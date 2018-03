De (WK-)mascotte: al sinds 1966 een zekerheid op grote toernooien MDB

14 maart 2018

14u19 0 WK voetbal In 1966 zag de allereerste officiële WK-mascotte het licht en sindsdien paseerden heel wat opvallende creaties de revue. Ook op de EK's werd er telkens een nieuwe mascotte uit de mouw getoverd.

Officiële mascotte WK 2018: Zabivaka

De Russen mochten tussen drie verschillende mascottes kiezen. Een wolf, een kat of een tijger in een astronautenpak. Liefst een miljoen Russen kozen uiteindelijk voor de wolf die de naam Zabivaka krijgt. Vrij vertaald in het Russisch: "Hij die scoort."

Allereerste officiële mascotte in 1966: World Cup Willie

De WK-mascotte zag in 1966 het licht. Toen werd het immense toernooi georganiseerd in Engeland en toverden de Britten World Cup Willie uit de hoge hoed. Willie was een leeuw (naar de bijnaam van de Engelse voetbalploeg, The Three Lions) die werd uitgedost in de Union Jack.

World Cup Willie pic.twitter.com/YNbIaqW2VE The League Magazine(@ Theleaguemag) link

Belgisch getinte mascotte, EK 2000: Benelucky

In 2000 mocht België een groot voetbaltoernooi organiseren. Met buurland Nederland weliswaar. Beide landen kwamen dan ook op de proppen met een mascotte die zowel Belgisch als Hollands getint was. De kleuren van de vlaggen vloeiden mooi in elkaar over op het hoofd van een leeuw. Gedoopt als Benelucky.

The mascots of this and the last three Euros have all been cutesy kids. Such is the dread legacy of Benelucky. pic.twitter.com/G8Ene6Jczf Andrew Thomas(@ andi_thomas) link

Officiële mascotte WK 1986: Pique

Dan naar het WK waar onze Rode Duivels hun beste prestatie neerzetten. Die vierde plek in Mexico 1986 dus. Daar zwaaide Pique als mascotte de plak. Aanvankelijk was het aan Colombia om dat WK te organiseren, maar door economische redenen nam Mexico over. Pique staat bol van de Mexicaanse stereotypes. Denk maar aan de kenmerkende snor en de sombrero. Pique zag ook hoe op dat WK de wereld kennismaakte met de 'Mexican Wave'.