De sublieme Belgische tegenaanval waarbij enkel de apotheose ontbrak: "Dat kon zo in het voetbalmuseum" Mike De Beck

15 juli 2018

08u00

Bron: FIFA & Süddeutsche Zeitung 0 WK voetbal De ultieme treffer van Chadli tegen Japan ligt ongetwijfeld nog vers in het geheugen, maar ook gisteren boetseerden de Rode Duivels een kunststukje in elkaar. Tien minuten voor tijd zorgden de Belgen tegen Engeland voor een aanval om duimen en vingers bij af te likken. Met - hoe kan het ook anders? - frivole hakjes van Eden Hazard en Kevin De Bruyne. "Als die bal binnen ging, was dit het doelpunt van het toernooi", klonk het bij de FIFA-commentator.

Elf seconden, vier verschillende spelers en zeven balcontacten. Op die manier tekenden de Rode Duivels voor het snelste Belgische WK-doelpunt ooit (3 minuten en 39 seconden). Maar Thomas Meunier had zomaar twee keer kunnen scoren en dat laatste doelpunt had pas echt de geschiedenis in gegaan. Alleen al omwille van de pure schoonheid van de aanval. Moussa Dembélé was de eerste Belg die zijn voet tegen de bal zette na Engels balverlies. Vincent Kompany en Dries Mertens waren de volgende stationnetjes, maar de aanval kwam pas echt op gang wanneer Jan Vertonghen er zijn linkervoet tegen zette.

Aangespeeld door Vertonghen bracht Eden Hazard met een van zijn vele frivole tikken op dit WK de bal helemaal aan het rollen.

Zo kon de Belgische nummer tien Dries Mertens vrijspelen. Slechts één Engelsman moest de invaller nog omspelen waarna het spel echt helemaal open lag. Om nog een versnelling in de tegenaanval te steken, kan je de bal dan aan niemand beter dan Kevin De Bruyne kwijt.

'Ik kan niet onderdoen voor Eden', dacht 'KDB'. Op zijn beurt speelde hij met een hakbal Dries Mertens aan. Tik-tak: de Belgische klok tikte vrolijk rond.

Eéntijdsvoetbal. Dat wilde Dries Mertens ook graag verder zetten en met één tik bracht hij Kevin De Bruyne in zijn geliefde stelling in het midden van het veld. Ondertussen liep Thomas Meunier op de rechterkant al voor de zoveelste keer in de wedstrijd de ziel uit het lijf.

De rechtsachter van PSG moest nog even geduld uitoefenen. De Bruyne had Meunier wel in de smiezen, maar besloot om het spel weer naar de linkerflank over te hevelen. Er lag namelijk ook daar een zee van ruimte in de rug van de Engelse achterhoede.

Dries Mertens aanspelen dus. Andermaal las de Leuvenaar het spel bijzonder goed en hield hij met één baltoets de schwung in de aanval. Met een boogbal legde hij het leer panklaar op de rechtervoet van Thomas Meunier.

Het geduld van de voormalige Bruggeling werd beloond. Met een vluchtschot probeerde Meunier Jordan Pickford te verschalken, maar het Engelse sluitstuk kwam met een schitterende parade op de proppen. Alles klopte in deze aanval, enkel de ultieme apotheose ontbrak.

De Duitse krant Süddeutsche Zeitung had de schitterende aanval meteen na de strijd om het brons al ontleed. "Met een redding, die even geweldig was als de Belgische counter, voorkwam Pickford de wellicht mooist uitgespeelde kans van het toernooi", werd er geschreven. "De aanval kon zo in het voetbalmuseum voor liefhebbers van het snelle omschakelingsvoetbal worden bijgezet, naast de openingsgoal van de Belgen."