Frankrijk, Denemarken en Peru.

De volledige selectie:

Doelmannen: Brad Jones (Feyenoord/Ned), Matthew Ryan (Brighton & Hove Albion/Eng), Danny Vukovic (Racing Genk/BEL)

Verdedigers: Aziz Behich (Bursaspor/Tur), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos/Jap), Matthew Jurman (Suwon Bleuwings/ZKo), James Meredith (Millwall/Eng), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers/Aus), Trent Sainsbury (Grasshoppers/Zwi)

Middenvelders: Jackson Irvine (Hull City/Eng), Mile Jedinak (Aston Villa/Eng), Robbie Kruse (VfL Bochum/Dui), Massimo Luongo (Queens Park Rangers/Eng), Mark Milligan (Al-Ahli/Sau), Aaron Mooy (Huddersfield Town/Eng), Tom Rogic (Celtic/Sch)

Aanvallers: Daniel Arzani (Melbourne City/Aus), Tim Cahill (Millwall/Eng), Tomi Juric (FC Luzern/Zwi), Matthew Leckie (Hertha BSC/Dui), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds/Jap), Dimitri Petratos (Newcastle Jets/Aus) en Jamie Maclaren (SV Darmstadt 98/Dui).

Cavani en Suárez sterkhouders bij Uruguay

De spitsen Edinson Cavani (PSG) en Luis Suárez (Barcelona) zijn dé sterkhouders in de 23-koppige selectie van Uruguay, die bondscoach Óscar Tabárez heeft bekend gemaakt. De tweevoudige wereldkampioen is de favoriet voor groepswinst. Het neemt het op tegen Rusland, Egypte en Saoedi-Arabië.

In alle linies hebben ze enkele kleppers. Fernando Muslera is al jarenlang de nummer een van de nationale ploeg én Galatasaray. In de defensie is kapitein Diego Godín (Atlético Madrid) de grote man. Op het middenveld lopen toppers als Matías Vecino en Rodrigo Bentancur rond. Cavani en Suárez zijn de grote sterren. Het spitsenduo moet voor de doelpunten zorgen bij 'La Celeste'.

De volledige selectie:

Doelmannen: Fernando Muslera (Galatasaray), Gastón Silva (Club Atlético Independiente), Martín Campaña (Club Atlético Independiente)

Verdedigers: Diego Godín (Atlético Madrid), Sebastián Coates (Sporting CP), José Giménez (Atlético Madrid), Maxi Pereira (Porto), Gastón Silva (Club Atlético Independiente), Martín Cáceres (Lazio), Guillermo Varela (Peñarol)

Middenvelders: Nahitan Nández (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matías Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sánchez (Monterrey), Cristian Rodríguez (Peñarol), Diego Laxalt (Genoa), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey)

Aanvallers: Maxi Gómez (Celta Vigo), Cristhian Stuani (Girona), Edinson Cavani (PSG), Luis Suárez (Barcelona)

Plantel definitivo de @Uruguay para la Copa del Mundo #Rusia2018. El Cuerpo Técnico confirmó los 23 futbolistas que defenderán a la Celeste en el mundial.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/bS9ZQtMK1w Selección Uruguaya(@ Uruguay) link

Bronn mag naar WK

Tunesisch bondscoach Nabil Maaloul heeft zijn definitieve WK-selectie bekendgemaakt. Dylan Bronn (AA Gent) mag zich zijn koffer definitief maken voor de Wereldbeker. Verder is ook Anice Badri (ex-Moeskroen) erbij. Topschutter Hamdi Harbaoui behoorde niet tot de voorselectie.

Na de oefenininterland tegen Turkije moesten nog 6 spelers afvallen. Moez Ben Cherifia, Bilel Mohsni, Khalil Chammam, Mohamed Wael El Arbi, Ahmed Akaichi en Karim Laaribi werden de ongelukkigen.

De 23 namen voor Tunesië:

Doelmannen: Moez Hassan (L.B.Chateauroux/Fra), Aymen Mathlouthi (Al Batin/Sau), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab/Sau)

Verdedigers: Hamdi Nagguez (Zamalek/Egy), Dylan Bronn (AA Gent/BEL), Rami Bedoui (Etoile du Sahel/Tun), Yohan Ben Alouane (Leicester City/Eng), Syam Ben Youssef (Kasimpasa/Tur), Yassine Meriah (CS Sfaxien/Tun), Oussama Haddadi (Dijon/Fra), Ali Maaloul (Al Ahly/Egy)

Middenvelders: Elyes Skhiri (Montpellier/Fra), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly/Sau), Ghaylène Chaalali (Espérance de Tunis/Tun), Ferjani Sassi (Annasr/Sau), Ahmed Khalil (Club Africain/Tun), Seifeddine Khaoui (Troyes/Fra), Wahbi Khazri (Rennes/Fra).

