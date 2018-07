De tweede voor Frankrijk! Met dank aan wonderkind Mbappé, moegestreden Kroaten en... de VAR Yari Pinnewaert & Hans Op De Beeck

15 juli 2018

17u50 170 Frankrijk FRA FRA 4 einde 2 KRO KRO Kroatië WK voetbal Alsof het in de sterren van het Luzhniki geschreven stond, werd de WK-finale een blauwdruk van een maand voetbal in Rusland 2018. Een omstreden beslissing van de VAR, een penalty, Fransen die lelijk voetbalden, Kroaten die heroïsch streden. Maar uiteindelijk ook: ‘Les Bleus’ die zegevierden. Perisic deed de Franse opener, een owngoal van Mandzukic, nog teniet maar daarna liep een eens te meer sluw Frankrijk uit via goals van Griezmann (p), Pogba en Mbappé. Lloris blunderde nog zwaar, maar zonder erg: 4-2. Voor de tweede keer in zijn geschiedenis wereldkampioen na het WK in eigen land in 1998. Proficiat, Frankrijk.

‘De Haantjes’ mogen dan weinig voetbalharten gestolen hebben op dit WK, onverdiend kan je hun triomftocht niet noemen. Nadat ze het bijzonder slim aanpakten tegen onze Duivels, stonden ze in minuut 65 op 4-1 tegen Kroatië. Dan moet er niet meer gediscussieerd worden over verdiend of onverdiend. Kroatië, tot dan alles gegeven, ook dan in de Franse val gelopen. De motor van Modric die nooit vol op toerental draaide - ook dat was een verdienste van de Fransen. Zes minuten nadat Pogba raak had getroffen (3-1), sloeg ook Mbappé ongenadig vanop afstand toe. De trofee van Speler van het Toernooi moest Mbappé laten aan Modric, maar dat zal hem worst wezen. Of Lloris ook tot 'Doelman van het Toernooi' wordt uitgeroepen, is nog maar zeer de vraag. Vier minuten later (69') ging de Spurs-goalie zwaar in de fout bij het uitverdedigen: Mandzukic profiteerde en wiste zo zijn ongelukkige own-goal (1-0) uit. Het zou bij een voetnoot blijven, maar niet voor Thibaut Courtois. De Rode Duivel die na ook een weinig overtuigende prestatie van Subasic plots ook officieel de allerbeste keeper op dit WK is.

Eén van dé momenten van de WK-finale, hoe spijtig ook: de beslissing van de VAR om de bal tegen de hand van Perisic te laten herbekijken. Eens te meer een hemeltergende beslissing, want nooit dat dit een 'clear error' van ref Néstor Pitana was. De Argentijn moest de fase ook zelf vijfenvijftig keer herbekijken, alvorens de bal toch op de stip te leggen. Griezmann zette de elfmeter feilloos om, goed voor zijn vierde goal dit WK en de titel van 'Man van de Match'. Een wereld van verschil, die Franse voorsprong bij de pauze. Want even daarvoor had Perisic Kroatië uit de bol laten gaan door oververdiend toe te slaan: 1-1. De ex-speler van Roeselare scoorde alweer zijn derde goal op dit WK. Dat de Fransen op voorsprong waren geklommen, was ook dankzij een Kroatisch 'accident de parcours' tot stand gekomen. Pitana floot een onzichtbare fout van Brozovic op Griezmann, wiens vrije trap door Mandzukic in eigen doel werd verlengd met het hoofd.

Maar na de pauze viel er nog weinig af te dingen op het Franse geweld. De Kroatische driehoek Brozovic-Rakitic-Modrid, die zoveel indruk maakte, gefnuikt door het Franse trio Kanté-Pogba-Griezmann. Zowel Pogba als Mbappé bekroonden hun beresterk WK met een knappe goal, waarna Kroatië tegen de touwen hing. Definitief, ditmaal. Ondanks de blunder van Lloris. De Duivels kunnen zeggen dat ze uitgeschakeld zijn door de winnaar van het WK, maar dat zal ongetwijfeld wrang in menig Belgische mond klinken. Geen Fransman die daarom treurt, zoals Griezmann repliceerde op de kritiek van Courtois: "On s'en fou! - het kon de Fransen niet schelen hoe ze hier voetbalden, zolang de Coupe maar naar Parijs gebracht werd. Je kan het ze moeilijk verwijten. Deschamps al zeker niet: hij is nu wereldkampioen zowel als speler als trainer. Alleen Franz Beckenbauer en Mário Zagallo kunnen dat zeggen. Wat een sportieve revanche na de verloren EK-finale van twee jaar geleden tegen Portugal. Dit Frankrijk ging zich geen twee keer aan dezelfde steen stoten. Daarvoor waren ze té berekend, té cynisch, té snel, té sterk ook. In Moskou gingen de regensluizen open toen de beker overhandigd werd, maar 'Les Bleus' vertoefden dan al lang diep in de hoogste voetbalhemel.

