De vloek van de wereldkampioen: Duitsland verliest van Zuid-Korea en verlaat WK-toneel voor het eerst in de groepsfase Mike De Beck & Dries Mombert

27 juni 2018

17u56 0 Zuid-Korea ZKO ZKO 2 einde 0 DUI DUI Duitsland WK voetbal Tegen Zweden kon ‘Die Mannschaft’ de blamage in extremis vermijden, vandaag voltrok de vernedering zich wel in de Kazan Arena. De inspiratieloze Duitsers – waar is Leroy Sané als je hem nodig hebt? – konden de Zuid-Koreaanse muur niet slopen. Sterker nog, het ging zelfs de boot in met 2-0. Zo gaan Zweden (dat met 0-3 won van Mexico) en Mexico door naar de achtste finales. Voor het eerst sneuvelt Duitsland in de eerste groepsfase van een WK. Ook Brazilië, Frankrijk, Italië en Spanje overleefden als wereldkampioen de eerste ronde niet. De kroniek van de aangekondigde Duitse exit.

Wat heeft dit Duitsland het toch o zo moeilijk om een hecht blok te ontwrichten. Ook tegen Zuid-Korea was het weer van dattum. De ‘Mannschaft’ miste dat vleugje creativiteit om de Aziaten in verlegenheid te brengen. Zuid-Korea kon zelfs geschiedenis schrijven. Duitsland won alle vorige WK-ontmoetingen met een Aziatisch land. Vandaag gebeurde dat dus niet. De Zuid-Koreanen hadden ook hun huiswerk gemaakt. De Duitse flanken kregen geen ruimte om de voorzet te trappen en als dat wel gebeurde, was het niet zuiver. Atypisch Duits. Daarbovenop ging Zuid-Korea nog met de beste kansen lopen. Neuer – ja zelfs de immer betrouwbare Manuel - zette zijn eigen flatertje zelf nog recht, waarna Son enkele keren de neus aan het venster stak.

Özil dan, de man die weer in de basis werd gedropt en die al zo veel assists achter zijn naam had staan. Vandaag toonde hij te weinig durf en dus ook geen creativiteit. 'Geen' en 'creativiteit', het werden de codewoorden van de dag bij de Duitsers. Ook invallers Mario Gomez en Thomas Müller – Löw trok andermaal de kaart van zijn oudgedienden – konden het tij niet meer keren. Het was zelfs nog met de bibber op het lijf toekijken hoe de Aziaten de vlijmscherpe counters telkens vergaten af te maken. Uiteindelijk lukte het hen dan toch. Eerst werd de treffer van Kim Young-Gwon nog afgekeurd voor buitenspel, maar de videoref zorgde voor duidelijkheid. De bal kwam namelijk van een Duitse voet. Terechte treffer dus. Son, de bezieler van dit Zuid-Korea, deponeerde in de extra tijd het leer nog in het lege doel. Er restte de Duitsers niets anders dan af te druipen. Met de staart tussen de benen.

Tactische analyse

Joachim Löw heeft zo zijn eigen interpretatie van de definities rechts- en linksachter. Zoals altijd stonden flankverdedigers Kimmich en Hector bijzonder hoog op het veld in een poging om de spitsen met gevaarlijke voorzetten te voeden. Iets wat niet lukte, want de laatste passes waren telkens niet zorgvuldig. Ook omdat de Koreanen goed stonden op te letten. Löw rekende dan maar op zijn oudgedienden Mario Gomez en Thomas Müller, zij moesten vooraan voor de kentering zorgen. Sneuvelen met zijn principes, heet zoiets. Door de aanvallende intenties lag er dan ook veel ruimte in de rug van de Duitse defensie, op dit WK enorm kwetsbaar. In het slot konden de Zuid-Koreanen daar eindelijk van profiteren.

Man van de match: Son Heung-Min

De middenvelder van Tottenham stond er vooraan vaak alleen voor, maar hij deed dat wel uitstekend. Haast alle Zuid-Koreaanse gevaarlijke acties begonnen of eindigden bij zijn voet. Moest vaak veel meters overbruggen om een kans in elkaar te knutselen en ging dan ook helemaal tot het gaatje. Hij maakte er zelfs in het ultieme slot nog 2-0 van. De kers op de taart. Ontsnapt hij zo dan toch aan zijn legerdienst? Want een uitzonderlijke prestatie voor het vaderland was het zeker.

De beste tweets:

“Hello Kim Jong, this is Angela Merkel. We are ready to go to war with you against South Korea” #KORGER pic.twitter.com/KurEDGGyfD World Cup(@ FlFAWC2018) link

BREAKING NEWS: after Korea saved Mexico from being eliminated, Mexico has officially changed their language from Spanish to Korean#MEXSWE #KORGER pic.twitter.com/1DcPhBdH8a Armani(@ armani_salado) link

The cause of champions strike again #KORGER pic.twitter.com/rQ5EqCDgYq MaHMuD Wazeeree(@ Mahmud_wazeeree) link

How Germany fans are watching this game😝 #KORGER pic.twitter.com/vIbvzAdbX9 Larrymemes☆(@ Larrymemes254) link

Germany leaving Russia like..... #KORGER pic.twitter.com/1sTfITF8m8 Savage Prince 🇳🇬(@ Its_charles_ng) link