Aanvallers: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak/Sau), Anice Badri (Espérance de Tunis/Tun), Bassem Srarfi (Nice/Fra), Naim Sliti (Dijon/Fra), Sabeur Khelifa (C.Africain/Tun).

Talentvolle Lee Seung-woo in WK-selectie Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse bondscoach Shin Tae-yong heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor het WK in Rusland. Eén van de gelukkigen is Lee Seung-woo, die in de jeugdreeksen voor Barcelona aantrad. Hij maakte pas maandag zijn debuut in de oefeninterland tegen Honduras (2-0 zege).

De 20-jarige Lee wordt beschouwd als één van de grootste Zuid-Koreaanse talenten. In augustus 2017 zette de vleugelspeler zijn handtekening onder een contract bij het Italiaanse Verona, maar Barça bedong naar verluidt een terugkoopclausule.

Ook Moon Seon-min en Oh Ban-suk, die eveneens tegen Honduras hun debuut vierden, mogen zich opmaken voor het WK.

Verder rekent de Zuid-Koreaanse bondscoach op sterkhouders Son Heung-min (Tottenham) en Ki Sung-yueng, die Swansea City recent verliet na de degradatie uit de Premier League.

Zuid-Korea opent op het WK in groep F tegen Zweden (18/06). Nadien volgen nog groepswedstrijden tegen Mexico (23/06) en titelverdediger Duitsland (27/06). Vrijdag gingen de Zuid-Koreanen voor eigen publiek met 1-3 onderuit tegen Bosnië en Herzegovina in een vriendschappelijke interland.

Selectie

Doelmannen: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu FC)

Verdedigers: Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (FC Tokio), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Seoel), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors)

Middenvelders: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (FC Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United).

Aanvallers: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg).

Japanse bondscoach heeft zijn selectie rond

De Japanse bondscoach Akira Nishino heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor het WK in Rusland. De groep wordt gedragen door een rist ervaren spelers die buiten Japan hun brood verdienen, zoals Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Keisuke Honda (Pachuca), Shinji Okazaki (Leicester City) en Yuto Nagatomo (Galatasaray).

Voormalig Lierse- en Standarddoelman Eiji Kawashima (Metz) is er eveneens bij. Ryota Morioka (Anderlecht) en Yuya Kubo (AA Gent) haalden de voorselectie niet. Nishino, nog maar recent in dienst na het vertrek in april van Vahid Halilhodzic, maakte zijn selectie bekend daags na de met 0-2 verloren vriendschappelijke interland tegen Ghana. Japan oefent nog in en tegen Zwitserland (8 juni) en tegen Paraguay in Innsbruck (12 juni).

Japan speelt op het WK in groep H tegen Colombia (19 juni), Senegal (24 juni) en Polen (28 juni). Een achtste finale tegen de Rode Duivels hoort tot de mogelijkheden.

- selectie -

. Keepers: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa Reysol)

. Verdedigers: Yuto Nagatomo (Galatasaray), Tomoaki Makino (Urawa Reds), Wataru Endo (Urawa Reds), Maya Yoshida (Southampton), Hiroki Sakai (Marseille), Gotoku Sakai (Hamburg), Gen Shoji (Kashima Antlers), Naomichi Ueda (Kashima Antlers)

. Middenvelders: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Keisuke Honda (Pachuca), Takashi Inui (Eibar), Shinji Kagawa (Dortmund), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Genki Haraguchi (Fortuna Dusseldorf), Takashi Usami (Fortuna Dusseldorf), Gaku Shibasaki (Getafe), Ryota Oshima (Kawasaki Frontale)

. Aanvallers: Shinji Okazaki (Leicester), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz)

Ook Panama maakt 23-koppige selectie bekend

Hernán Darío Gómez, bondscoach van Panama, heeft zijn 23-koppige selectie voor het WK bekendgemaakt. AA Gent-belofte José Luis Rodríguez, die vannacht nog in de basis startte in een oefenpot met Noord-Ierland, is erbij in Rusland. Ricardo Ávila, die andere belofte van de Buffalo’s, behoort tot de afvallers.

De ontlading bij José Luis Rodríguez en diens familie was immens toen hij het goede nieuws vernam. Dat bewijst onderstaande video. De amper 19-jarige middenvelder was bij de beloften van AA Gent nog een jaar buiten strijd met een kruisbandblessure en heeft er een lange revalidatie op zitten.

Así fue la celebración de José Luis Rodríguez; luego de conocer que está en la lista de los 23 mundialistas panameños. #VamosPaRusia 🇵🇦 pic.twitter.com/D4w3fiFg9P TVN Noticias(@ tvnnoticias) link

Que Grande PUMA!!!!!

Que Grande PUMA!!!!!

Así se entero junto a su familia José Luis Rodríguez que iría a #Rusia2018. El jugador de @KAAGent de Bélgica fue la sorpresa en la lista de 23. pic.twitter.com/Z1ujMUtMPG La Extrema Roja(@ LaExtremaRoja) link

‼️ Surprise du chef bij eerste @BelRedDevils-tegenstander.



🇵🇦 José Luis Rodriguez (@KAAGent) - nog maar net hersteld van een zware kruisbandblessure - zit bij de 23. Collega-Gentenaar Ricardo Avila valt verrassend uit de boot.



📱 Volg dit en meer WK-nieuws op @HLN_BE pic.twitter.com/a8P8Rzwahm Mathieu Goedefroy(@ MGoedefroy) link

Argentinië trekt met Biglia, maar zonder Icardi naar Rusland

Mauro Icardi is niet opgenomen in de 23-koppige selectie van Argentinië voor het WK. De goalgetter van Inter Milaan werd dit seizoen met 29 treffers gedeeld topschutter in de Serie A maar is het slachtoffer van de grote concurrentie vooraan. Bondscoach Jorge Sampaoli opteerde voor Lionel Messi (FC Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus) en Paulo Dybala (Juventus).

Ook voormalig Anderlecht-kapitein Lucas Biglia zit in de selectie van Sampaoli. De middenvelder, momenteel actief bij AC Milan, brak enkele weken geleden nochtans nog twee ruggenwervels. Maar hij zou toch klaar geraken voor het WK.

Argentinië werd op het WK ingedeeld in groep D. Het treft daarin IJsland (16 juni), Kroatië (21 juni) en Nigeria (26 juni).

D e selectie

Doelmannen (3): Sergio Romero (Manchester United), Willy Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate)

Verdedigers (7): Gabriel Mercado (Sevilla), Nicolas Otamendi (Manchester City), Federico Fazio (AS Roma), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Rojo (Manchester United), Marcos Acuña (Sporting Lissabon), Cristian Ansaldi (Torino)

Middenvelders (9): Javier Mascherano (Hebei Fortuna), Eduardo Salvio (Benfica), Angel Di Maria (PSG), Ever Banega (Sevilla), Lucas Biglia (AC Milan), Manuel Lanzini (West Ham), Giovani Lo Celso (PSG), Maximiliano Meza (Independiente), Cristian Pavon (Boca Juniors)

Aanvallers (4): Lionel Messi (FC Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Paulo Dybala (Juventus)

¡#Rusia2018 está en marcha! Estos son los 23 elegidos por Jorge Sampaoli para representar a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo 🇦🇷 #VamosArgentina #SomosArgentina pic.twitter.com/Nd930JwQXt Selección Argentina(@ Argentina) link

Geen plaats voor Morata en Fabregas bij Spanje

Spaans bondscoach Julen Lopetegui heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor het WK in Rusland (14- juni - 15 juli). Real Madrid en Barcelona zijn zoals gewoonlijk hofleverancier. Lopetegui koos er niet voor om zoals andere landen de WK-voorbereiding te starten met een (ruime) voorselectie. De bondscoach onthulde meteen de definitieve groep van 23 voetballers.

De Spaanse selectie teert zoals gewoonlijk op meerdere sterkhouders van Real Madrid en Barcelona. Real levert zes vertegenwoordigers (Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Isco, Marco Asensio en Lucas Vázquez), kampioen Barcelona vier (Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets en Andrés Iniesta). Voor Iniesta, die Barcelona deze zomer verlaat, is het toernooi allicht zijn laatste met 'La Roja'. De 34-jarige middenvelder zet na Rusland meer dan waarschijnlijk een punt achter interlandcarrière.

