De warme oproep van onze chef voetbal aan de Gouden Generatie: "Maak het nu waar" Stephan Keygnaert

18 juni 2018

06u21 0

"There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure"

Colin Powell

Colin Powell, 81 inmiddels, is in 1991 onder het presidentschap van G.H.W. Bush hoofd van de 'Joint Chiefs of Staff' - de hoogste militaire functie in de Amerikaanse krijgsmacht. In die verantwoordelijkheid leidt hij de welbekende operatie 'Desert Storm' - de bevrijding van Koeweit van het Iraakse leger te midden de Golfoorlog.

Colin Powell staat bekend als een van de grootste strategische genieën in de (Amerikaanse) geschiedenis.

Voor Powell, die na zijn politieke loopbaan honderden lezingen gaf overal ter wereld, had succes in het veld weinig geheimen: 'Het is het resultaat van voorbereiding, hard werken én leren van de mislukkingen uit het verleden.'

'Voetbal is Oorlog', sprak wijlen Rinus Michels.

Wel, de Rode Duivels beginnen vandaag aan de veldslag die hun carrière mee zal tekenen én bepalen.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN