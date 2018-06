Definitief: géén Moses Simon op het WK NP

01 juni 2018

Het is definitief, na dagen vol onduidelijkheid. Geen Moses Simon op het WK in Rusland. De Nigeriaanse flankaanvaller van AA Gent kreeg vandaag het slechte nieuws nadat hij eerder deze week een MRI-scan onderging. Hij sukkelt met een scheurtje van een paar centimeter in zijn dijbeen. Simon is een drietal weken buiten strijd en wordt uit de selectie gelaten. (NP)