Álvaro Morata (Chelsea) is een opvallende afwezige, net als zijn teamgenoot Cesc Fabregas. Ook Sergio Roberto (Barcelona), Marc Bartra (Real Betis) en Vitolo (Atlético Madrid) ontbreken. Spanje opent het WK met een burenduel tegen Portugal (15/06). Nadien volgen in de groepsfase nog duels tegen Iran (20/06) en Marokko (25/06). In 2010 ging La Roja nog met de wereldtitel aan de haal, maar vier jaar later volgde een ontnuchtering. Spanje sneuvelde in Brazilië al in de poules.

De selectie:

. Doelmannen: David De Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli/Ita) en Kepa Arrizabalaga (Athletic).

. Verdedigers: Daniel Carvajal (Real Madrid), Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea/Eng), Jordi Alba (Barcelona) en Nacho Monreal (Arsenal).

. Middenvelders: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético Madrid), Koke (Atlético Madrid), Thiago Alcántara (Bayern München/Dui), Andrés Iniesta (Barcelona) en David Silva (Manchester City/Eng).

. Aanvallers : Iago Aspas (Celta), Rodrigo (Valencia) en Diego Costa (Atlético Madrid)

Franse nationale ploeg laat heel wat sterren thuis

Frans bondscoach Didier Deschamps heeft zijn selectie voor het WK voetbal in Rusland bekendgemaakt. Dimitri Payet, die uitviel in de finale van de Europa League met een dijblessure, is de grote afwezige. Ook Karim Benzema blijft thuis.

De opvallendste namen die wel deel uitmaken van de selectie van 23 zijn Florian Thauvin (Marseille), Nabil Fekir (Lyon), Steven Nzonzi (Sevilla), Benjamin Mendy (Manchester City) en Djibril Sidibé (Monaco). Die laatste twee komen uit een zware blessure. Over de niet-selectie van Payet zei Deschamps: "Hij was een serieuze kandidaat om erbij te zijn, maar zijn situatie is woensdag nog verergerd. Het is een spierblessure, dus is er bovendien kans dat hij hervalt."

De grootste sterren in de Franse selectie zijn Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG) en Paul Pogba (Manchester United). Dat Deschamps in weelde baadt is duidelijk, want zowel Coman (Bayern München), Lacazette (Arsenal), Benzema (Real Madrid), Martial (Manchester United) als Rabiot (PSG) vallen naast de selectie.

Selectie:

Doelmannen: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Alphonse Areola (Paris SG)

Verdedigers: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris SG), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Stuttgart), Adil Rami (Marseille), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Raphaël Varane (Real Madrid)

Middenvelders: N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern München)

Aanvallers : Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Paris SG), Florian Thauvin (Marseille)

Weinig verrassingen bij selectie Engeland

Engels bondscoach Gareth Southgate heeft zijn 23-koppige selectie voor het WK voetbal van volgende maand (14 juni-15 juli) in Rusland bekendgemaakt. Southgate liet enkele gevestigde waarden als doelman Joe Hart (West Ham), verdediger Chris Smalling (Manchester United), en middenvelder Jack Wilshere (Arsenal) thuis. Liverpool-middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain moest geblesseerd afhaken.

De 31-jarige Hart zit al jaren in een negatieve spiraal, maar keepte in de kwalificaties toch nog negen van de tien interlands. Na enkele weinig overtuigende prestaties bij West Ham verloor hij daar zijn stek, waarop ook Southgate hem passeerde.

De 28-jarige Smalling, nochtans al jaren een vaste waarde bij Manchester United en aanwezig op het laatste WK in 2014 en EK in 2016, werd voor het laatst door Southgate geselecteerd in oktober vorig jaar. Zijn afwezigheid in de WK-selectie komt dus niet als een grote verrassing.

Ook de 26-jarige Wilshere is er niet bij. De middenvelder, wiens carrière al jaren geteisterd wordt door blessures, kende een degelijk seizoen bij Arsenal, maar verloor het pleit tegen de jongere Ruben Loftus-Cheek.

Engeland werd in de groepsfase ingedeeld in groep G, de poule van de Rode Duivels. De Three Lions starten met partijen tegen Tunesië (18 juni) en Panama (24 juni) om te eindigen met een duel tegen de Duivels (28 juni). Engeland hoopt eindelijk eens komaf te maken met de matige WK-prestaties uit het verleden. Behalve de wereldtitel in 1966 in eigen land, was de vierde plek in 1990 het beste resultaat. De voorbije twee WK’s (in Zuid Afrika in 2010 en in Brazilië in 2014) werden de Engelsen respectievelijk in de achtste finales en in de groepsfase uitgeschakeld.

De volledige selectie:

Doelmannen: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Verdedigers: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City), Ashley Young (Manchester United)

Middenvelders: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Raheem Sterling (Manchester City)

Aanvallers: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal)

Reserves: Tom Heaton (Burnley), James Tarkowski (Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Adam Lallana (Liverpool)

Portugal trekt zonder Eder en Nani naar Rusland

Ook Portugees bondscoach Fernando Santos heeft zijn selectie voor het WK voetbal in Rusland bekendgemaakt. Eder (Lokomotiv Moskou), die nog scoorde in de finale van het EK in 2016, en Nani (Lazio Rome) zijn de opvallendste afwezigen. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) is uiteraard wel van de partij bij de Europese kampioen.

André Silva (AC Milaan) en Gonçalo Guedes (Valencia), twee jonge aanvallers, schopten het wel tot op de lijst van Santos. André Gomes (FC Barcelona), Danilo Pereira (FC Porto), Renato Sanchez (Bayern München) en Fabio Coentrao (Sporting Lissabon) zijn er allen niet bij.

Portugal, dat het op 2 juni vriendschappelijk opneemt tegen de Rode Duivels, speelt op het WK in groep B met Spanje, Marokko en Iran.

De selectie:

Doelmannen: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Goztepe), Rui Patricio (Sporting)

Verdedigers: Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoli), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Ruben Dias (Benfica).

Middenvelders: Adrien Silva (Leicester City), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (AS Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskou), William Carvalho (Sporting), Bernardo Silva (Manchester City)

Aanvallers: André Silva (AC Milaan), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas)

Carcela met Marokko naar WK

Een knappe beloning voor zijn uitstekende play-offs. Mehdi Carcela maakt deel uit van de definitieve WK-selectie van Marokko. De smaakmaker van Standard speelde zich de afgelopen maanden in de gratie van bondscoach Hervé Renard. Ook Mbark Boussoufa (ex-Gent en Anderlecht) en Nabil Dirar (ex-Westerlo en Club Brugge) zijn erbij.

Carcela zakte weer af naar Sclessin om meer speelminuten te verzamelen en zich zo in de kijker te spelen voor de nationale ploeg. Daar leek hij in eerste instantie niet in te slagen want de balvirtuoos was er in maart niet bij tijdens de oefenduels tegen Servië en Oezbekistan. Uiteindelijk kon de aanvallende middenvelder van de Rouches dankzij uitstekende play-offs bondscoach Hervé Renard tóch overtuigen, want hij maakt nu deel uit van de 23 definitieve namen die mee mogen naar het WK in Rusland. Marokko zit in poule B met Iran, Portugal en Spanje. Het wordt de eerste WK-deelname voor het lands sinds 1998.

Selectie:

Doelmannen: Munir Mohamedi (Numancia/Spa), Yassine Bounou (Girona/Spa), Ahmed Red Tagnaouti (IR Tanger/Mar)

Verdedigers: Mehdi Benatia (Juventus/Ita), Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers/Eng), Manuel Da Costa (Basaksehirspor/Tur), Achraf Hakimi (Real Madrid/Spa), Nabil Dirar (Fenerbahçe/Tur), Badr Banoun (Raja Casablanca/Mar), Hamza Mendyl (Lille/Fra)

Middenvelders: Youssef Aït Bennasser (Caen/Fra), Mehdi Carcela (Standard/BEL), Karim El Ahmadi (Feyenoord/Ned), Hakim Ziyech (Ajax/Ned), Younes Belhanda (Galatasaray/Tur), Fayçal Fajr (Getafe/Spa), Nordin Amrabat (Leganés/Spa), Amine Harit (Schalke 04/Dui), Mbark Boussoufa (Al-Jazira/VAE), Sofyan Amrabat (Feyenoord/Ned)

Aanvallers: Aziz Bouhaddouz (St. Pauli/Dui), Ayoub El Kaabi (RS Berkane/Mar), Khalid Boutaïb (Malatyaspor/Tur)

Reserves: Oualid El Hajjam (Amiens/Fra), Youssef En-Nesyri (Malaga/Spa), Noussair Mazraoui (Ajax/Ned)

Le sélectionneur national @Herve_Renard_HR a dévoilé jeudi 17 mai 2018 la liste de l'équipe nationale A composée de 26 joueurs ; dont trois réservistes ; pour effectuer un stage de préparation à partir du 24 mai à Rabat en prévision de la phase finale de @fifaworldcup_fr pic.twitter.com/yjFUsrNxV8 Maroc(@ EnMaroc) link

Vier bekenden bij WK-selectie Senegal

Ook de 23 namen van Senegal zijn bekend. Daarbij vier namen met een Belgische link: Kara Mbodji (Anderlecht), Kalidou Koulibaly (Napoli en ex-RC Genk), Cheikhou Kouyaté (West Ham en ex-Anderlecht) en Moussa Waguè (Eupen) mogen hun kunsten etaleren in Rusland. Voorts doet bondscoach Aliou Cissé ook beroep op sterspeler Sadio Mané die furore maakt bij Liverpool. Het Afrikaanse land speelt tegen Polen, Colombia en Japan in groep H.

Selectie:

Doelmannen: Abdoulaye Diallo (Rennes/Fra), Khadim Ndiaye (Horoya/Gui), Alfred Gomis (Spal/Ita)

Verdedigers: Kalidou Koulibaly (Napoli/Ita), Lamine Gassama (Alanyaspor/Tur), Kara Mbodj (Anderlecht/Bel), Moussa Wagué (Eupen/Bel), Youssouf Sabaly (Bordeaux/Fra), Saliou Ciss (Valenciennes/Fra), Salif Sané (Hannover/Dui)

Middenvelders: Pape Alioune Ndiaye (Stoke/Eng), Idrissa Gana Gueye (Everton/Eng), Cheikhou Kouyaté (West Ham/Eng), Cheikh Ndoye (Birmingham/Eng), Alfred Ndiaye (Wolverhampton/Eng)

Aanvallers: Sadio Mané (Liverpool/Eng), Keita Baldé Diao (Monaco/Fra), Diafra Sakho (Rennes/Fra), Moussa Konaté (Amiens/Fra), Ismaila Sarr (Rennes/Fra), Mbaye Niang (Torino/Ita), Moussa Sow (Bursaspor/Tur), Mame Biram Diouf (Stoke/Eng)

🔴OFFICIEL!



Voici la liste des 23 joueurs retenus pour la coupe du monde 2018:



Senegal's World Cup squad:#Senegal #WC2018 pic.twitter.com/msEUSFh2qe Senegal Football🇸🇳(@ SenegalFootball) link

Ari Skulason mag met IJsland mee naar WK

Heimir Hallgrimsson, bondscoach van IJsland, heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor het WK voetbal (14 juni-15 juli) in Rusland. Ari Skulason (Lokeren) is erbij. Het wordt voor IJsland de eerste WK-deelname ooit.

Na de knappe kwartfinale op het EK in Frankrijk in 2016 kon IJsland zich ook plaatsen voor het WK in Rusland. Sterspeler van het team is nog steeds spelverdeler Gylfi Sigurdsson (Everton). Naast Ari Skulason hebben ook Olafur Skulason (ex-Zulte Waregem), Birkir Bjarnason (ex-Standard), Sverrir Ingason en Alfred Finnbogason (beiden ex-Lokeren) een verleden in de Jupiler Pro League.

IJsland neemt het in de poulefase in groep D op tegen Argentinië (16 juni), Nigeria (22 juni) en Kroatië (26 juni).

Selectie:

Doelmannen: Hannes Halldorsson (Randers/Den), Rúnar Runarsson (Nordsjaelland/Den), Frederik Schram (Roskilde/Den)

Verdedigers: Kari Arnason (Aberdeen/Sch), Ari Skulason (Lokeren/BEL), Birkir Saevarsson (Valur Reykjavik/IJs), Sverrir Ingason (Rostov/Rus), Hordur Magnusson (Bristol City/Eng), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofia/Bul), Ragnar Sigurdsson (Rostov/Rus), Samuel Fridjonsson (Valerengen/Noo)

Middenvelders: Arnor Traustason (Malmö/Zwe), Aron Gunnarsson (Cardiff City/Wal), Gylfi Sigurdsson (Everton/Eng), Emil Hallfredsson (Udinese/Ita), Birkir Bjarnason (Aston Villa/Eng), Johann Gudmundsson (Burnley/Eng), Olafur Skulason (Karabükspor/Tur), Rurik Gíslason (Sandhausen/Dui)

Aanvallers: Alfred Finnbogason (Augsburg/Dui), Jun Bödvarsson (Reading/Eng), Björn Sigurdarson (Rostov/Rus), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven/Ned)

Thelin bij de gelukkigen bij Zweden

Ook de Zweedse bondscoach Janne Anderson heeft vandaag bekendgemaakt welke 23 spelers het vliegtuig mogen nemen naar Rusland. Waasland-Beveren-aanvaller Isaac Kiese Thelin behoort tot de gelukkigen. Zweden, dat zich de voorbije twee WK's niet kon plaatsen, kan in Rusland niet rekenen op sterspeler Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy). De aanvaller liet eerst een opening om zijn comeback te vieren bij het Zweedse elftal, maar uiteindelijk kwam het zover niet. Kiese Thelin, dit seizoen goed voor negentien treffers in de Jupiler Pro League, krijgt voorin met Emil Forsberg (RB Leipzig), John Guidetti (Alaves), Ola Toivonen (Toulouse) en Marcus Berg (Al Ain) echter nog steeds met voldoende concurrentie af te rekenen.

Zweden, dat in de barrages verrassend Italië uitschakelde, neemt het in groep F op tegen Zuid-Korea (18 juni), Duitsland (23 juni) en Mexico (27 juni).

Selectie:

Doelmannen: Robin Olsen (FC Kopenhagen/Den), Kristoffer Nordfeldt (Swansea/Eng), Karl-Johan Johnsson (Guingamp/Fra)

Verdedigers: Andreas Granqvist (Krasnodar/Rus), Victor Lindelöf (Manchester United/Eng), Mikael Lustig (Celtic/Sch), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen/Dui), Pontus Jansson (Leeds/Eng), Emil Krafth (Bologna/Ita), Filip Helander (Bologna/Ita), Martin Olsson (Swansea/Eng)

Middenvelders: Sebastian Larsson (Hull/Eng), Gustav Svensson (Seattle Sounders FC/VSt), Albin Ekdal (Hambourg/Dui), Emil Forsberg (RB Leipzig/Dui), Viktor Claesson (Krasnodar/Rus), Jimmy Durmaz (Toulouse/Fra), Marcus Rohdén (FC Crotone/Ita), Oscar Hiljemark (Genoa/Ita)

Aanvallers: Marcus Berg (Al Ain/VAE), John Guidetti (Alaves/Spa), Isaac Kiese-Thelin (Waasland-Beveren/BEL), Ola Toivonen (Toulouse/Fra)

Neymar voert Braziliaanse selectie aan

Braziliaans bondscoach Tite heeft meteen de 23 spelers bekendgemaakt die op het vliegtuig mogen stappen naar Rusland. Sterspeler Neymar is zoals verwacht van de partij.

De belangrijkste afwezige in de selectie van Tite is Neymar's maatje bij PSG, rechtsachter Dani Alves. Hij liep vorige week een zware knieblessure op en moet thuisblijven.

Brazilië is de grote favoriet in groep E. De Seleçao ontmoet achtereenvolgens Zwitserland (17 juni), Costa Rica (22 juni) en Servië (27 juni) in de eerste ronde.

Selectie:

Doelmannen: Alisson (AS Roma/Ita), Ederson (Manchester City/Eng), Cassio (Corinthians/Bra)

Verdedigers: Danilo (Manchester City/Eng), Fagner (Corinthians/Bra), Marcelo (Real Madrid/Spa), Filipe Luis (Atlético Madrid/Spa), Miranda (Inter Milan/Ita), Marquinhos (Paris SG/Fra), Thiago Silva (Paris SG/Fra), Geromel (Gremio/Bra)

Middenvelders: Casemiro (Real Madrid/Spa), Fernandinho (Manchester City/Eng), Paulinho (Barcelona/Spa), Renato Augusto (Beijing Guoan/Chn), Fred (Shakhtar Donestk/Oek), Philippe Coutinho (Barcelona/Spa), Willian (Chelsea/Eng)

Aanvallers: Neymar (Paris SG/Fra), Gabriel Jesus (Manchester City/Eng), Roberto Firmino (Liverpool/Eng), Douglas Costa (Juventus/Ita), Taison (Shakhtar Donetsk/Oek)

